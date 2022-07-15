金像獎2022｜林家棟入行34年跑龍套到影帝歷辛酸　為甘草演員發聲

【金像獎2022／林家棟】香港電影金像獎2022於7月17日晚上舉行，林家棟憑著《手捲煙》、《智齒》2部電影榮獲最佳男主角提名！林家棟於2017年憑電影《樹大招風》首次角逐影帝殊榮即獲獎，由昔日在TVB當路人甲到登上影帝寶座，當中走過的路並不簡單。出道至今34年，拍過近百套電影，當上男主角的次數卻不多過10次？林家棟自嘲自己是「三無影帝」，沒女朋友、沒房子、沒片酬，但他依然沒有放棄演藝夢，可見他對電影抱有很大的熱誠！



金像獎2022｜林家棟憑著《手捲煙》、《智齒》2部電影榮獲最佳男主角提名！（《手捲煙》劇照）

林家棟於1988年參加TVB藝員訓練班正式入行，就這樣開展了長達10年的跑龍套生涯，曾經參與過超過100套電視劇演出，雖然大部分都是不起眼角色，但林家棟就認為無論是一集還是二十集的戲份，他都會盡全力去演。捱了近10年，林家棟終於有機會擔上較重戲份的角色，憑著《大鬧廣昌隆》、《茶是故鄉濃》等劇集成功入屋。

金像獎2022｜林家棟於1988年參加TVB藝員訓練班正式入行，就這樣開展了長達10年的跑龍套生涯！（katung.lam＠IG）

金像獎2022｜林家棟毅然走進電影圈由零開始 曾被劉德華叫息影3年？

本來在TVB捱了那麼多年，終於有機會上位，留在TVB可說是前路一片光明，但就在這時候，林家棟毅然決定離開TVB，轉投電影界發展！踏進電影圈，林家棟由零開始，為累積經驗，不論是小角色還是大配角、有沒有片酬，他都願意去做！

即使難關重重，但仍然無阻林家棟在電影圈發展的決心。在2001年，林家棟經萬梓良的介紹下認識了劉德華，更簽約旗下公司，開始接拍電影。有一次，劉德華突然林家棟說：「你息影3年吧，錢我會照給你」，突然被叫息影令林家棟大感不滿，他不理解明明自己沒有犯錯，為甚麼要突然息影，後來林家棟在朋友的口中了解到自己「電視味太重」，限制了自己的戲路，令演技上也沒甚麼突破，於是他就欣然接受劉德華的提議，用3年時間好好沉澱演技。

花了近20年時間，靠著林家棟對演戲的熱誠與努力，由小角色做到男配角，再由配角做到影帝。在2017年，林家棟憑著電影《樹大招風》首奪香港電影金像獎最佳男主角殊榮，在這30年來，他一直默默耕耘，不惜由低做起，在演技上的進步有目共睹，得到此殊榮絕對是實至名歸。

金像獎2022｜林家棟入行34年一直默默耕耘，不惜由低做起，在演技上的進步有目共睹。（katung.lam＠IG）

金像獎2022｜林家棟自嘲是「三無影帝」：沒女、沒樓、沒片酬

林家棟曾自嘲自己是「三無影帝」，沒女朋友、沒房子、沒片酬，而事實上，林家棟入行多年，雖然曾與佘詩曼、馮寶寶侄女等傳過緋聞，他曾透露過他的擇偶條件，最大的要求是希望女方孝順，在婚後要願意跟他媽媽一起住，看得出林家棟也是個孝順子！這些年來，他還未有戀情開花結果的消息，不知道是還未遇上合適對象，還是林家棟自己也把時間、心思全投放在演藝路上呢？

金像獎2022｜林家棟自嘲是「三無影帝」：沒女、沒樓、沒片酬。（符祥定 攝）

金像獎2022｜林家棟不忘提攜後輩 曾為甘草演員發聲

林家棟也確實在電影圈中貢獻了很多，在2017年登上影帝寶座後，他認為自己對電影圈多了一份承擔與責任，除了用心演好每一個電影角色外，林家棟也不忘提攜後輩，在由他監製的電影《殺出個黃昏》中，他找來了新晉演員鍾雪瑩與顧定軒等合作，願為後輩給予機會確實很難得！

除了對後輩的提攜，林家棟亦對甘草演員有份敬重，更曾為他們發聲！林家棟曾分享指，「我做電視台時，很多具資歷的甘草演員都被忽視，為甚麼通宵戲一定是最老的演員拍？為何不早點拍完，讓他們早些回家休息？」林家棟希望趁自己還有能力的時候為甘草演員及電影圈多出一分力，這麼有心的電影工作者值得被尊重，也值得有回報。

我一直相信努力一定會有回報，只要能夠幫到香港電影，再辛苦也值得。 林家棟

金像獎2022｜林家棟也確實在電影圈中貢獻了很多，在2017年登上影帝寶座後，他認為自己對電影圈多了一份承擔與責任。（katung.lam＠IG）

【金像獎2022｜林家棟】Q&A