余慕蓮因童年經歷不相信愛情　曾患病命危立平安紙把身家全捐出

余慕蓮近況｜女藝人余慕蓮（魚毛姐）近日迎來85歲生日，一眾好友為她慶生，看得她人緣極佳！余慕蓮於2020年因肺纖維化被送入深切治療部留醫，病情一度惡化，有指余慕蓮當時更曾傳語音短訊給好友預先道別，但幸好經過治療後終於「大步檻過」，可以出院休養，所以相信余慕蓮最大的生日願望也是「身體健康」吧！

余慕蓮因為童年經歷，導致她多年來也不敢去愛，更成為了不婚主義者，無兒無女的她卻熱心公益，曾經把整份退休金捐贈到貴州作興建小學，又立下平安紙，表示在離世後把所有財產捐到慈善機構。余慕蓮的善心無人置疑，有人更指「男有古天樂，女有余慕蓮」，不少網民祝福余慕蓮「好人有好報」！



余慕蓮近況｜女藝人余慕蓮（魚毛姐）近日迎來85歲生日，一眾好友為她慶生！（汪曼玲＠FB）

余慕蓮因童年經歷不敢愛一生不嫁 熱心公益把身家全捐出

現年85歲的余慕蓮至今仍然單身，一生不嫁原來是因為童年經歷所影響！余慕蓮一家本來在廣州生活，但因為父親家道中落，余慕蓮母親就拋低了他們！小時候經歷父母離異，在缺乏愛的環境下成長，自然也令她不敢相信愛情。余慕蓮坦言在年輕前也不乏追求者，但她她不會給機會人，也不會給機會自己，「我怕投入了一段感情之後，變成一個容易受傷的女人」。

一生渴望愛，卻沒有愛！ 余慕蓮

余慕蓮一生不嫁，亦無兒無女，但她熱心公益，曾經把整份退休金捐到內地貴州興建小學，又立平安紙，希望把所有財產捐給慈善機構，希望可以幫助到有需要的小朋友，令他們有更好的將來，「我只希望可以略盡棉力，不用山區小朋友每天長途跋涉到學校上課」。

余慕蓮一生不嫁，亦無兒無女，但她熱心公益。（余慕蓮＠FB）

余慕蓮一生奉獻給演藝事業 願做醜女為娛樂觀眾

余慕蓮把一生奉獻給演藝事業，入行至今近70年，經常做的角色都是拉圾婆、廁所工、女傭等丑角，但她從不介意，因為她入行多年只是本著初心，就是要娛樂大家，所以余慕蓮願意飾演任何角色，亦從來沒有奢望過做主角！

不少藝人都希望追求名利，臨時演員想當配角，配角又想當主角，不過很多時候都會被慾望衝昏頭腦，失去了剛剛入行時的初心，但余慕蓮對於做「綠葉」演員及演丑角，也保持著樂觀的心態，「這樣才沒有人跟我爭，不然我怎能在這行做到這麼多年呢？」余慕蓮又坦言「我不介意自己不是做美女，我喜歡演戲而已，最重要是觀眾喜歡看。」憑著這份愛演藝的心，令余慕蓮由入行至今參演過超過200套電影與劇集，而且不少作品也成功令觀眾對她留下深刻印象，更被賦予「港片御用女丑角」之稱號。

余慕蓮把一生奉獻給演藝事業，入行至今近70年！（《整蠱專家》截圖）

余慕蓮熱心公益 曾患病命危立平安紙把身家全捐出

余慕蓮於2020年因肺部纖維化要留醫接受治療，需要入深切治療部插喉、打強心針，甚至需要用到呼吸機幫助呼吸，當時情況並不樂觀，更有指她在插喉前曾經好友傳語音訊息預先道別「若不能醒來，便下世再見」，令一眾好友都十分擔心。不過「好人有好報」，經過半年的治療後，余慕蓮的身體狀況有所好轉，成功抗病！

余慕蓮年輕時很美！

雖然余慕蓮在鏡頭前經常以「醜角」示人，但她一點也不醜，因為心地善良的人就是最美！（《星級會客室》節目截圖）

余慕蓮最近迎來85歲生日，一眾好友為她慶生，在相片中見到余慕蓮精神狀態也很理想，大家也祝福她身體健康、早日康復！不少網民也深信「好人有好報」，相信上天必定會好好眷顧這位心地善良、帶給港人無數歡樂的魚毛姐！雖然余慕蓮在鏡頭前經常以「醜角」示人，但她一點也不醜，因為心地善良的人就是最美！

【余慕蓮Q&A】