金像獎2024｜王丹妮角逐影后　24歲受情傷成單親媽　被羅孝勇融化

【金像獎2024｜最佳女主角】王丹妮（Louise）憑電影《毒舌大狀》角逐第42屆香港電影金像獎「最佳女主角」。雖然王丹妮的演藝年資，較其他競爭對手少，但卻演得投入，在《毒舌大狀》中展現出多種感情，令觀眾看得感動。而在2022年，當王丹妮還是新晉演員時，便飾演女主角，角色更是「一代傳奇」梅艷芳，使她知名度大開。



王丹妮（Louise）憑電影《毒舌大狀》角逐第42屆香港電影金像獎「最佳女主角」。(《毒舌大狀》劇照)

王丹妮前年憑電影《梅艷芳》，在《第40屆香港電影金像獎》中，奪得「最佳新演員」獎項，同時獲「最佳女主角」提名，與吳君如、周秀娜、鞏俐、劉雅瑟齊爭影后之位。

王丹妮首次登上大銀幕，便要擔起「一代傳奇」的角色，《梅艷芳》預告片發布後，她曾多番被網民質疑「唔似梅姐」。然而，當王丹妮試鏡時，換上梅艷芳造型唱歌跳舞，現場曾與梅姐共事的工作人員都被觸動落淚，更直言「梅姐回來了……！」

【金像獎2024｜最佳女主角】王丹妮重現梅艷芳披上嫁衣的一幕。（《梅艷芳》劇照）

王丹妮的妝髮造型、舉手投足都有梅姐的神髓，全因她花了大半年揣摩梅姐的一言一行，不過她也直言「梅姐只有一個，無可代替。」梅艷芳與王丹妮的人生，的確沒有太多共通點，梅姐事業上成為傳奇，情路卻崎嶇，一生中談過多段戀愛，全都無疾而終，渴望愛情的她在40歲時心死，在演唱會披上婚紗嫁給舞台。

【金像獎2024｜最佳女主角】王丹妮十多歲便簽約模特兒公司，到外國行騷。（IG@l_for_louise）

王丹妮情路不算順遂，卻總算苦盡甘來。她在24歲時意外懷孕打亂事業計劃，並與男友因不合而分開，成為單親媽媽。但她後來遇上羅孝勇，拍拖4年後，兩人在2020年底低調註冊，許諾終生，並在2023年11月於澳洲補辦婚禮。

【金像獎2024｜最佳女主角】王丹妮被愛包圍：原以為不會再拍拖

王丹妮十多歲簽下米蘭模特兒公司，到外國走時裝騷，打拼事業，二十出頭意外懷上女兒，決意回流香港。女兒出生後，卻發現與男友性格不合，單親家庭成長的王丹妮，曾經因想給女兒「完整家庭」掙扎不要分手，終究她還是決定分開。「單親家庭有遺憾，但我有信心給她雙倍的愛。」

【金像獎2024｜最佳女主角】單親媽媽王丹妮曾經覺得自己不會再拍拖。（IG@l_for_louise）

於是，工作以外的時間，王丹妮全留給女兒，要再談戀愛，她沒心思也沒信心，「我以為自己不會再拍拖。」後來，經朋友介紹認識羅孝勇，對方不但與王丹妮一拍即合，與她的囡囡Affa亦然，王丹妮受訪時曾言「他在追求我時已經把Affa放在心上，在一起後，他也當起爸爸角色。」

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而羅孝勇也自言適合及享受做爸爸，有耐心照顧及教導小朋友，兩人未結婚前，Affa已經叫他爸爸。兩人初拍拖便要「三人行」，但依然相當甜蜜，羅孝勇坦言欣賞王丹妮有愛心、懂得照顧人，因此早已認定對方，希望與王丹妮白頭到老，「去到100歲，在我眼中她仍是21歲靚女」。疫情下留家時間多，他讚賞太太的廚藝，「我期望到老都是吃她煮的菜」，愛得簡單卻幸福。