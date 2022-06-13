個性心測｜5款水果測出你的真實性格　你會揀哪棵結滿果實的樹？

健康價值高、糖分也不低的「水果」，居然與你的個性息息相關？



韓國人SNS瘋傳的這一個心理測驗就是以水果為主題，只要回答一個問題就能洞悉你最真實的個性。

想知道你自己的真實性格嗎？來測一下吧！（點擊放大開始）▼▼▼

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水果心理測驗

以下問題請發揮你的想像力，憑第一直覺作答！某一天走在路上的你，突然發現一顆結滿果子的大樹，這棵樹上面的果實是以下5種水果中的哪一種呢？測著測著都餓了…

A. 哈密瓜

B. 梨子

C. 香蕉

D. 葡萄

E. 橙

同場加映：心理測驗｜自小十八般武藝俱全 憑實力說話的你最終能贏得甚麼？（點擊放大開始）▼▼▼

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結果揭曉：

A. 哈密瓜

表面上看起來沈穩又溫和的你，其實內心懷抱著遠大的抱負以及理想，在心中擁有別人撼動不了的信念，所以比起周圍的人的意見，更傾向於相信自己的想法！不服輸的你，以頂尖為目標努力著，同樣的也希望在金錢方面獲得成功。

B. 梨子

善於傾聽他人的意見的你，個性屬於慎重又認真的類型，在工作上也是一步一腳印打拼的類型，為了實現圓滿的生活目標，比起華而不實的外表，你堅持從基底開始穩扎穩打努力。

C. 香蕉

選擇香蕉的你，就是能量電池本人（笑）！不管是精神上還是活動力都活力充費，比起宅在家更喜歡往外跑，彷彿永遠都不累，雖然有時候會因為不小心失控造成負擔，但是善於社交、開朗的個性讓你人緣超好～

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D. 葡萄

你是一個充滿藝術細胞、豐富想像力的「藝術家類型」，擁有獨特的想法雖然很好，但也因此不擅於與他人交流，偶爾會感受到寂寞，不過雖然很慢熟，內心體貼又溫暖的你，只要一變熟就會成為交心的好友！

E. 橙

選擇橙的你完全是個「好好先生（小姐）」，如果可以的話會想跟每個人保持良好關係，隨時保持著笑容，所以也很受到朋友們、周圍人的歡迎～（以上結果，妞妞們覺得準嗎？）

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