消費券第二期｜聲波潔面器緊緻射頻機　家用美容儀器5精選$528起

消費券第二期2022｜新一輪消費券即將發放，知慳識儉的小資女當然要趁機慰勞一下平日辛苦工作的自己。家用美容儀器日漸流行，讓你在家也可打造自己的專屬美容院！以下精選5個宅家美容儀器，包括蒸面機、潔面儀、導入儀等，由深層清潔到保濕緊致，價錢由五百多元至千多元，買齊一套基本儀器也不過$4,000，足不出戶也可隨時扮靚Home Facial。



消費券第二期2022｜想在家中也能享受「Home Facial」？不妨用消費券買家用美容儀器，慰勞一下平日辛苦工作的自己。（網上圖片）

消費券第二期2022｜擴張毛孔深層清潔 PANASONIC香薰納米離子蒸面機

護膚程序由清潔開始。簡單卸妝未必可以完全清潔毛孔，PANASONIC香薰納米離子蒸面機，蒸汽能使臉部毛孔打開，卸妝同時，可有效地深層清潔，為肌膚保濕，將水分送到皮膚角質底層。樂聲牌蒸面機另備香薰蒸氣功能，可根據自己喜好加入薰衣草及佛手柑香薰油，紓緩日常工作的疲勞。

消費券第二期2022｜PANASONIC香薰納米離子蒸面機可以使臉部毛孔打開，有效地深層清潔及為肌膚保濕。（圖片來源：PANASONIC樂聲牌）

消費券第二期2022｜按圖看PANASONIC香薰納米離子蒸面機：

消費券第二期2022｜PANASONIC樂聲牌－香薰納米離子蒸面機

售價：$1,280

網址：https://bit.ly/3oO4vzr



消費券第二期2022｜Foreo潔面儀透膚聲波脉動 敏感肌都合適

不少女生為求方便，卸妝後就不再洗臉，以為已經完成整個清潔步驟；但其實臉上都有可能殘留卸妝產品或其他髒物，所以「二次清潔」更重要。近年大熱的Foreo潔面儀，採用T-SONIC垂直聲波脉動技術，每分鐘8,000次透膚聲波脉動，能更深入精確地清潔。Foreo潔面儀使用親膚矽膠，刷毛柔軟細膩，可以溫和地潔淨肌膚，敏感肌都不怕受損。

消費券第二期2022｜Foreo潔面儀採用T-SONIC垂直聲波脉動技術，每分鐘8,000次透膚聲波脉動，能更深入精確地清潔。（圖片來源：Foreo潔面儀）

消費券第二期2022｜按圖看Foreo LUNA Mini 2潔面儀：

消費券第二期2022｜Foreo LUNA Mini 2潔面儀

售價：$899

網址：https://bit.ly/3QerSy0



消費券第二期2022｜CosBeauty超聲波清潔剷皮機 2分鐘去角質清粉刺黑頭

臉部角質層太厚會阻礙肌膚吸收護膚品，所以定時淨化毛孔污垢都很重要。CosBeauty超聲波毛孔清潔剷皮機設有4種模式，包括「剷除黑頭」、「清潔」、「導入」及「提拉」，只要將美膚片正面30°角傾斜緊貼皮膚緩慢向前推，其每秒超過28,000次振頻的超聲波，能有效去除黑頭，只需2分鐘即可清除粉刺與角質。

消費券第二期2022｜CosBeauty超聲波毛孔清潔剷皮機設有4種模式，包括「剷除黑頭」、「清潔」、「導入」及「提拉」，只需2分鐘即可清除粉刺與角質。（圖片來源：CosBeauty Hong Kong）

消費券第二期2022｜按圖看CosBeauty超聲波毛孔清潔剷皮機：

消費券第二期2022｜CosBeauty超聲波毛孔清潔剷皮機

優惠價：$528（原價：$1,015）

網址：https://bit.ly/3zublzj



消費券第二期2022｜JUJY 24K煥顏射頻機緊緻肌膚 加強吸收精華

清潔工夫完成後，就可開展其他保養程序。要達到如美容院般的緊緻保濕效果，不妨使用家用導入機配合精華使用。JUJY 24K煥顏緊緻射頻機採用500KHz±10%的射頻能量，可穿透皮膚表皮直達真皮層，最大限度發揮護膚品的效果。另配合使用附送的JUJY緊緻修護凝膠，讓肌膚變得飽滿緊實，達到緊緻肌膚的效果。

消費券第二期2022｜使用JUJY 24K煥顏緊緻射頻機時，可配合使用附送的緊致修護凝膠，讓肌膚變得飽滿緊實，達到緊緻肌膚的效果。（圖片來源：JUJY）

消費券第二期2022｜按圖看JUJY 24K煥顏緊緻射頻機：

消費券第二期2022｜JUJY 24K煥顏緊緻射頻機

售價：$799

網址：https://bit.ly/3boRXeU



消費券第二期2022｜JUJY升級美眼儀按摩眼周肌膚 預防魚尾紋

幼嫩的眼周肌膚比面部肌膚脆弱得多，所以更要特別呵護。JUJY全新升級美眼儀以全新3D沉浸式振動按摩，每分鐘高達12,500次高頻聲波振動，與直接人手按摩相比，加快了1,000倍速按摩配。另配合使用附送的JUJY水光凝膠，導入同時滋潤眼部肌膚，阻止乾紋魚尾紋出現。

消費券第二期2022｜JUJY全新升級美眼儀的3D沉浸式振動按摩，每分鐘高達12,500次高頻聲波振動。（圖片來源：JUJY）

消費券第二期2022｜按圖看JUJY全新升級美眼儀：

消費券第二期2022｜JUJY iHero 逆齡多極射頻美眼儀

售價：$559

網址：https://bit.ly/3Bwtsak

