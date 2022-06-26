陰道炎、念珠菌纏繞因如廁清潔不當引起？日本節目指按壓擦最乾淨

陰道保養｜念珠菌、陰道炎、陰道搔癢令女生相當困擾？建議女生們可先了解「如廁後正確清潔陰道方法」，從而杜絕婦科病，避免下體傳出異味，令人尷尬的情況。



陰道保養｜念珠菌、陰道炎、陰道搔癢令女生相當困難？(《當你沉睡時》劇照）

陰道保養｜女性如廁後「前到後」清潔陰道會有細菌到下體？

陰道護理是女生面對的一大學問，有時壓力多、生活作息不佳時，陰道分泌物異常分泌變多；夏天天氣悶熱令「妹妹」焗出異味，痕癢不適更令女生患上難斷尾的女性疾病。面對難纏的婦科病，除日常要適當地清洗下體、每半年更新一套全新的內衣褲、選用通透氣以純棉為主的內褲外，有時候生活上的小細節也有機會影響陰道的健康，例如一些細微至如廁後如何拭下體也需要多加注意？

陰道保養｜日本婦產科醫生中田真木在電視台節目《朝一》中，分享到普遍女生認知如廁後，以「前由後往」拭擦可避免把肛門的細菌帶到陰道或尿道。(《朝一》截圖)

日本婦產科醫生中田真木在電視台節目《朝一》中，分享到普遍女生認知如廁後，以「前由後往」拭擦可避免把肛門的細菌帶到陰道或尿道。日本醫生中田真木表示由「前往後擦乾尿液」，可令肛門細菌雖不會帶到陰道和尿道，但尿液卻會因而帶到陰道口，因從生理結構來說，女生陰道口與尿道口大約相距離僅1厘米，而陰道口與肛門大約相離5厘米。

雖然尿液本身來說是無菌，但當排出體外後會因長時間分解，便會自然產生異味。另外，當遇上天氣濕熱或穿上較為緊身的衣服狀態下，會讓陰道的細菌更容易滋生，造成發炎、痕癢等問題。故女生們如廁後，最好是以「按壓」方式代替拭擦的方式，即可折疊紙巾後，在尿道口按壓5-10秒以吸取尿液。這樣的方法讓女生們不會因摩擦尿道，令紙巾碎屑殘留在下體，也不會因摩擦時將尿液帶到陰道口，造成出現異味與誘發陰道炎與念珠菌等婦科病。

婦科醫生指拭擦陰道「前到後」或按壓都正確

陰道保養｜方醫生認為：「女性小便後，由前向後擦拭或中田醫生所說的方法都是正確，因為尿液在體內相對無菌（除非有尿道感染），所以由前向後擦拭也不會導致陰道炎。」(受訪者提供)

《01女生》向香港婦產專科方秀儀醫生查詢有關女生如廁後正確的拭擦陰道方法，方醫生透露女性生理結構的確由前至後分別為：尿道口、陰道口及肛門，而大便中細菌較多，例如大腸桿菌，她建議千萬不要由後向前抺或前後來回擦拭，否則會將肛門細菌帶到陰道或尿道，造成陰道炎或膀胱炎。

另外，方醫生認為：「女性小便後，由前向後擦拭或中田醫生所說的方法都是正確，因為尿液在體內相對無菌（除非有尿道感染），所以由前向後擦拭也不會導致陰道炎。」她提醒擦拭時別太用力，輕拍即可，這樣可以防止留下紙屑，又能擦得乾淨，最重要是保持下體乾爽，避免尿液殘留引起感染。