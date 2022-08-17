麥斯米基辛回應尊尼特普回歸《怪獸》傳聞 盤點5件不為人知的背景

尊尼特普（Johnny Depp）在近幾年因為與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司，形象插水，事業受到重挫，不少片商都急急換走尊尼特普，當中包括《哈利波特》續作《怪獸》系列電影，不過自從尊尼特普在今年打贏官司後人氣急升，近日有傳他或者會回歸電影重新擔任葛林戴華德（Gellert Grindelwald），而在第三輯《怪獸與鄧不利多的秘密》接演葛林戴華德的丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）早前的回應獲讚有大將之風。



飾演「葛林戴華德」的尊尼特普換上Mads Mikkelsen，雖然其表現獲得好評，但仍然有大批影迷抵制。（劇照）

尊尼特普因為被前妻安芭赫德指控家暴一事而形象插水，但在今年初全面公開二人打誹謗官司的過程之下，社會大眾風向即時逆轉，不少人都認定前妻說謊，最後安芭大敗，須要賠償前夫尊尼特普1,035萬美元（約8,020萬港元），同時也令尊尼特普贏回「民心」，甚至有機會令事業更上一層樓，早前接演葛林戴華德的丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）在接受訪問時，暗示尊尼特普或有機會重返《怪獸》系列電影，又指他很大機會會在電影中扮演其他角色，回應更獲不少人大讚「有風度」。

在《怪獸與牠們的產地》飾演黑巫師葛林戴華德的尊尼特普被炒魷令粉絲大感不滿。（劇照）

他現在贏得了訴訟風向逆轉，我們就看看他是否會回來！我覺得他會的，其實我都是他的忠實粉絲，尊尼特普是一個很了不起的演員，即使我接演了葛林戴華德我還是無法複製他的風格，當然我也演繹了自己的特色。 麥斯米基辛

雖然《怪獸與鄧不利多的秘密》上映時，不少粉絲都不滿電影公司突然換人，但也有許多人都大讚麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）是一位很敬業的演員，即使面對大眾對於換角的批評仍然堅持演好自己的角色，而且每當有傳媒問到他如何評價尊尼特普官司時，他仍能大方得體地回應。雖然他不能完全取代到尊尼特普所演繹的「葛林戴華德」一角，但其實麥斯米基辛來頭也不少，除了是丹麥影帝，更被獲封為最性感男星，而且還與老婆恩愛22年至今，以下是麥斯米基辛的5大鮮為人知的背景。

麥斯米基辛曾經有10年為專業的芭蕾舞者 （IG@theofficialmads）

麥斯米基辛｜1. 10年專業芭蕾舞者

麥斯米基辛外表帶有陰柔的獨特魅力，原來是因為他在入行前是一位專業的芭蕾舞者，更做了10年有多。身高183cm的麥斯米基辛少年時想成為一位競技體操選手，最後他卻去了紐約參加芭蕾舞大師Martha Graham 開設的課程，之後在20至30歲期間都是一位專業芭蕾舞者，也造就了他剛柔並重的魅力。

麥斯米基辛｜2. 30歲正式入行

在麥斯米基辛踏入3字頭，突然對戲劇產生興趣，他也不怕從頭再來，入讀奧胡斯劇院的表演學校學習，也正式開展了他的演戲事業，幸運的是他在翌年就能參與電影《末路狂奔》（Pusher），並在丹麥演藝圈打開知名度。10年間在丹麥演出過不少作品，但真正令他聲名大噪的是《007 首部曲：皇家夜總會》 ，在他41歲那年終於成功進入荷里活的世界。

麥斯米基辛憑《謊言的烙印》獲康城影帝（電影劇照）

麥斯米基辛｜3. 《謊言的烙印》獲康城影帝

麥斯米基辛在2012年的第 65 屆康城國際影展中，以電影《謊言的烙印》奪得影帝殊榮，也是他首個最佳男主角獎。電影中的他飾演幼稚園老師，被一名小女孩謊稱看到他的生殖器後，被誤會他性侵該女孩，讓他在社區難以自處。之後，在他55歲憑電影《醉好的時光》（Another Round）成為歐洲電影獎最佳男主角，令事業更上一層樓。

麥斯米基辛在《奇異博士》中飾演反派Kaecilius。（《奇異博士》劇照）

麥斯米基辛｜4. 曾出演漫威電影

身為丹麥影帝的麥斯米基辛，又曾經出演《007 首部曲：皇家夜總會》，不少人以為他一進入荷里活世界就可以擔任男主角，但其實麥斯米基辛並沒有這樣的際遇。他在 2016 年參演《奇異博士》，在電影中他飾演反派「卡西流斯（Kaecilius）」，因為電影中的他化上極為誇張的眼妝，所以不少影迷都認不出他來，更有人認為這個角色浪費了麥斯米基辛的演技。

麥斯米基辛｜5. 與老婆相戀35年

這位最性感的男星在未入行之前，在1987年結識了現任老婆、音樂劇編舞家珂森（Hanne Jacobsen），雖然女方比他大4年，但二人多年來過得十分恩愛。他們拍拖13年後在2000年結婚，育有一子一女。麥斯米基辛曾分享第一次見到妻子時的畫面：「當我在舞台劇《假鳳虛鸞 La Cage aux Folles 》打扮得像個女人時，我遇到了她。」笑言相信妻子是欣賞他有女性陰柔的一面才會愛上他。

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