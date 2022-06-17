邵美琪樂做單身貴族 鄧萃雯悔當第三者 50+女星不趕結婚更愛自己?

久未在幕前露面的邵美琪，早前聯同陳靜、林寶玉、林雪等人，出席她有份拍攝的電影《被消失的凶案》首映禮。邵美琪年皆57歲仍保養得宜，縱使當年「奪麵雙琪」戀情成城中熱話，後來經歷多段長跑愛情均未有修成果，邵美琪情路曲折如戲卻享受不婚，更說：「不用別人照顧一生」。淡然看待愛情的50+花旦除邵美琪是情路曲折，毋懼單身外，這幾位女星也是人生經歷，去證明人生不一定是為了找愛情、找歸屬？



>>>邵美琪保養得宜被封港版內田有紀<<<

邵美琪年皆57歲仍保養得宜(邵美琪@微博)

邵美琪「奪麵雙琪」戀情成城中熱話 悟愛情不是一切 健康更重要

由邵美琪、陳靜、林寶玉、林雪等人主演的電影《被消失的凶案》，早前舉行首映禮，年皆57歲的邵美琪保養得宜，更獲劇迷封為港版的內田有紀。年輕時邵美琪氣質非凡，曾為張學友歌曲《情已逝》及《輕撫你的臉》的MV擔任女主角。邵美琪出道短短時間，便獲得不少演出機會，曾拍攝眾多膾炙人口的劇集，如《今生無悔》、《義不容情》、《我本善良》、《九反威龍》等，令邵美琪在80、90年代穩坐一線花旦之位。

邵美琪出道短短時間，便獲得不少演出機會，曾拍攝眾多膾炙人口的劇集，如《今生無悔》、《義不容情》、《我本善良》、《九反威龍》等。（資料圖片）

事業發展順利的邵美琪，情路卻走得很波折。邵美琪曾有過5段的戀情，為人熟識的有與戚其義的六年感情、與施祖男的六年情和鬧得是城中熱話的「奪麵雙琪」戀情，當年邵美琪與鄭伊健因合作《九反威龍》而擦出愛情，那時鄭伊健還是樂壇新人，事業剛起步，同時兩人年齡有差距更被嘲諷不合襯，這段戀情更被形容為是「女尊男卑」。不過最後，邵美琪與鄭伊健的7年戀情傳因梁詠琪介入而分手收場。

我一向懂得照顧自己，不用別人照顧一生。 邵美琪

經歷多段愛情失敗的邵美琪反觀更着重自己的健康，戒掉吸煙習慣外，更成為豐胸廣告和瘦身代言人。比起愛情，邵美琪現時更為看重是個人健康，因為擁有健康身體才可以將愛延續更長時間，而懂得愛自己的女生，哪怕會找不到一個值得去愛的男人？

鄧萃雯曾戀上有婦之夫震驚娛樂圈 分手後悔當第三者

56歲的鄧萃雯曾有過三段刻骨銘心的愛情。(tangshuiman@IG)

56歲的鄧萃雯曾有過三段刻骨銘心的愛情，在接受傳媒訪問時透露現時對愛情看法是，三觀一致的伴侶才值得去交託感情。

以前我會認為外表很重要，現在反而追求思想和精神可以溝通，價值觀、人生觀和世界觀，三觀要一致，年齡相差不太遠的年下男，有足夠的成熟，溝通到可以接受。 鄧萃雯

鄧萃雯過去曾與萬梓良和鄭敬基相戀，但鄧萃雯最為人議論便是曾與江華拍攝《我和春天有個約會》而因戲生情，當時鄧萃雯被指是第三者介入對方與太太四年婚姻中，那時更令鄧萃雯人設崩塌，甚至有傳因這事件被公司冷待雪藏。

鄧萃雯過去曾與萬梓良和鄭敬基相戀，但鄧萃雯最為人議論便是曾與江華拍攝《我和春天有個約會》而因戲生情。(tangshuiman@IG)

事隔多年，她在專訪節目《志雲飯局》中承認曾當第三者：「當時沒想過要破壞別人家庭，只想去愛。」後來鄧萃雯意識到愛情的現實不如預想，又因自己所做而傷害別人時，鄧萃雯便立即抽身，更承認後悔愛上已婚的人：「我沒有甚麼事情後悔過，這是我唯一的後悔，不會再重蹈覆轍﹗不值得﹗」自這件事後，鄧萃雯在感情路上一直謹慎，雖然仍未能找到一生最愛，但鄧萃雯明瞭自己需要的愛情，也是幸福的一種。

周海媚曾傳出九段緋聞後成不婚一族 戀愛不一定是為了找歸屬

55歲的周海媚（海味）被譽為「最美滅絕師太」，年輕時也因飾演劇集《倚天屠龍記》當中的周芷若而紅遍中港台。(周海媚@微博)

55歲的周海媚（海味）被譽為「最美滅絕師太」，年輕時也因飾演劇集《倚天屠龍記》當中的周芷若而紅遍中港台，而出道多年的周海媚曾傳出緋聞更多達九段之多，但她只承認當中與呂良偉的戀情。兩人更在相戀約3年時便註冊結婚，可惜婚姻只維持短短的8個月便宣布結束。

周海媚（海味）因保養得宜被傳媒稱為「最美滅絕師太」 (周海媚@微博)

往後，周海媚在愛情路上也猶如一匹脫韁的馬，一直都在尋找安舒區。後來，周海媚曾分別被傳與迪生集團執行董事伍士榮相戀、被揭發談姊弟戀和、與圈外建築師男友相戀12年最終分手的愛情等。但周海媚仍舊對愛情抱有正面態度，她接受傳媒訪問時更分享愛情觀：「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情途上自由奔跑。」所以有時一個人活得幸不幸福，也許不只單單靠着婚姻是否美滿去衡量，而是自己心靈是否被填滿，因為愛情只是其中一個幸福的來源而已。