女性保養｜潮濕易發陰道炎 ４個防治方法改善痕癢白帶黃豆腐渣！

春季天氣潮濕，不但容易令濕疹、敏感等病症復發，女性更要注意私密處健康，提防陰道炎發作！當白帶等陰道分泌物異常，如變黃變綠，甚至出現臭味，意味著患上陰道炎的風險甚高。若然沒有適當處理，或會增加不孕的風險！本文將為各位整理４個防治陰道炎的方法，改善下體痕癢、白帶黃等症狀。



春季天氣潮濕，女性更要注意私密處健康，提防陰道炎發作 (圖片: FreePik)

陰道炎常見症狀

念珠菌是引發陰道炎的主要原因之一，有統計指，75%的女性一生會罹患念珠​菌陰道炎至少一次，當中有近一半有復發經驗，症狀包括下體痕癢、分泌物增多、分泌物呈白色乳狀或豆腐渣狀、尿頻、排尿或性交時感痛楚、氣味腥臭等。病情嚴重時甚至會導致全身乏力、白帶呈膿性或漿液性，在白帶外流時會刺激到患者的尿道口，從而出現尿頻、尿痛等情況，影響日常生活。

有統計指，75%的女性一生會罹患念珠​菌陰道炎至少一次 (圖片: FreePik)

４個陰道炎防治方法 清潔唔係愈強愈好！

切勿使用清潔力度過強的清潔液



不少女生誤會陰道炎時需要以沐浴露消毒下體，即可殺滅念珠菌，但實情是陰部肌膚嬌嫩無比，以相近酸鹼度的潔膚液清洗陰唇便足夠；過度清潔或消毒力度過強的清膚液，可以會破壞陰道酸鹼值，反而引致病菌大量滋生，加劇病情。不只病發時需要注意清潔，日常亦應多用時間保養私密處，以溫和的清潔液清洗下體，維持體內菌種平衡，從根本杜絕陰道炎。

陰部肌膚嬌嫩無比，以相近酸鹼度的潔膚液清洗陰唇便足夠 (圖片: FreePik)

Relove 金盞花萃取溫和私密潔淨凝露加入了金盞花萃取及Anasensyl®LS 9322舒敏奇特素獨家專利配方，低敏無涼感，可以溫和呵護私密處不適，大量乳酸平衡好菌，同時除臭、抗菌、防護你的私密部位，即使受陰道炎困擾的女生亦適用！

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保持下體乾爽



選用透氣物料內褲、如廁後以正確姿勢擦拭乾淨，可保持私密處空氣流通及乾爽，再配合Relove G7私密護理抑菌清爽噴霧保養下體，不論性事後、如廁後、經期或感染期間均可使用，不但可預防感染，亦能去除「妹妹」異味，大大減少私處的不適，保持下體乾爽，預防陰道炎。

如廁後以正確姿勢擦拭乾淨，可保持私密處空氣流通及乾爽 (圖片: FreePik)

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定期修剪體毛



下體毛髮原意是提供保護，以物理方式隔擋外來髒物進入陰部；但如果毛髮過於過盛、清潔不當，反而會令其成為念珠菌滋生的溫床，故建議女生們定期適當地修剪毛髮，減低感染風險。奈何坊間的脫毛產品是利用化學性原理，透過溶解體毛的蛋白質去破壞毛髮結構，使毛髮變得柔軟，以達致脫落效果；刺激性較強，不適合敏感膚質使用，而且再生的毛髮會變得粗糙。

毛髮過於過盛、清潔不當，反而會令其成為念珠菌滋生的溫床 (圖片: FreePik)

Relove 瞬淨-Ku溜零毛髮霜加入北美金縷梅及海茴香萃取，有效鎮靜、舒緩及修護肌膚，且能保持肌膚除後水潤、不乾澀不刺激。脫毛時不傷及毛孔，即使毛髮重新長出來，亦不會使毛孔變大或出現刺癢，告別煩人毛毛！

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分開清洗內衣褲



生活繁忙，相信不少女生會將所有衣物全部丟進洗衣機清洗，但其實這樣做會增加細菌交互感染，應將內衣褲與外衣分開用手洗，再配合專用的清洗液，保持內衣褲衛生。Relove 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 採用天然植萃配方及歐洲進口香料，通過SGS認證99.99%的滅菌率，低敏不傷手及私密衣物，更會散發清新淡雅的香味。產品含天然椰油酸、茶籽酵素、甜菜鹼及葡萄籽萃取，可深層洗淨髒污、有效分解污漬，輕鬆洗淨私密衣物。

將所有衣物全部丟進洗衣機清洗會增加細菌交互感染 (圖片: FreePik)

使用方法：

步驟一：先將內衣褲用清水浸濕，且簡單沖洗，溫水效果更佳

步驟二：將約為五元硬幣大小份量的手洗精滴在內衣褲上，可隨衣物面積而增加用量

步驟三：輕輕搓揉至起泡，污漬部分可加強洗滌，再沖淨

步驟四：頑強汙漬可將手洗清靜置５－１０分鐘後再沖洗



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