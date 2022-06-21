周星馳錯過摯愛羅慧娟成一生遺憾仍未婚　喜劇之王背後藏心酸情路

【周星馳｜羅慧娟】明天（22日）是周星馳（星爺）60歲生日！有「喜劇之王」之稱的周星馳是香港著名電影演員及導演，名作《食神》、《逃學威龍》、《西遊記》等經典情節及金句陪伴不少港人成長！周星馳在18歲時當臨時演員入行，歷盡辛酸捱了一段日子，直至1989年才首次在劇集《蓋世豪俠》中擔正，令他一劇成名，至今已入行42載，憑著他的天賦與努力，換來今日「國際巨星」的地位！

除了演藝之路，周星馳的感情史亦很豐富，曾與羅慧娟、朱茵等傳過戀情，亦與于文鳳拍拖近10年！經歷多段感情仍然未婚，有傳是因這位「一生摯愛」令他多年來也未有結婚打算，這段感情亦有指成為了周星馳的一生遺憾，而在星爺的電影裡也不時見到「她」的影子！



周星馳曾為一句對白向導演下跪：臨時演員都是演員

即將踏入60歲的周星馳，年僅18歲就在麗的電視當臨時演員入行，後來報讀無綫藝員訓練班，也在大台當了一段時間臨時演員！不少天王巨星、影后影帝當年都是由臨時演員做起，周星馳也是其中之一！不過「臨時演員都是演員」，周星馳曾分享指在當臨時演員時，曾經試過因一句對白而向導演下跪。當時周星馳覺得有一句對白自己演繹得不太好，於是就跟導演請求補拍多一個鏡頭，「記得我好像有跪下來」，或許是因為他對演戲的認真與執着，才能換來今日在演藝圈的地位！

即將踏入60歲的周星馳，年僅18歲就在麗的電視當臨時演員入行！（《逃學威龍》劇照）

周星馳與羅慧娟合演《蓋世豪俠》擦出愛火 錯過摯愛成一生遺憾

周星馳當年也做了很長的一段時間臨時演員，直至1989年才有機會首次擔正做主角，首次擔正的劇集就是與羅慧娟合演的古裝武俠喜劇《蓋世豪俠》！周星馳與羅慧娟更因為拍攝此劇而擦出愛火，雖然兩人並沒有公開承認戀情，但他們已是眾所周知的一對，兩人的關係更是圈內公開的秘密。

周星馳與羅慧娟因為拍攝此劇而擦出愛火，雖然兩人並沒有公開承認戀情，但他們已是眾所周知的一對。（《蓋世豪俠》劇照）

不過，周星馳與羅慧娟的戀情只維持了短短3年就傳來了分手的消息，有指當年羅慧娟很希望跟周星馳組織家庭，更曾主動跟男方求婚，但因當時正值周星馳的事業高峰期，工作太忙碌忽略了她，面對對方的求婚，周星馳的回應竟是「你神經病吧？」兩人正式分手後，羅慧娟在接受媒體訪問時透露過對這段感情心灰意冷的真正原因，她指：「我渴望和周星馳組成自己的家庭，他卻當我是一個神經病」！

他們分手後，周星馳事業發展可說是一帆風順，機會、作品、名氣越來越多，逐漸成為了香港電影界不可或缺的人物，反之羅慧娟的人生路就波折重重，羅慧娟在1997年遇上金融風暴損失慘重，之後又誤信朋友被騙走大筆財產，甚至欠下巨額債務，後來又發生意外導致失聰！羅慧娟於2008年與新加坡富商劉志敏結婚，婚後不久更發現患上了胰臟癌，於2012年因病去世。

這段未能開花結果的愛情，最後更要陰陽相隔，或許成了周星馳一生最大的遺憾，有指羅慧娟是星爺的「一生摯愛」，亦有指星爺就是因為這遺憾所以至今仍未結婚。羅慧娟在患病期間曾經拍過一條影片給親人與朋友，提到「如果你真的喜歡一個人，那就要勇敢去愛，不要給自己留下遺憾和後悔，我走以後，也要好好生活，好好去愛」，相信也是給周星馳的最後一番話。

這段未能開花結果的愛情，最後更要陰陽相隔，或許成了周星馳一生最大的遺憾，有指羅慧娟是星爺的「一生摯愛」，亦有指星爺就是因為這遺憾所以至今仍未結婚。（《阿德也瘋狂》劇照）

在羅慧娟離世後，眾人發現在周星馳所拍的電影中很多時候都見到羅慧娟的影子，例如在電影《西遊記之降魔篇》中，有一幕講述女主角段小姐跟玄裝說：「我有一個小理想，就是可以找到一個如意郎君，跟他一起組織家庭生個小寶貝，然後簡簡單單的過生活，那個人就是你。」玄裝卻以一句「神經病」回答，這似曾相識的場面正正就是當時周星馳對羅慧娟的回應。

另外，周星馳與羅慧娟首次合作的劇集是《阿德也瘋狂》，在劇中兩人有過螢幕之吻，也奪去了周星馳的螢幕初吻，而在該劇中，羅慧娟有句對白是「我不做難道你來養我？」有觀眾就發現在1999年的《喜劇之王》中，張柏芝也說過一樣的對白，周星馳更回答道：「我養你啊」，加上女主角的角色同樣是失聰，那不是正正呼應了羅慧娟的人生嗎？從這些情節來看，看得出羅慧娟在周星馳心目中佔了很重要的地位，指她是星爺的「一生摯愛」也不無道理！

在羅慧娟離世後，眾人發現在周星馳所拍的電影中很多時候都見到羅慧娟的影子！（《喜劇之王》劇照）

周星馳喜劇之王背後藏心酸情路 至今仍未婚

與羅慧娟分手後，周星馳亦與朱茵、莫文蔚等傳出過緋聞，但最後戀情也是無疾而終。後來亦跟圈外女友于文鳳拍過拖，戀情維持了10年，也算是在星爺的情史中維持得最長的感謝。可惜，于文鳳在周星馳身邊多年也換不到一個名分，兩人的感情漸淡，在2010年正式分手，近年兩人亦因財務糾紛問題導致關係破裂，于文鳳更入稟要求賠償近8,000萬元投資佣金。

周星馳表面上萬人敬仰的「喜劇之王」，擁有無可取替的地位，但背後卻歷盡心酸情路。經歷過多段戀情也沒一段能夠開花結果，或許是還未找到一個能取代羅慧娟的地位吧！

與羅慧娟分手後，周星馳亦與朱茵、莫文蔚等傳出過緋聞，但最後戀情也是無疾而終。（《西遊記之仙履奇緣》劇照）

【周星馳Q&A】