十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪靠自己不成負擔 默默耕耘終獲肯定

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》開播！劇集由譚俊彥、譚凱琪、龔嘉欣等主演，這是譚凱琪產後復出的第一套劇，她在劇中飾演出軌人妻，除了性感現身鏡頭前，更有不少大尺度場面！譚凱琪在劇中背夫偷食又過於情緒化，角色設定並不討好，但現實中的譚凱琪其實是個孝順女及好老婆，18歲就出來社會工作背負起養家責任！



【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》開播！譚凱琪在劇中飾演出軌人妻，除了性感現身鏡頭前，更有不少大尺度場面！（《十八年後的終極告白2.0》劇集截圖）

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪在劇中背夫偷食又過於情緒化，角色設定並不討好！（《十八年後的終極告白2.0》劇集截圖）

譚凱琪入行22年曾歷零收入 一直默默耕耘終獲肯定

現年40歲的譚凱琪，於2000年簽約日本著名音樂人小室哲哉在香港創立的娛樂公司「Rojam Entertainment Limited」，譚凱琪當時與陳敏之等都是小室哲哉的「香港弟子」，她更曾以歌手身份出過唱片《全力愛》，後來公司決定結束在港的業務，令譚凱琪一度經歷零收入的困境，當時年紀輕輕的她未懂得為自己打算，感到相當迷茫，走進人生的低潮，甚至試過由藝人轉做文員，只是為了有收入。

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪入行22年曾歷零收入！（zozotam1o1o＠IG）

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪當時與陳敏之等都是小室哲哉的「香港弟子」。（zozotam1o1o＠IG）

到了2007年，譚凱琪加入了有線電視，主要負責主持旅遊特輯及飲食節目，之後於2013年過檔無綫電視正式開展她的演員之路！由歌手到主持，再由主持到演員，三樣是截然不同的工作，每次轉換新崗位都要重新適應，入行近13年才有機會一嘗拍劇成為演員！加入TVB多年，譚凱琪很多時候都是飾演一些很不起眼的角色，但她不管戲份多少，多年來一直默默耕耘，用心演好每一個角色，最終於2017年在《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》榮獲「飛躍進步女藝員」殊榮，令她一直以來的努力得到肯定！

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪於2017年在《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》由榮獲「飛躍進步女藝員」殊榮，令她一直以來的努力得到肯定！（zozotam1o1o＠IG）

自幼父母離異 慳妹譚凱琪養起三頭家超孝順

譚凱琪除了是個努力不懈的藝人外，私下也是個孝順女，因為父母在她小時候就分開了，見到媽媽一個人獨力養大家中四姊妹，因為不想媽媽太辛苦，所以在她18歲時就出來工作，更將一半收入給媽媽幫補家計，平日自己慳得就慳，賺回來的錢只會用3、4成，其餘的就會儲起來，努力撐起自己、父親與母親3個家庭，即使在事業低潮期，她也沒曾問家人拿過錢！

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪除了是個努力不懈的藝人外，私下也是個孝順女！（zozotam1o1o＠IG）

譚凱琪嫁有錢老公仍堅持財政獨立 靠自己不成別人生活負擔

譚凱琪的事業漸入佳境，愛情路上也很得意，她在2020年跟拍拖8年的圈外男友莊日宇註冊結婚，由於男友從事金融，所以一直被外界給予「富貴男友」的稱號，但即使嫁了給有錢老公，譚凱琪仍然堅持靠自己養自己、養家人，即使老公有錢，她也會努力工作，因為她認為女性要有自己的事業，靠自己賺錢過生活才是最舒服！

女性都要有自己的事業，不用成為別人的生活負擔，憑努力令自己生活安穩，這感覺才是最使人舒服！ 譚凱琪

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪在2020年跟拍拖8年的圈外男友莊日宇註冊結婚！（zozotam1o1o＠IG）

人緣極佳 譚凱琪跟圈中閨蜜組成「少婦聯盟」

譚凱琪在圈內人緣也頗佳，她在2020年誕下女兒時，獲圈中不少好友留言祝賀！她因拍攝劇集《平安谷》結識到陳凱琳、龔嘉欣及沈卓盈，跟她們成為了好閨蜜，組成「少婦聯盟」，亦會不時相約吃飯聚會，可見四人感情很好！

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪在圈內人緣也頗佳！（zozotam1o1o＠IG）

【譚凱琪／十八年後的終極告白2.0】譚凱琪因拍攝劇集《平安谷》結識到陳凱琳、龔嘉欣及沈卓盈，跟她們成為了好閨蜜，組成「少婦聯盟」（ghlchan＠IG）

十八年後的終極告白2.0｜譚凱琪Q&A