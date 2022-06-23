十八年後2｜尹詩沛有樣有演技獲讚好戲過主角　捱足12年終入屋

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】入行已12年的尹詩沛，她的名字對你而言或許比較陌生，但只要一看到尹詩沛的外貌相信一定會有印象。一直當配角的尹詩沛曾多次憑出色的演技引發熱議，《金宵大廈》中的同性戀舞女「芳芳」和《十八年後的終極告白》中的豬肉店老闆娘「趙玉娣」都演得維肖維妙，備受網民讚賞。日前，尹詩沛在《十八年後的終極告白2.0》中的演技再度驚豔網友，更被網民力捧當女一，直指她好戲過劇中的主角！



31歲的尹詩沛其實不知不覺間已入行12年，可惜一直都未被大台重用，在每部劇集都只可出演配角，連女二和女三也稱不上。不過「金子總會發光」，雖然尹詩沛從未在任何劇集中擔任重要角色，但即使作為配角也憑著出色的演技而相當亮眼，每每有她的戲份也能獲得網友盛讚，更被譽為「最強綠葉」，尹詩沛以過人的演技讓每個飾演的角色在劇中甚至強大到會遮蓋了主角的光芒，讓觀眾的視線不自覺落在她身上！

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】31歲的尹詩沛其實不知不覺間已入行12年，可惜一直都未被大台重用。（《十八年後的終極告白》截圖）

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】她以過人的演技讓每個飾演的角色在劇中甚至強大到會遮蓋了主角的光芒，讓觀眾的視線不自覺落在她身上！（《十八年後的終極告白》截圖）

尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》驚恐落淚場面獲大讚

尹詩沛也有份參演最近熱播的劇集《十八年後的終極告白2.0》，在劇中飾演靈媒「鄧燕霞」，再次展現了她的「神級演技」。劇中飾演「何大勇」的曹永廉因妻子逝世而找到靈媒「問米」，在得悉靈媒的名字與妻子一樣有「霞」字後便要求她假扮自己懷孕的妻子，還要她同住和幫他做飯，唯一的要求便是要遠離家中的神秘房間。尹詩沛飾演的角色為錢答應了對方的要求，然而在同住過程中因好奇心而多次接近房間而遭到曹永廉謾罵與動粗，最終更被曹永廉捉進房中揭開駭人真相。

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】尹詩沛也有份參演最近熱播的劇集《十八年後的終極告白2.0》，在劇中飾演靈媒鄧燕霞，再次展現了她的「神級演技」。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】尹詩沛飾演的角色為錢答應了對方的要求，然而在同住過程中因好奇心而多次接近房間而遭到曹永廉謾罵與動粗，最終更被曹永廉捉進房中揭開駭人真相。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

尹詩沛在醫院的一幕更被指是「演技大爆發」，她在病床上驚慌地把假扮他人妻子的真相娓娓道來，在回憶的過程中眼中流露出超逼真的恐懼感，在說到故事的高潮位時更崩潰落淚，將內心的不安與害怕表現得淋漓盡致。這一幕播出後，網友便大讚尹詩沛超好戲，不少人留言指她比戲內的主角演技更好，還希望她可以在機會演女主角，不要浪費她的好演技！

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】尹詩沛在醫院的一幕更被指是「演技大爆發」，她在病床上驚慌地把假扮他人妻子的真相娓娓道來。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】網友便大讚尹詩沛超好戲，不少人留言指她比戲內的主角演技更好，還希望她可以在機會演女主角，不要浪費她的好演技！（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

尹詩沛於《金宵大廈》演同性戀舞女角色出位

早在《十八年後的終極告白》前，尹詩沛已憑《金宵大廈》中舞女一角而備受觀眾讚賞。她在劇中的角色所身處的年代並不接受同性戀情侶，因此故事相當壓抑和悲慘，在劇中更比反派侵犯。在劇中被割下耳朵的場面更演得相當逼真，就算是隔著屏幕的觀眾也彷彿能感受到她的痛苦。

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】早在《十八年後的終極告白》前，尹詩沛已憑《金宵大廈》中舞女一角而備受觀眾讚賞。（《金宵大廈》截圖）

尹詩沛曾欲轉行：「喜歡演戲但要找第二份工」

尹詩沛雖然演技了得但卻星途平平，在娛樂圈內浮沉十多年也讓她曾經有一刻質疑過自己的選擇，她在其他傳媒的訪問上也坦言曾抱有「喜歡演戲但要找第二份工轉行」的想法。有一段時間尹詩沛正因沒有發揮空間而心情陷入低谷，而摯親嫲嫲患上癌症正與病魔奮鬥，她便有了「倒不如離開圈子陪嫲嫲覆診更好」的念頭，不過最終對演戲的熱愛讓她繼續堅持不放棄。

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】尹詩沛雖然演技了得但卻星途平平，在娛樂圈內浮沉十多年也讓她曾經有一刻質疑過自己的選擇。（IG@nicolewanseepui）

尹詩沛才華了得能唱能演 從小便熱愛演戲

尹詩沛不只演技了得，原來更是唱得之人！她表示自己自小已非常喜歡演戲與音樂活動，每年也會參加學校的音樂劇，可以說是從小便累積了演戲經驗。另外，熱愛唱歌的尹詩沛早年還獲單立文挑選參與《今晚睇李》的固定成員，擔當了「Palwerful Band」的其中一個和音。

【尹詩沛《十八年後的終極告白2.0》】尹詩沛不只演技了得，原來更是唱得之人！（IG@nicolewanseepui）

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