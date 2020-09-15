朱千雪入行以來一直人氣高企，更曾被網民票選為《十大最靚港姐》冠軍，近年她減少幕前演出，專心攻讀法律課程，於8月完成實習後正式成為執業大律師，用實力證明港姐美貌與智慧並重。

朱千雪入行以來一直人氣高企，更曾被網民票選為《十大最靚港姐》冠軍。（IG@tracytschu）

32歲的朱千雪於2012年參選港姐後入行，初出道便備受重用。她先於《On Call 36小時II》跟吳啟華合演情侶，其後於《EU超時任務》中擔任女主角，與王浩信的螢幕情侶形象大受歡迎，更獲視為《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳女主角」大熱人選，受到觀眾歡迎。她更曾被黃秋生曾以「宅男女神」稱讚，演藝發展比同屆港姐冠軍張名雅與亞軍黃心穎優秀。

積極自我增值

近年朱千雪減少幕前演出，專心攻讀法律課程，於8月完成實習後正式成為執業大律師（朱千雪微博圖片）

朱千雪在2015年為修讀中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，曾向TVB請假一年，畢業後繼續努力求學，修讀香港城市大學法律博士學位，於8月完成課程後受聘於香港五大律師行之一，正式成為執業大律師。她曾於FB上分享：「能夠學習是一種福氣，我也是從書本學到了人生的意義。」個性真誠不做作，加上好學不倦的心態，即使朱千雪近年少有亮相幕前，但於觀眾心中仍然人氣不減。但由於她與麥明詩同樣投身法律界，不時被網民將二人比較，朱千雪在過去的訪問謙虛笑言比不上麥明詩：「她讀書比我叻好多倍，我是讀很多，但並非天份優質而讀得好叻的人，所以不能跟她相比。」

朱千雪半工讀的精神令人敬佩，而歷屆港姐中，除了為人共知的「十優港姐」麥明詩，亦有不少擁有高學歷，被網民喻為「高質港姐」的代表。

郭藹明：曾任美國太空總署（NASA）實習工程師？

郭藹明參選時正攻讀美國南加州大學機械工程學碩士學位，與劉青雲結婚後放棄演藝事業。(IG@lauchingwan)

外表優雅，談吐得體的郭藹明凍齡有道，52歲仍保養得宜。她於1991年參選時已成大熱，最後贏得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎，成為三料冠軍。其後參選1992年《國際華裔小姐競選》摘下亞軍及最佳民族扮相獎。她在選港姐時，正攻讀美國南加州大學機械工程學碩士學位，期間更被傳於美國太空總署（NASA）兼職見習工程師。她其後於訪問中否認，並澄清只曾於當地私人航天公司實習過一年多，儘管如此，專業仍然備受認可。她於拍攝《大時代》時與劉青雲相識，婚後放棄演藝事業，選擇當劉青雲「背後的女人」， 結婚22年仍然甜蜜如初。

按圖盤點更多高學歷港姐及華姐，誰擁雙學士奪雙料冠軍：

+ 6 + 6 + 6

「十優港姐」麥明詩離巢TVB後轉型OL，放下藝人包袱後明顯發福，不過，她只花了一星期時間減肥，便成功以窈窕身型亮相港姐決賽，她更分享修身只靠佛系減肥法。延伸閱讀==>麥明詩離巢TVB後變「米芝蓮」 一星期佛系減肥法為OL度身訂造？