9月直播必睇｜免費跟王馨平學瑜伽、維港冥想　陳倩揚零失敗食譜

【新冠肺炎】雖然健身室、美容院已於疫情放緩下有條件重開，但社交距離仍需被注意，坊間不少活動都轉戰網上。9月份有不少精彩的直播活動，如星級瑜伽課堂等供免費「上堂」，絕不可錯過。

王馨平將於9月20日（星期日），在網上直播教大家較容易上手的動瑜珈（Flow Yoga）。（黃寶瑩攝）

免費跟王馨平學瑜伽 維港冥想最吸引？

疫情期間，身邊不少朋友也開始了瑜伽練習，在網上多如繁星的瑜伽影片中，近年投身瑜伽導師的王馨平（Linda），影片也受關注。不徐不疾的語調及動作，有中有英的示範相對容易跟上。王馨平不時也在Instagram分享瑜伽心得與教學影片外，適逢9月19 - 20日（星期六、日）是「世界健康週末（World Wellness Weekend）」，王馨平也會與瑜伽教室合酒店聯乘合作，周末在Instagram中直播，星期日（20日）的下午 2:00 - 2:45教大家較容易上手的動瑜珈（Flow Yoga）。

其他星級瑜伽導師當中導師更包括Rosemary等，皆是費用更是全免。除了瑜伽，活動還包括一連串的健身和營養課堂，筆者最期待的則是冥想（Meditation）課。在導師帶領下，泳池邊看着維港，一同享受香港早晨同時洗滌心靈。

Pure x 香港嘉里酒店「虛擬健康週末」

日期及時間：9月19及20日上午9時至下午5時

課堂時間表：網上課堂時間表請參閱PURE Fitness及PURE Yoga社交媒體

（費用全免）

陳倩揚近年除了照顧3位小朋友，也密密開Live教煮食，盡顯賢妻本色。（chansinyeung@instagram）

周末廚神 必學簡易浸發花膠

大家久違了的周中師傅、梁祖堯、陳倩揚等星級主持，會在9-10月免費直播分享廚藝，當中有超過500個零失敗食譜，最快20分鐘能完成一道菜；平日收工回到家沒有時間準備晚餐，陳倩揚便教了一個非常簡易而且豐富的「日式花花豚肉鍋」，一煲過方便又快捷；想與情人在家享受法國餐，不妨跟擁有法國專業文憑的梁祖堯學「普羅旺斯燉菜蛋批」，準備食材簡單又易整，同時適合素食者。

不過對比一系列的食譜，筆者覺得當中的基本烹飪技巧，如何揀鮑魚、簡易浸發花膠、海參方法，更為實用。每逢星期四頻道的「烹飪Tips4U」，值得密切留意。

《Towngas Cooking煤氣教煑》Youtube頻道

日期：9 - 10月

（費用全免）

線上藝術展覽 閱讀草間彌生

限聚令的關係，香港人都減少了與家人、朋友外出參觀展覽，實體的展覽或多或少受到影響，「好去處」少了不少。

Art Power HK按時列出香港舉辦的展覽，瀏覽網站便可得知展覽最新動態，疫情關係，有些藝術展覽、活動移師網上進行，如藝術閱讀俱樂部， 只要填上參加表格，下載Zoom，便可以在家中參與；大館也把活動移師網上，像是「親子藝術工作坊」，教市民整「銀河燈飾」，不妨可以在網上發掘更多藝術活動。