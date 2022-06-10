Johnny Depp案大贏家是她！美女律師卡米爾獲升任合夥人名利雙收
撰文：TVBS新聞網
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荷里活明星「強叔」Johnny Depp（尊尼特普）與前妻名模 Amber Heard（安芭赫德）的官司，引發全球高度關注，不只當事人發言和互動成為社群焦點，法庭上兩人的辯護律師表現，更讓她們快速爆紅；強叔代表律師Camille Vasquez（卡米爾瓦斯克斯）更是名利雙收，被自家事務所晉升合夥人職務。
《路透》（Reuters）報導，尊尼特普與安芭赫德官司剛剛落幕，在為期六星期的審議多次與赫德交鋒的瓦斯克斯，優異表現和亮麗外型讓她一炮而紅，所任職的律師事務所「Brown Rudnick」8日決定，提拔晉升瓦斯克斯為合夥人。
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事務所主席 William Baldiga 向媒體表示，按照常規公司多半在年底進行職務變動，「但瓦斯克斯在整個官司的優秀表現，全世界都有目共睹，我們相信她最好進入下一步的準備。」
熟知相關招聘和人事業務的顧問表示，瓦斯克斯2018年加入擁有250名律師的事務所「Brown Rudnick」，此次晉升合夥人身份，不但能為她個人帶來更高收入與紅利，事務所也能因此銀來更大名聲與潛在客戶。
現年37歲的瓦斯克斯，來自舊金山、父母是巴西與哥倫比亞移民，畢業於加州西南法學院（Southwestern Law School）法學博士，擅長民事訴訟和仲裁案件。擔任尊尼特普辯護律師，在多次網路直播後，瓦斯克斯名字數次登上Google趨勢熱門關鍵詞，更成為社群平台的關鍵字。
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