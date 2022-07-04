53歲王馨平真素顏被斥殘？傳遭父棒打鴛鴦 現成億萬闊太！

【王馨平素顏】當年紅極一時的王馨平，早已淡出幕前。減產多年的她活躍於網上平台，婚後的她愛上瑜伽運動後更會開直播教瑜伽。日前，她還素顏上陣拍片分享如何令皮膚變美，然而片中的她超真實的素顏狀態卻引起熱議，即看看王馨平的近照吧！



53歲王馨平一向被稱為凍齡美人，她當年與周慧敏及湯寶如在演唱會上穿著美少女戰衣演唱《美少女戰士》可謂是驚豔眾人，王馨平更是3人當中最備受網友讚賞的存在，3人中只有她穿上露腰的衣服，當時49歲的她仍擁有纖腰大長腿，身材超完美！

【王馨平素顏】她當年與周慧敏及湯寶如在演唱會上穿上美少女戰衣演唱《美少女戰士》可謂是驚豔眾人。（YouTube截圖）

【王馨平素顏】3人中只有她穿上露腰的衣服，當時49歲的她仍擁有纖腰大長腿，身材超完美！（YouTube截圖）

然而，早前王馨平拍片分享美容儀器的神奇功效時，竟被網友嘲諷保養不佳？片中的王馨平展示了非常真實的素顏，在高清的畫質下毛孔、皺紋、法令紋、雀斑等清晰可見，因而遭網友指看起來顯老，與日常妝後的她差別甚大。不過同時也有網民稱讚她勇氣可加，真實的模樣更加好看。其實年紀變老時外貌產生變化也是很自然的事，而且明星也是凡人，比起做醫美強行留住「歲月」，優雅地老去也是一種絕佳選擇。

【王馨平素顏】片中的王馨平展示了非常真實的素顏。（MM Beauty Toronto）

【王馨平素顏】在高清的畫質下毛孔、皺紋、法令紋、雀斑等清晰可見，因而遭網友指看起來顯老，與日常妝後的她差別甚大。（MM Beauty Toronto）

王馨平鄭嘉穎之戀轟動一時 曾盛傳父親棒打鴛鴦

說起王馨平，不少人也會第一時間想起鄭嘉穎，當年她與鄭嘉穎的6年情轟動一時。王馨平被爆出與同公司藝人鄭嘉穎戀愛的時候，王馨平早已是當紅藝人，而鄭嘉穎的名氣則遠遠比不上女方。因此當時盛傳王馨平的爸爸王羽認為男方沒出色，極力反對二人的戀情。甚至在兩人分手時，還有指是王馨平的爸爸棒打鴛鴦，導致二人情斷。

【王馨平素顏】甚至在兩人分手時，還有指是王馨平的爸爸棒打鴛鴦，導致二人情斷。（IG@linda_wong_xin_ping）

王馨平為去世爸爸大平反：事實上我們走不下去

一直以來有不少人也信以為真，認為真的是王馨平爸爸狠心暫斷二人的情絲。而事隔來年王馨平也有為此解話，她直言自己也有主見，如果深愛一個人的話，絕對不會因爸爸而放棄對方，而是會義無反顧與他在一起，而事實上她與鄭嘉穎分手的原因並不複雜，就是二人再也走不下去了。

不是因為爸爸，我有自己主見，如果要是為了愛情，我是願意不顧一切也要在一起，但事實上我們走不下去。 王馨平

王馨平幸遇真愛嫁億萬金融才俊

王馨平隨後在30歲時遇上了現任丈夫李家輝，二人的相遇更讓她覺得是緣份，始於相知相識最後竟能走到最後，於2001年結婚，不知不覺已結婚逾20年！王馨平的丈夫是金融才俊，有傳財力雄厚逾億身家，不但有錢還非常專一深情，有指會為她送上黑卡，也會把王馨平愛的東西一一買回家，而且二人吵架時也一定會先道歉，完全是一等一的好老公，把王馨平寵上天！

【王馨平素顏】王馨平隨後在30歲時遇上了現任丈夫李家輝，二人的相遇更讓她覺得是緣份。（IG@linda_wong_xin_ping）

王馨平曾歷3次人工受孕均無果 無奈只好隨緣

恩愛的二人一直都希望能夠擁有小朋友，夫妻倆更為此多次進行人工受孕，可惜嘗試了三次均以失敗告終，最後他們也只能無奈放棄生育大計。被為及會否再嘗試時，王馨平則直言不會再試了，她認為自己可能沒有生孩子的福氣，暫時集中於照顧好家人，只要過得開心就好！