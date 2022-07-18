金像獎2022｜許冠文從影54年自言終生無成就　哽咽謝妻兄多年扶持

【金像獎2022｜許冠文】《第40屆香港電影金像獎》昨晚（17/7）終於圓滿結束，新出爐影帝影后亦成為眾人焦點，而奪得「終身成就奬」的許冠文昨晚的得獎感言亦感動不少人。大會邀請了黃子華致詞，當他把許冠文對影壇的貢獻簡單介紹後，其後就將獎座頒給他。

許冠文入行54年，拍下多部膾炙人口的經典電影《半斤八兩》、《摩登保鑣》、《雞同鴨講》、《合家歡》等，被封為香港影壇「一代笑匠」。提及許冠文絕對不能不提「許氏四兄弟」，昨晚許冠文發表得獎感言時，謙遜地表示自己終生沒有什麼成就，純粹自己命運好，他在台上感激多年合作無間的兄弟們，一度哽咽感謝冠英：「你講嘅嘢全部都啱，其實我冇咗你唔得，好掛住你，呢個獎你都份，係屬於你！」對此許冠文曾在訪問中表示對於許冠英有份難以彌補的遺憾。



【金像獎2022｜許冠文】《第40屆香港電影金像獎》昨晚（17/7）終於圓滿結束。（直播截圖）

【金像獎2022｜許冠文】許冠文昨晚奪得「終身成就奬」。（直播截圖）

許冠文演藝生涯中，除了得到兄弟們的幫助外，太太鄭潔英亦成為他最強後盾。許冠文剛入行不久就迎娶了太太鄭潔英，在許冠文亦未有任何知名度時，太太一直陪伴他左右支持他。儘管後來許冠文得到事業的大成功，但他從來沒有因此跟任何女藝人傳出緋聞，一直以來不忘太太對他的付出，結婚50年全心全意愛著太太一人。許冠文曾在訪談中大方分享夫妻相處之道，在他眼中認為是聽妻子的話是最重要，一切事情交由太太決定。

雖則昨晚他在台上謙遜地表示自己終生沒有什麼成就，但到後台受訪再次被問到最有成就是什麼？他不避諱地秀恩愛大方地讚太太，表示自己曾經山窮水盡沒有戲拍，幸獲太太的支持及鼓勵，使他樂觀面對一切的困境。

香港人裏面有啲火，誰說香港人唔得？多餘，香港從來最靚，最浪漫和最有機會地方。大家要跟電影一樣，笑住來喊，香港實得。 許冠文

許冠文是香港第一代笑匠，不少人都認為他的風格是卓别林、戇豆先生與Woody Allen的混合版。他自小跟隨父母在內地移居香港，由於自小家境貧苦，造就了他處事的方式，因此他認為生活本身是痛苦，就盡量以幽默感看透問題，與其悲觀地過，不如幽默一點，好笑一點，這樣生活更容易過。後來他加入TVB在電視台擔任節目主持，並開始自己編導喜劇電影，無意間開啟了香港棟篤笑的潮流。他一直以「博一博」的精神，以誇張不浮誇，諷刺時弊手法使當時的香港人產生不少共鳴。

【金像獎2022｜許冠文】許冠文是香港第一代笑匠，不少人都認為他的風格是卓别林、戇豆先生與Woody Allen的混合版。（香港電影金像獎 官方圖片）

人生這麼短 幽默總比悲觀好。 許冠文

不淨只做表演這麼簡單，我希望年輕人，能夠大膽出來講話，不害羞，又有幽默感，這是個好方向。 許冠文

其後，許冠文在兄弟們許冠英、許冠傑的幫助下，電影取得大成功，便創立了許氏兄弟電影公司。《鬼馬雙星》這部經典電影正是他們首部作品，亦是當時香港電影票房最高的電影，趁著熱潮再接再厲，《半斤八兩》成功開拓了屬於他們的市場，亦是今時今日香港人心中的經典電影之一。讓許冠文事業走上最高峰，多年創造的霸佔了大屏幕，多次拿到票房冠軍，多次刷新票房記錄，直到1982年再憑電影《摩登保鑣》成為首屆香港電影金像獎最佳男主角。

【金像獎2022｜許冠文】許冠文在兄弟們許冠英、許冠傑的幫助下，電影取得大成功，便創立了許氏兄弟電影公司。（直播截圖）

【金像獎2022｜許冠文】許冠文在1982年再憑電影《摩登保鑣》成為首屆香港電影金像獎最佳男主角。（直播截圖）

三弟許冠英同樣是一名出色的演員，演技不輸給大哥許冠文。不過二人最大分別的是許冠英大多的出演都是配角角色。不過從來沒有掩蓋的光芒，他完美地把展示出他的精湛演技，散發出只屬於他的光芒，是電影中不可缺少的角色。除了與哥哥許冠文出演了一部又一部的經典作品外，令大眾最印象最深刻的角色是《殭屍先生》中「文才」一角，而獲得香港電影金像獎最佳男配角的提名，但他堅持原則，以自己應是主角為由拒絕，成為首位拒絕金像獎提名的演員。

【金像獎2022｜許冠文】三弟許冠英同樣是一名出色的演員，演技不輸給大哥許冠文。（直播截圖）

【金像獎2022｜許冠文】四兄弟幾乎位位身懷絕技，多年來對演藝圈有勁大的貢獻，成為香港人心中的不可忘「許氏四兄弟」。（直播截圖）

其實這個「終身成就奬」相信並不屬於許冠文一人，「許氏四兄弟」及太太絕對功不可沒。四兄弟幾乎位位身懷絕技，多年來對演藝圈有勁大的貢獻，成為香港人心中的不可忘「許氏四兄弟」。雖則如此兄弟四人同父同母，卻有著不一樣的命運。相信對於許冠文而言，他一生最大的成就是有3個好兄弟及一位賢內助，在自己的人生每一階段不曾缺席，順境逆境都在自己身邊陪伴自己走過高山低谷。