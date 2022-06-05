心理測驗｜沖涼時會先洗哪個部位？看你內心隱藏的慾望和真實個性

日本心理輔導師—浅野寿和曾分析，人透過沐浴這個私密儀式洗淨髒污與疲累，而籍由分析洗澡時的習慣，光是從先清潔的部位，就能揭露隱藏在內心的潛在慾望與性格，一窺每個人心中最深層的真實面！



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閉上眼睛，試著回想每天洗澡時的畫面，你通常「最先洗」以下哪一個部位呢？

A. 頭和臉

B. 手

C. 雙臂

D. 腳

E. 軀幹

F. 私密處

答案揭曉～

A. 先洗頭和臉

個性非常獨立，遇到問題多半會選擇一肩扛下責任，而在這樣值得依靠的堅強表面下，常無法妥善表達感情。建議誠實面對自我，適時表達內心想法，一旦心理平衡，才能活得快樂。

B. 先洗手

性格熱情且態度上進，內心十分重視與人的連結。在工作競爭激烈的環境中，你也特別看重他人的評價、地位、金錢等條件，提醒你，多相信自己一點，懂得自我肯定，才是幸福的關鍵。

C. 先洗雙臂

溫和的性格使你的內心有時會感到無力，意識中渴望他人的愛與認同。建議多多善用你將心比心的特長，抱持著「有人在前面衝鋒陷陣，後面就有支援」的信念，不管是工作環境或家庭，就沒有人會是孤立無援的唷～

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D. 先洗腳

反應敏捷、思路清晰的你，總能堅持自己的信念，應對人事物方面得心應手～但太過堅持自我，將失去他人的信賴，被誤解為過度自信。建議多與人交流，會讓生活更順利～

E. 先洗軀幹

重感情的你，擁有敏銳的直覺，與獨特的世界觀。行動隨興、情感表達直接，充滿藝術家性格～但，有時會被他人貼上「難懂」的標籤！建議千萬別糾結於「沒有人了解我」的情節，多與他人交流內心感受與想法，世界會更寬廣。

F. 先洗私密處

對於「性」方面特別在意，亦表現出面對逆境，也不服輸的強韌生命力。潛意識中，具有不想被他人輕易探入內心的防衛意識，喜歡獨立的戀愛與交友等人際關係。提醒你，面對不同的人，也要好好表現自我真實的那一面，才能得到幸福唷～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】