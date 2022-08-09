Victoria Beckham與媳婦陷冷戰 Nicola Peltz眼紅暗示婆媳不和？

【碧咸/Victoria Beckham/Nicola Peltz】在今年4月，碧咸David Beckham大兒子 Brooklyn Beckham 為娶富家千金 Nicola Peltz 舉行了一場盛大婚禮，Brooklyn 隨後更為了妻子冠上姓氏，改名為 「Brooklyn Joseph Peltz Beckham」。婚禮過去4個月後，近日竟有外媒傳出 Victoria Beckham 與媳婦 Nicola Peltz 陷入冷戰，令Beckham一家人關係變質。近日 Nicola 也發文哭訴婆媳不和傳聞？



據外媒 Page Six獨家報導，有消息指 Victoria Beckham 與媳婦 Nicola Peltz 的關係陷入膠著狀態，二人已經避免見面及對話。有傳 Nicola Peltz 不滿 Victoria Beckham 有意插手為兒子籌備婚禮，隨後二人曾發生「駭人」的爭執。其後， Nicola Peltz 以「The New Mrs. Beckham」稱號登上雜誌封面，她在訪談中提及老公 Brooklyn 未遇到她之前過得很不快樂，外界當時猜測她是在暗示 Victoria Beckham 一直掌控著 Brooklyn 的人生，疑引起 Victoria Beckham 不滿。據悉，原本碧咸一家人已經有數月沒有跟 Brooklyn Beckham 對話。

Nicola Peltz 結婚前與婆婆 Victoria Beckham 關係不錯（IG@brooklynpeltzbeckham）

另外，也有傳 Nicola Peltz 不滿部分傳媒將當日婚禮的焦點落在 Victoria Beckham 身上。也有外媒《DailyMail》在7月時收到消息，指當日婚禮的主家席上只坐了 Nicola Peltz 的家人，而Beckham一家則被安排另一席。有參與人士也透露婚禮當日完全是由 Nicola Peltz 主導所有環節，除了婚禮要安排在女方家族的別墅舉行外，連發表感言都是由女方家人主持，這個舉動令 Victoria Beckham 擔心會漸漸失去大兒子 Brooklyn Beckham，她也因為眼見兒子與妻子一家關係愈來愈好，令她更憂慮兒子會與原本的家人關係變得疏離。

不過， 有人猜測 Nicola Peltz 的行為只是妒忌婆婆的名氣，而婆媳之間的問題也影響了 Brooklyn 與爸爸 David Beckham 的關係。消息傳遍後，Nicola Peltz 在日前（6日）於 Instagram 上發文，照片中的她哭紅了雙眼，暗示連日來引起的風波令她承受巨大的壓力， 帖文寫上：

有時很難展現自己悲傷的一面，我從小與7位兄弟姐妹在億萬富豪的雙親看管下長大，他們令我在內心建了一道高牆，不輕易被他人擊垮。我今次分享我的內心感受並寫下來，是因為我從來沒有向其他人抒發自己的情緒，我想讓大家知道這一面的我，而且大家對我的支持真是很重要。 Nicola Peltz

【碧咸/Victoria Beckham/Nicola Peltz】改善婆媳關係3招必學

婆媳關係向來都是一門「高深」的學問，即使本身是豪門宦少不免會遇到婆媳問題，最常見的是婆婆會希望媳婦可以跟自己的方法照顧兒子，但現代女性也有自己的意見及原生家庭的觀念，二人堅持己見下不時就很容易發生衝突。要避免婆媳衝突， 無論是婆婆、媳婦還是另一半的角色都很重要，可以嘗試改變心態，保持以下態度：

婆婆要學懂放手？為人父母最難的就是要學懂適時放手，讓子女去做自己的決定，不要過份插手，相信兒子及其家庭都有承擔責任的能力，並要將重心重新放在自己的身上。

媳婦要保持距離？有不少婆婆都想媳婦可以按自己的方式照顧兒子，作為媳婦應該在婚前向另一半表明，哪些事需要婆婆協助、哪些不需要，避免在小事上發生衝突。

另一半不可以逃離現場或漠視問題？身為另一半應該要擔當在中間人的角色，好好安撫雙方情緒，了解大家的看法，只要婆婆和媳婦都有被重視的感覺，就可以避免二人產生隙縫。