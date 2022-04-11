碧咸大仔結婚│4點認識新娘Nicola Peltz　千金名媛、曾演變形金剛

【碧咸大仔結婚】碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham） 日前與女友妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）於佛羅里達州舉行婚禮，除了二人的世紀婚禮及新娘子的Valentino婚紗外，Nicola的來頭也不小，不但是荷里活演員，更是一位富二代名媛，比碧咸家族更富有，以下就一起來認識Nicola Peltz吧！



Nicola Peltz│家族比碧咸更富有

Nicola Peltz出生於美國富有家庭，父親是美國富豪Nelson Peltz，母親則是超模Claudia Heffner，家中擁有九個兄弟姊妹，而Nicola Peltz則是家中最小的女兒。Nicola家族的投資版圖涉至Tiffany & Co.、P&G 等企業，雙親的資產加起來高達17.7億美元，遠超碧咸家族的6.65億美元。而為免出現財產分配問題，有指Brooklyn與Nicola已於結婚前簽署婚前協議。

Nicola Peltz是名副其實的千金小姐。（ig@nicolaannepeltz）

Nicola Peltz│文武雙全的真名媛

Nicola自小就讀紐約的私立學校，於曼哈頓長大。除了讀書外，她亦熱愛收藏藝術品，擁有獨有的藝術及時尚品味。此外，Nicola更曾經加入女子冰上曲棍球隊，擅長多種極限運動。

Nicola Peltz熱愛冰上曲棍球。（ig@nicolaannepeltz）

Nicola Peltz│荷里活演員

Nicola Peltz自11歲就以童星身分出演《Deck the Halls》出道，2010年於電影《降世神通：最後的氣宗》飾演小法師打入荷里活。要數Nicola Peltz最為人熟悉的作品就必定是於《變形金剛：殲滅世紀》擔正做女主角，令人眼前一亮。

Nicola Peltz曾演《變形金剛：殲滅世紀》。（ig@nicolaannepeltz）

Nicola Peltz│曾與Justin Bieber傳緋聞

Nicola Peltz擁有迷人的美貌，不少男士都拜倒於她的石榴裙下。當中，Justin Bieber與Selena Gomez分手後就曾與Nicola傳出緋聞，二人被拍到一同外出約會。此外，Nicola亦曾與Anward Hadid公開交往。