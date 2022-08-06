消費券第二期｜聲波潔面器緊緻射頻機 家用美容儀器5精選$528起
消費券第二期2022｜新一輪消費券即將發放，知慳識儉的小資女當然要趁機慰勞一下平日辛苦工作的自己。家用美容儀器日漸流行，讓你在家也可打造自己的專屬美容院！以下精選5個宅家美容儀器，包括蒸面機、潔面儀、導入儀等，由深層清潔到保濕緊致，價錢由五百多元至千多元，買齊一套基本儀器也不過$4,000，足不出戶也可隨時扮靚Home Facial。
消費券第二期2022｜擴張毛孔深層清潔 PANASONIC香薰納米離子蒸面機
護膚程序由清潔開始。簡單卸妝未必可以完全清潔毛孔，PANASONIC香薰納米離子蒸面機，蒸汽能使臉部毛孔打開，卸妝同時，可有效地深層清潔，為肌膚保濕，將水分送到皮膚角質底層。樂聲牌蒸面機另備香薰蒸氣功能，可根據自己喜好加入薰衣草及佛手柑香薰油，紓緩日常工作的疲勞。
消費券第二期2022｜按圖看PANASONIC香薰納米離子蒸面機：
消費券第二期2022｜PANASONIC樂聲牌－香薰納米離子蒸面機
售價：$1,280
網址：https://bit.ly/3oO4vzr
消費券第二期2022｜Foreo潔面儀透膚聲波脉動 敏感肌都合適
不少女生為求方便，卸妝後就不再洗臉，以為已經完成整個清潔步驟；但其實臉上都有可能殘留卸妝產品或其他髒物，所以「二次清潔」更重要。近年大熱的Foreo潔面儀，採用T-SONIC垂直聲波脉動技術，每分鐘8,000次透膚聲波脉動，能更深入精確地清潔。Foreo潔面儀使用親膚矽膠，刷毛柔軟細膩，可以溫和地潔淨肌膚，敏感肌都不怕受損。
消費券第二期2022｜按圖看Foreo LUNA Mini 2潔面儀：
消費券第二期2022｜Foreo LUNA Mini 2潔面儀
售價：$899
網址：https://bit.ly/3QerSy0
消費券第二期2022｜CosBeauty超聲波清潔剷皮機 2分鐘去角質清粉刺黑頭
臉部角質層太厚會阻礙肌膚吸收護膚品，所以定時淨化毛孔污垢都很重要。CosBeauty超聲波毛孔清潔剷皮機設有4種模式，包括「剷除黑頭」、「清潔」、「導入」及「提拉」，只要將美膚片正面30°角傾斜緊貼皮膚緩慢向前推，其每秒超過28,000次振頻的超聲波，能有效去除黑頭，只需2分鐘即可清除粉刺與角質。
消費券第二期2022｜按圖看CosBeauty超聲波毛孔清潔剷皮機：
消費券第二期2022｜CosBeauty超聲波毛孔清潔剷皮機
優惠價：$528（原價：$1,015）
網址：https://bit.ly/3zublzj
消費券第二期2022｜JUJY 24K煥顏射頻機緊緻肌膚 加強吸收精華
清潔工夫完成後，就可開展其他保養程序。要達到如美容院般的緊緻保濕效果，不妨使用家用導入機配合精華使用。JUJY 24K煥顏緊緻射頻機採用500KHz±10%的射頻能量，可穿透皮膚表皮直達真皮層，最大限度發揮護膚品的效果。另配合使用附送的JUJY緊緻修護凝膠，讓肌膚變得飽滿緊實，達到緊緻肌膚的效果。
消費券第二期2022｜按圖看JUJY 24K煥顏緊緻射頻機：
消費券第二期2022｜JUJY 24K煥顏緊緻射頻機
售價：$799
網址：https://bit.ly/3boRXeU
消費券第二期2022｜JUJY升級美眼儀按摩眼周肌膚 預防魚尾紋
幼嫩的眼周肌膚比面部肌膚脆弱得多，所以更要特別呵護。JUJY全新升級美眼儀以全新3D沉浸式振動按摩，每分鐘高達12,500次高頻聲波振動，與直接人手按摩相比，加快了1,000倍速按摩配。另配合使用附送的JUJY水光凝膠，導入同時滋潤眼部肌膚，阻止乾紋魚尾紋出現。
消費券第二期2022｜按圖看JUJY全新升級美眼儀：
消費券第二期2022｜JUJY iHero 逆齡多極射頻美眼儀
售價：$559
網址：https://bit.ly/3Bwtsak
第二期消費券何時派發？
8月7日先發放$2,000，10月起再發放其餘$3,000。
有什麼家用清潔美容儀器推薦？
PANASONIC香薰納米離子蒸面機、 Foreo LUNA Mini 2 潔面儀...
什麼美容儀器可幫助緊緻肌膚？
JUJY 24K煥顏緊緻射頻機、 JUJY iHero 逆齡多極射頻美眼儀...