陰道炎｜預防念珠菌反覆感染　戒糖減澱粉1個月見效兼減磅？

念珠菌｜「M到」痛苦之外，念珠菌感染陰、陰道炎發作也是不少女生的惡夢。發作時私處痕癢、產生異味分泌，不適難受。念珠菌又仿佛永遠無法根治，一旦作息不平衡或壓力太大，又會復發，日常要如何減少念珠菌感染發作呢？



網站「Health」分享一名女生Jazmine 長期受念珠菌所困擾的苦況，Jazmine曾因要醫治牙齒疾病而服用大量抗生素，因而誘發念珠菌發作。試過多種方法醫治念珠菌，包括塗抹藥膏、利用茶樹籽油洗澡，但總是反覆感染。

後來求醫，並跟隨醫生建議嘗試「抗念珠菌飲食法」（Anti-Candida Diet）1個月，期間沒有服用任何藥物，念珠菌症狀才得以根治。

念珠菌令不少女性困擾。（Unsplash/Ryan Moreno）

戒糖減澱粉「餓死念珠菌」

據報道，「抗念珠菌飲食法」背後原理很簡單，就是「餓死念珠菌」。

感染念珠菌因身體提供適合的生長環境，如攝取多糖份，便會較容易發作，因念珠菌喜歡充滿糖份的環境。「抗念珠菌飲食法」要戒掉念珠菌喜歡的「食物」，從而重建身體的免疫系統，以及平衡腸道內的細菌。

按建議，初期採用無糖、無乳製品和無麩質的飲食方式，同時服用益生菌和維他命等補充品。

糖份有利於念珠菌生長。（《幸福洋菓子》劇照）

「抗念珠菌飲食法」1個月見效兼減磅

萬事起頭難，對於這聽起來可能比減肥餐單更難跟從的飲食方式，Jazmine也曾萌生過放棄的念頭。麵包、甜品、酒精或咖啡全都是有利念珠菌生長的食物，但同時又是Jazmine最愛的食物，要一時之間完全戒掉這些食物，讓她很難受。

她坦言初時彷如每天都活在「飢餓」之中，甚至曾經在醫生面前哭着說放棄，但堅持了1個月，身體便起了變化。

本來反覆發作的念珠菌，症狀都停下來了，同時有了其他改變，例如體重下降15磅、睡眠質素比以前好。當然飲食法的功效及時間長短完全因人而異，必須個別諮詢醫生意見。

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「抗念珠菌飲食法」1個月即見效？（IG@peachjohn_official）

1個月後，Jazmine沒有再跟從「抗念珠菌飲食法」，但仍會注意糖份和澱粉攝取量，同時會服食益生菌，之後兩年，她的念珠菌也沒有再復發。醫生亦建議，即使跟從「抗念珠菌飲食法」後症狀有所改善，也不要立即故態復萌，回到大魚大肉的飲食習慣。

根據The Candida Diet網站，「抗念珠菌飲食法」的原則如下：

1.避免攝取非天然糖分如白砂糖

2.不吃油炸食物

3.吃不含澱粉的蔬菜

4.吃糖分低的水果

5.盡量攝取健康蛋白質如雞肉

6.食用健康油脂

7.避免攝取太多咖啡因

8.吃不含麩質的穀物



▼▼▼【按圖看】根據以上的飲食原則，女生跟從念珠菌食療時可吃以下食物▼▼▼

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婦科醫生：適可宜止最重要

《01女生》記者就「抗念珠菌飲食法」向香港婦產專科呂桂英醫生查詢，呂醫生表示：「在醫學角度而言，糖份有利於念珠菌生長，所以低糖的飲食能減少念珠菌復發的風險。」她建議，應減少攝取令血糖上升的食物如白飯，糖份高的水果如荔枝、香蕉、芒果。

多做運動有助預防念珠菌感染。（《豪苟的愛》劇照）

然而，呂桂英醫生也指：「如果長時間糖份攝取過低，有機會引起低血糖症，會感到頭暈、疲倦、作悶的感覺。」她認為凡事應該適可而止，保持均衡飲食，平日多做運動也有助改善念珠菌感染。她指出如果長期反覆感染，應先諮詢婦產科醫生意見，找出分泌物種菌才可以對症下藥。

參考資料：Health、The Candida Diet



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