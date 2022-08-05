4大室內展覽2022香港好去處推薦　港版teamLab、宇宙藝術打卡位

【展覽2022／打卡好去處】最近一兩個星期都天氣不穩，連場大雨，導致很多戶外活動都不能參加，不想受天雨影響困在家中的女生不妨可以考慮一些室內活動。近日，香港就有多個室內展覽舉行，包括有宇宙藝術裝置、全港首個幻覺蛋糕館等，全部都「IGable」，十分值得打卡，女生們不要錯過！



【展覽2022│香港好去處】中環大館 「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」展覽

國際知名媒體藝術家皮皮樂迪．里思特（Pipilotti Rist）首個香港大型個展於8月3日至11月27日期間在中環大館展出，匯集了她過去30年超過 45件標誌性作品，包括早期幽默諷刺的單頻道錄像、聲色樂繽紛的大型影像裝置、融合錄像和日常物品的雕塑作品，用色彩、聲音和活動影像與觀眾進行互動。當中，多個大型影像裝置藝作品都可讓女生拍出漂亮的打卡照，例如《幻彩巨膜》、《啜飲我的海洋》等，最吸睛的就有以三千盞手製LED燈組成的「像素森林」，甚有teamLab的感覺。

【展覽2022│香港好去處】「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」展覽

地址：香港中環荷李活道10號 大館賽馬會藝方及F倉一樓 大館當代美術館

日期：2022年8月3日至11月27日

開放時間：

周日至周四，上午 10 時至晚上 8 時（周一休息）

周五至周六，上午 11 時至晚上 9 時

門票：

現場：港幣95元 (成人) | 港幣75元 (優惠)

網上：港幣88元 (成人) | 港幣65元 (優惠)

門票預訂：https://www.klook.com/activity/74469



【展覽2022│香港好去處】尖沙咀香港藝術館 「行行重行行」展覽

「行行重行行」展覽精選知名藝術家吳冠中、周綠雲、陳福善、韓志勳、唐景森等人的作品展出，另外亦有7位香港當代藝術家以不同媒介的新作品展出。除了這些藝術作品外，香港藝術家何佩珊的橙白色混合媒介裝置《時．候之間》更是今次展覽中最多人打卡的展品。

【展覽2022│香港好去處】「行行重行行」展覽

地址：尖沙咀香港藝術館 地下及1樓 別館

日期：2022年5月6日至2023年3月29日

門票：免費入場



【展覽2022│香港好去處】金鐘太古廣場 「Orbstellar Metaspace」展覽

8月12日至10月9日期間，金鐘太古廣場將舉行由新媒體藝術團隊XCEPT創造的沉浸式藝術展覽 Orbstellar Metaspace，展內多個影像藝術裝置可讓女生們感覺身處於浩瀚星際中，漫天星球觸手可及。

【展覽2022│香港好去處】「Orbstellar Metaspace」展覽

地址：太古廣場L1層100A號舖

日期：2022年8月12日至10月9日

開放時間：

星期一至五上午11時至晚上9時

星期六至日上午10時至晚上9時

門票：$120

門票預訂：https://www.klook.com/zh-HK/activity/74433



【展覽2022│香港好去處】尖沙咀K11 MUSEA Art Karnival

年度藝壇盛事K11 MUSEA Art Karnival於7月29日至9月11日回歸，今年的展覽將展出超過20件世界級藝術傑作，於K11 MUSEA各樓層展示。除了有新進攝影師黎曉亮的首個展覽「三個展」外，更有全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」，由幻覺蛋糕藝術大師Alison Chan 親手打造一系列以假亂真的幻覺蛋糕，混合真實物品展示。

【展覽2022│香港好去處】K11 MUSEA Art Karnival

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA

日期：2022年7月29日至9月11日

門票：免費入場

