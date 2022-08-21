93歲婆婆5度高齡挑戰「翼上走道」：你從不知能做甚麼直至嘗試

【白髮族｜勵志】年紀愈大愈易恐懼，令人只能回想當年。但正如老佛爺Karl Lagerfeld曾言，「不是美好日子已過，而是你老了。」只要心態不認老，仍能挑戰無限個可能。現年93歲的Betty Bromage，日前衝破大眾想像，成功挑戰翼上走道（Wingwalk），即在小型飛機機翼上站立，並打破健力士世界紀錄，展現出冒險無分年齡界限的精神。



白髮族｜現年93歲的Betty Bromage，成功5度挑戰翼上走道。(FB: The Abbeyfield Society)

白髮族｜Betty Bromage指「我在80多歲時首次挑戰。此前做過最危險的事是騎馬。」(FB: The Abbeyfield Society)

這位來自英國的老頑童，於本月5日完成第5次翼上走道，並通過多次慈善挑戰，成功籌得高達23,000歐元（約181,993港元），全數捐予當地慈善機構。我們或許沒聽過「翼上走道」，但在國外除了高空跳傘，也可體驗這項運動。顧名思義，挑戰「翼上走道」的人會被固定在機翼上，然後就像過山車般，隨飛機一同升起、旋轉和急降等，韓國藝人劉在鍚和李光洙也曾在節目中體驗「翼上走道」，最後都被嚇呆。從這事可看出，比他們年長多約40年的Betty Bromage婆婆真的很勇敢呢！

「在我的年紀，我不能跑動，所以從電視廣告中獲取主意和靈感。」 Betty Bromage

「我在80多歲時首次挑戰。此前做過最危險的事是騎馬。」 Betty Bromage

Betty Bromage首度挑戰在6年前，當時她從電視廣告的特技中取得靈感，並開啟了挑戰「翼上走道」的旅程，「我記得我可以做到，而這就是我開始的原因。」由於安全問題，「翼上走道」通常不會使用降落傘，轉以吊帶及電纜繫住身體，令不少人都難以衝破心理關口。但Betty Bromage卻做到了，「我希望透過挑戰證明我自己依然做到。當你年紀愈大，事情變得不像以前般易，但我真的想放手一搏。」

這項運動的難度和危險性都高，由於Betty Bromage頸部患關節炎，體內亦裝有心臟起搏器，故得到不少人從旁協助和支持，以證安全。面對恐懼，除了得到家人支持，Betty Bromage亦以幽默應對，「我患輕微關節炎，你知道，會有點不穩定，但當你被綁起來就沒事了！」

「你從不知道自己能做甚麼，直至你去嘗試。」 Betty Bromage

白髮族｜Betty Bromage認為事情變得不像以前般易，「但我真的想放手一搏。」(Charlotte Graham/The Abbeyfield Society)

白髮族｜Betty Bromage在挑戰翼上走道時的情況。(Sue Ryder/SWNS)

白髮族｜Betty Bromage曾以高空滑索，打破最快的健力士世界紀錄。(Charlotte Graham/The Abbeyfield Society)

白髮族｜高齡挑戰極限、曾破健力士紀錄

除了「翼上走道」，Betty Bromage亦曾以高齡挑戰多項運動，如高空滑索（Zip Line），便打破了最快的健力士世界紀錄，「人們認為這些挑戰會傷害年長者，但其實在你平地登陸後，旁邊會有多人出現助你卸下裝備。」她認為所有挑戰都是她的生活樂趣，「這是我眾多挑戰中最好的一項，我急不及待想做多次。」此外，她曾在90歲時，從一幢高約52米的60年代建築物屋頂上爬下，當中的勇氣相信無人能及。

隨年紀漸大，我們或會因沒安全感，而設下更多框架，慢慢變得固步自封，會怕受傷、不敢勇敢踏前一步。Betty Bromage的故事正好鼓勵大家面對恐懼，讓自己成就更多不可能的任務，並豐富自己的人生。