DSE放榜 | 香港8位高學歷女明星！郭藹明碩士生、Ivy So護理系

高學歷女星｜香港中學文憑試（DSE）於今日放榜，今屆誕生八位狀元，其中三位為女生，當中兩位更是「超級狀元」，即報考七科，而數學及延伸部分皆獲得5**的最高評級。她們分別來自協恩中學和香港培正中學。事實上，香港演藝圈也不乏讀書人才，一些更是街知巷聞，一起來重溫一下他們的「威水史」吧。



高學歷女星｜1 麥明詩

麥明詩從小到大都是高材生，為2009年的10A狀元。（麥明詩IG）

最為人熟悉的圈中高材生非麥明詩莫屬了。麥明詩中學就讀拔萃女書院，2009年，她於香港會考的中國及英國語文科考獲最高的5*級、以及8科A級，包括：數學、附加數學、物理、化學、生物、地理、宗教及經濟。最終以十優佳績，成為當屆會考狀元。

麥明詩其後獲得英國克羅索恩威靈頓公學取錄，並在2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，2014年畢業取得法律學學士學位二級榮譽。麥明詩曾報考2015年2月的美國紐約州律師考試並獲及格成績。她在2015年參選香港小姐以大熱姿態奪冠後，仍不忘學習，於2015至2018年間，一邊兼顧電視藝員工作，一邊按美國當地要求累積法律實習經驗。2018年11月，麥明詩赴紐約州奧爾巴尼法院，經面試及宣誓後獲認可為當地執業律師。

高學歷女星｜2 朱千雪

朱千雪為「民選港姐」，現時已是執業大律師。（朱千雪IG）

擁有「民選港姐」之稱的朱千雪，在2016年無綫劇集《EU超時任務》擔任Madam Ling一角而廣為人知。除了言行舉止優雅得體外，朱千雪的頭腦亦相當聰明伶俐，絕對不是虛有其表的「花瓶」。2015年，朱千雪修讀了香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，並於2016年畢業。在2016年9月修讀香港城市法律博士學位，2020年9月完成一年實習便加入香港大律師公會執委張健利律師樓，正式成為旗下執業大律師，主要負責民事及刑事訴訟。

高學歷女星｜3 陳法拉

陳法拉在紐約著名學府茱莉亞學院修讀4年制戲劇碩士課程後，現時已進軍荷里活發展。 (陳法拉IG)

陳法拉這個名字對於千禧後來說想必不陌生，她於2001年入讀艾文理大學，主修市場行銷和國際商務，並且因為成績優異而獲得獎學金。及後於2005年5月在艾文理大學Goizueta商學院獲得工商管理學士學位，大學期間參選了2002年全美亞裔小姐獲冠軍。簽約電視廣播有限公司（TVB）後主演劇集《巾幗梟雄之義海豪情》，人氣急升並迅速走紅，更在《萬千星輝頒獎典禮》兩度榮獲最佳女配角。

2014年，陳法拉在紐約著名學府茱莉亞學院修讀4年制戲劇碩士課程，並於2018年5月19日碩士畢業，成為該科系首位華人畢業生，隨後進軍荷里活發展。

高學歷女星｜4 郭藹明

郭藹明當年以碩士生身份參選香港小姐競選奪冠，現時54歲的她保養得宜。（梁碧玲攝）

郭藹明曾經就讀於嘉諾撒聖心書院，後來遠赴美國南加州大學機械工程學修讀，碩士畢業。1991年，郭藹明以碩士生身份參選香港小姐競選奪冠，並贏得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎。在《大時代》中擔任主角，演技備受尊重。

高學歷女星｜5 郭羨妮

郭羨妮曾就讀西門菲莎大學，主修心理學和經濟學課程，拿到了雙學士學位。（IG@sonijakk）

郭羨妮曾就讀於天神嘉諾撒學校及嘉諾撒聖瑪利書院，大學就讀於西門菲莎大學，主修心理學和經濟學課程。99年參加香港小姐競選，以大熱姿態獲得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項。2000年，郭羨妮代表香港參選國際華裔小姐競選，同樣以大熱姿態取得冠軍。

高學歷女星｜6 Candy王家晴 @COLLAR

Collar成員Candy王家晴 DSE成績不俗，考獲24分，數學和經濟取得5*佳績。（Candy王家晴IG）

除此之外，女團COLLAR成員成績亦優異。Candy王家晴就讀沙田區的直資Band 1英中香港神託會培基書院。她在ViuTV節目《我哋係COLLAR》中透露自己曾曾參與籃球和田徑隊短跑，更在2017年曾參與籃球女子U16發展隊的甄選。她的DSE成績不俗，考獲24分，數學和經濟取得5*佳績，其餘科目均考獲4，於2020年入讀香港城巿大學心理學系。

高學歷女星｜7 Ivy So蘇雅琳 @COLLAR

Collar成員Ivy So蘇雅琳文憑試考獲21分，未入《全民造星IV》前為 護理系Year 3大學生。（Ivy So蘇雅琳IG）

Ivy So則畢業於觀塘區天主教女子名校藍田聖保祿中學，於2019年文憑試考獲21分，其中中文科考獲5級成績，卷一閱讀更是5**。她升讀理工大學香港專上學院（HKCC）健康學副學士後，轉入香港中文大學護理系Year 3，但因參加《全民造星IV》毅然決定退學。

高學歷女星｜8 馮盈盈

馮盈盈為首屆DSE考生，以最佳5科28分考入港大。（馮盈盈IG）

另一位港姐馮盈盈同樣擁有高學歷，中學就讀石硤尾寶血會上智英文書院。作為首屆DSE考生，她英文、通識均考獲5*，並以最佳五科28分的成績入讀港大營養學。