十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥以演技甩狄龍子　受父影響超寵妻

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】最近TVB的自家劇集收視相繼低迷，昨晚（30/5）正式首播的《十八年後的終極告白2.0》繼第一輯口碑獲得高評價下未知能否成功突圍而出為TVB重上收視高峰呢？而本次《十八年後的終極告白2.0》劇集跟上一輯完全零關係，完完全全是一個全新的劇本，由視帝譚俊彥、陳山聰、趙希洛、龔嘉欣、譚凱琪等一眾演員主演。去年勇奪最佳男主角的譚俊彥，能否憑此劇再蟬聯最佳男主角？



【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】《十八年後的終極告白2.0》由視帝譚俊彥、陳山聰、趙希洛、龔嘉欣、譚凱琪等一眾演員主演。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】據知譚凱琪出場不久將死去。 （《十八年後的終極告白2.0》劇照）

十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥終吐氣揚眉 成功甩「狄龍之子」稱號

譚俊彥（Shaun）去年憑著劇集《換命真相》擊敗大熱對手張振朗勇奪視帝寶座。自首次亮相電視劇集後一直頂著「狄龍之子」之名，屢次被大眾狠批演技生硬、目無表情等評價。去年台慶劇《換命真相》播出後一直引起大眾熱論，而譚俊彥一幕「多元喊功」演技大爆發，成功感染到觀眾：「今集可以推翻啲人話佢無演技」、「佢啲喊戲都幾好，唔係就咁谷眼淚」。

譚俊彥終於吐氣揚眉靠演技實力打動觀眾，以行動跟大眾說明自己並不是單靠關係「上位」，視帝寶座絕對是實至名歸。 獲獎時譚俊彥激動爆哭講出感受，感謝TVB所有台前幕後的工作人員，更答謝父親狄龍及母親，最後更甜蜜大方地向太太示愛。

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】屢次被大眾狠批演技生硬、目無表情等評價。（《十八年後的終極告白2.0》劇照）

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】譚俊彥（Shaun）去年憑著劇集《換命真相》擊敗大熱對手張振朗勇奪視帝寶座。（IG@tammerz）

十八年後的終極告白2.0｜父親狄龍公開訓話5分鐘 望愛子不忘初心

首奪視帝寶座的譚俊彥（Shaun），更奪下馬來西亞最佳男主角，成為雙料視帝。當時獲獎時父母親見證兒子爭獎時刻，母親即時興奮到站立鼓掌，相反父親狄龍則相對冷靜。其後譚俊彥受娛樂新聞台訪問時，父親狄龍突然硬入教訓兒子5分鐘。雖則當時不少媒體都嘲笑「父親教仔」的一幕，不過作為父親的狄龍都是愛子心切，口硬心軟的性格只希望愛兒不從忘記初心。

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】首奪視帝寶座的譚俊彥（Shaun），更奪下馬來西亞最佳男主角，成為雙料視帝。（TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖）

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】當時獲獎時父母親見證兒子爭獎時刻，母親即時興奮到站立鼓掌，相反父親狄龍則相當冷靜。（TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖）

今天你好幸運，跟你一齊競爭的對手並不一定輸給你，對方只是輸了運氣。 狄龍

譚俊彥曾於TVB《爸爸的告白》大爆小時候，因過份頑皮而被父親狄龍罰困狗籠半小時，更因為驚嚇過度而發燒，此事經過多年依舊是父子二人心中一道疤痕。不過通過節目《爸爸的告白》互訴父子情，重提舊事的二人因了解及明白對方的想法，父親狄龍更感到歉意：「了解這種壓力式方法去改變一個人會讓對方受驚，但對方是並不會了解到事件的真相。」藉此父子二人冰釋前嫌，或許譚俊彥自小受到嚴厲的教導，使他現今成為人父對著太太及孩子們都十分體貼及溫柔。

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】譚俊彥曾於TVB《爸爸的告白》大爆小時候的時候，因過份頑皮而被父親狄龍罰困狗籠半小時，更因為驚嚇過度又發燒。（IG@tammerz）

十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥跟太太告白「1原因」慘被拒

譚俊彥跟太太任祉妍結婚8年依舊恩愛，譚俊彥曾接受車淑梅《舊日的足跡》的訪問時透露了自己昔日的情史，他表示自己在內地工作10多年來曾發展過幾段情，因拍攝的關係分身不暇而多段感情都告終。

直至遇上太太任祉妍，太太不但無條件的支持自己追夢，而且十分體諒。譚俊彥曾表示自己追求太太時，曾遭「食檸檬」。太太原是一位舞台劇演員，因一次合作而結緣。當時二人因拍攝足足相處了差不多8個月，有天晚上環境氣氛都十分浪漫，身處新疆草原看著天上的美麗繁星，使譚俊彥鼓起勇氣跟太太表白，但太太認為二人身處不同地方，不想發展異地戀而拒絕了。

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其後，拍攝結束後譚俊彥為表誠意二度跟太太表白，更提出跟太太回北京見父母過新年，此舉動成功打動了太太。交往一段日子後太太發現有了身孕，二人最終決定結婚，加上受到吳彥祖的影響，譚俊彥決定回港發展演藝事業，可以在港有更多時間陪伴年邁的父母。當提及太太任祉妍，譚俊彥明白太太為了家庭付出無比的犧牲，既感動又慚愧。

太太是我最大後盾，她放下自己事業去成就我這個家，我好幸福有一位好太太！ 譚俊彥

十八年後的終極告白2.0｜狄龍成榜樣：夫妻要形影不離！

2016年譚俊彥正式由內地回流香港，並跟大台簽約成為TVB「親生仔」。留港不但有時間陪伴家人，而且女兒當年出生時無法長時間在旁，而感到虧欠他們很多。如今在港發展譚俊彥表示即使自己工作多晚，只要一回家都能夠擁抱一下孩子們，跟他們有更多時間相處。儘管北上能「搵真銀」，但對於譚俊彥而言跟家人的時間多少都無法賺回到來，果然是好兒子、好丈夫、好爸爸。

結婚多年，譚俊彥經常都被拍到跟太太「手拖手」的照片，譚俊彥如此愛妻全因向父親狄龍學習。由於狄龍初戀正是太太陶敏明，婚後至今狄龍從來零緋聞，成為圈中的好丈夫。再加上狄龍經常說：「有健全的家庭，夫妻就要形影不離」，果然有其父必有其子！

【譚俊彥｜十八年後的終極告白2.0】譚俊彥如此愛妻全因向父親狄龍學習。（IG@tammerz）

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