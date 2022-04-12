NFT怎麼賺錢？新手必注意　盤點女星持NFT變富婆？頭像一週賺半億

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】近年不同女藝人都開始加入NFT成為虛擬藝術收藏家並小賺一筆，不過在投入前先了解一下NFT到底是什麼。其實NFT當中有「同質化」（fungible）與「非同質化」（non-fungible）的分別，同質化即指擁有相同外在價值的虛擬物品兼可以交換，而現時市面上的流通虛擬貨幣正是「同質化」，即現時流行的比特幣、以太幣等。「非同質化」即指獨一無二，並不能交換，而且是代表唯一性的識別信息及資訊記錄。NFT可以包括歌曲、畫像、錄音、衣服，甚至是回憶等等，因此每一樣的NFT資產背後都擁有獨有標識及獨特意義，從而提高市場的價值。



【NFT意思／NFT怎麼賺錢】NFT當中有「同質化」（fungible）與「非同質化」（non-fungible）的分別。（unsplash@Tezos）

NFT如此吸引各大女星的原因，由於NFT具有特定資產所有權，可利用區塊鏈技術標記用戶特定的所有權，其次NFT的區塊鏈技術是不能修改、記錄可追溯等特點記錄產權。另外相比「同質化」貨幣，NFT與基本上的差異是NFT錨定的是「非同質化」資產的價值，NFT所對應的價值是獨一無二，因此不少藝人都開始出售NFT從中賺取收益，或者投資NFT購買具流通價值的作品，等待時機獲取流轉收益。

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】雖然NFT冒起時間極短，但最值錢的頭十位收藏系列，累積成交額已達US$34.2億（約HK$266億；NT$940億）之高，相當驚人。（Thevalue.com提供）

1.熱愛NFT女藝人｜戴祖儀推「草泥馬NFT」勁賺500萬？



早前，戴祖儀自爆自己跟身邊幾位朋友一同投資「草泥馬NFT」，當時有傳媒保守估計她勁賺500萬，雖然其後她本人否認一事。不過戴祖儀近年都參與不同的藝術投資，並於兩間Studio擺放其收藏品，此外她亦豪花百萬購入不少的玩具及藝術品，當中更升價8至9倍。

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】戴祖儀早已開始投資藝術品，收藏品高達百萬元﹗（IG@joeythyee）

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】戴祖儀推出的NFT6888隻短短15分鐘已售罄，金額達500萬﹗（IG@joeythyee ）

2.熱愛NFT女藝人｜馮盈盈推自家設計 拍賣價四萬元的水晶手鍊



馮盈盈向來對水晶甚感興趣，於《2021典亞博藝》展出三款親自設計的水晶手鍊，她表示由於自己的名字是Crystal有水晶的意思，覺得跟水晶相當有緣份而產生涉獵水晶界念頭，加上她認為水晶具有釋放負面能量的功效，因此都想把其功效向大家分享。她是次推出的設計《盈籽》和《春華》的水晶手鍊以0.38「以太幣」發售（約港幣$9000-10000），而最後一款設計《蕡蓁》則是獨一無二用來拍賣，

以2個「以太幣」，即約港幣四萬元。

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】馮盈盈踩入藝術界最新領域NFT市場，於《2021典亞博藝》展出三款親自設計、以「晶．凝」為名的水晶手鍊。（葉志明攝）

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】馮盈盈說涉獵水晶界是因為自覺與水晶甚有緣份。（葉志明攝）

3.倪晨曦、張曦雯、Stanley女友都入手Bunny Warriors



Bunny Warriors算是首批推出的NFT，共鑄造（mint）6,666個NFT，當時一推出不足5分鐘即火速售罄。不少女藝人們都人手了Bunny Warriors系列，如倪晨曦、張曦雯、鍾舒漫、Dada陳靜、MIRROR成員Stanley女友Alina等等。由於Bunny Warriors是香港的NFT項目，以兔子為主題相當可愛，因而吸引不少女生，開售翌日即升價近4倍。

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】Bunny Warriors算是首批推出的NFT，共鑄造（mint）6,666個NFT，當時一推出不足5分鐘即火速售罄。(IG@bunnywarriorsnft)

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】Bunny Warriors算是首批的推出的NFT，共鑄造（mint）6,666個NFT，當時一推出不足5分鐘即火速售罄。(IG@bunnywarriorsnft)

4.新加坡女網紅自拍NFT 不足一週過半億



日前，一名新加坡女網紅Irene Zhao，把自己的自拍照製成NFT拍賣，命名為「IreneDAO」系列，推出後不但引起關注，而且更在短時間中價格飆升，累積了近 5,000萬港元交易，不足一星期已過半億。她推出了1107個作品，一個作品以定價1以太幣出售，即約 24,400 港元。其作品包含不同的風格，如有街坊、文青、運動、性感風格等。

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】新加坡28歲網紅Irene Zhao推出「IreneDAO」的NFT系列作品。（網站「OpenSea」截圖）

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】新加坡28歲網紅Irene Zhao推出「IreneDAO」的NFT系列作品。（網站「OpenSea」截圖）

【NFT意思／NFT怎麼賺錢】新加坡28歲網紅Irene Zhao推出「IreneDAO」的NFT系列作品。（網站「OpenSea」截圖）

最後電視都會經常說：「投資均涉及風險」，畢竟虛擬貨幣有升或有跌，投資前必需了解自己的承受風險能力，切勿盲目跟風，以免墮入投資騙局。