12生肖｜你與生俱來的天賦是甚麼？屬鼠者眼光獨到　屬豬者悟性高

激發自身的潛力當然也是因人而異的，畢竟千人千面是沒有相同方法也沒有固定答案的。我們總可以在絕處逢生，因為個人的潛力是天生的，無論釋放潛力，對於我們來說是最關鍵的事情。重要的一點，就是我們有需要時不時的對自己進行一下反思。



在某種可能性下，人類在外部環境或教育條件許可時，可通過一定經驗發展為屬於自己獨特的現實能力就稱為潛能。每個人的潛力都是無窮無盡的，這種能力也是與生俱來的，它藏在心底與自身一起共存，只不過有些人天生就天賦超群，而有的人屬於大器晚成，但不管如何我們都應該不斷進步。而唯一的鑰匙就是在自己手裏，只有自己才有可能掌握怎麼去使用這種自身神奇的力量。

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生肖鼠

眾所周知，事業想要有所成，雖然努力絕非是最重要的一點，但是努力還得是必須要的。大多數人一輩子自己埋頭苦幹，最後反倒是隻能夠在階級最低層。那麼對於生肖鼠來說，他們成功到底什麼才是最重要的呢，其實就是眼光。因為他們得要知道做什麼對他們來說才有意義，而且也要知道哪一個是他們的貴人能夠給予到幫助，而生肖鼠在眼光方面的潛能絕對是無人能比的。

生肖牛

成功，靠的是百分之九十九的努力結合百分之一的天賦形成的，生肖牛屬於比較老實巴交，可能天賦上很少有任何突出的人，可以說就是普通人一個。但是重要的一點，他們自己唯一的優點就是特別的能吃苦。不管別人給予他們安排什麼樣的任務，他們幾乎都能夠很好的完成。只是以他們的性格，做事少了點變通，如果能改變一下的話就好了。

生肖虎

生肖虎他們是一個相當有野心的人，而且他們也從不滿足於現狀，哪怕即使在許多人眼中的他們已經是那種所謂的成功人士了。但是生肖虎們依舊有著更高的夢想，就是他們想要往上爬得更高一點。所以生肖虎們不管身處什麼境地，他們只要看到一個機會就會牢牢的抓住，都會一直往上爬。就是有時候他們太著急了，判斷比較容易出現失誤。

生肖兔

其實生肖兔倒是一個沒用什麼野心的人，他們也不會像其他人那樣，不想被人管控著，想要自己往上爬的高一點自己就能夠去管別人了。生肖兔他們反而覺得當一個小嘍囉挺好的，畢竟他們覺得位置越高，要承受的壓力就會越大。而且在他們看來，錢賺得多也不能怎麼樣，也還是很多的快樂都是沒有的，所以他們寧願錢少去掙點，自己也要過得上悠閒自在的生活。

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生肖龍

生肖龍的人其實是一個非常有想法的人，從來他們也就不是那種願意埋頭苦幹的人，因為他們不管是做什麼樣的事情，都總是會想著以最簡單的方式來最高效的完成任務。這樣一來，他們在每一種崗位上，生肖龍總是能夠很快在人群中脫穎而出，得到上層領導的賞識。畢竟各位領導們比較喜歡的就是像生肖龍這種有想法、做事效率特別高的人。

生肖蛇

生肖蛇對於領導們所安排的任務那基本就是任勞不任怨的，而且他們還是會勤勤懇懇的都把交代的事情給做得很好。但是他們很少都是自己心甘情願去做的那種，而是每一次都是邊做事邊自己罵罵咧咧，不少嫌棄公司事情多有給的福利太低了，要麼就是又要通知自己臨時加班，而且他們在面對領導時的態度也不是算很好，其實要不是因為他們的能力和潛能擺在那裏是會被一下子開除掉的。

生肖馬

生肖馬們倒是一個抱著很多幻想的人，他們總一直在心裏面的小算盤算著自己要怎麼做才能夠一下子可以步步高昇，然後自己從此走上人生巔峰。但是這也是他們偶爾心裏想想而已，一切只要換到工作模式，生肖馬就又會想要各種偷懶了。而且他們還是一個特別吃不了苦的人，讓他們偶爾稍微加班一下，他們就要立馬不停的抱怨的人，其實他們勤勞點的話，潛能就出來了的。

生肖羊

生肖羊他們雖然自身能力不怎麼樣但是他們卻有著很強的人群聚攏能力，就是他們能夠把那些能力水平高的人湊在一起。因為生肖羊不會喜歡給人打工的，他們每一次都會觀察一下別人生意的經營模式，然後等到生肖羊摸透套路了，他們自己就會發覺，好像做生意也並不難，只要自己肯努力去從頭做起有朝一日一定會成功的，接著他們就會招兵買馬闖出一番自己的天地。

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生肖猴

生肖猴的人愛玩吧，也貪享受。如果他們做事時候被給了很大壓力的話，那麼生肖猴會整個人都變得不好。所以他們平常在工作上完全就是在混日子的那種，可以每個月拿著一個穩定工資，那麼他們就已經非常心滿意足了，不會再有追求其他了。所以他們生肖猴是絕對不會放棄眼前安逸的小日子再自己去拼搏什麼的，他們會認為自己萬一失敗了自己就是白費功夫了。

生肖雞

生肖雞的人緣一向都是非常的好，特別是看到那些有錢人，他們總是會極盡自己與生俱來的巴結能力來各種討好對方，因為生肖雞他們這樣做是有目的的，他們就只為了討好對方，他們認為這樣做，對自己以後的工作上的東西可能會有幫助。神奇的是，他們也不會做得很明顯，只是他們把想要阿諛奉承的話說得比較隱蔽一點，這樣一來也足夠讓有錢人開心了。

生肖狗

生肖狗是比較老實本分的一種人。而且當別人需要他們幫助的時候，生肖狗也是絕對不會推脫的，重點是他們如果有時候自己沒空去幫助對方了，生肖狗還反而會覺得挺不好意思的。雖然他們是如此熱心腸給別人帶來幫助，其實並不是很好的一種現象，因為他們心太容易軟了，很容易花很多的時間和精力在一些對他們沒有什麼意義的事上。

生肖豬

生肖豬是非常的聰明的，在事業方面，他們學習的能力還是比較強的，就是別人稍微教他們一下，生肖豬他們就立馬掌握技巧了。但是，生肖豬也是有自己缺點的——太懶了。生肖豬工作的時候，總是做一下工作就得要休息一會，這樣來來回回的。所以，雖然他們的學習和掌握技巧的能力很強，但是他們卻也總是被自己的領導批評工作偷懶。

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