白髮是衰老象徵？盤點5位女星接受「優雅老去」正面迎人生新階段

白髮總是讓人有一種老化的感覺，尤其是女士們相對比較在意，隨即會想盡方法去「剷除」白髮，再加上市面都出現不少快速白髮專用染髮劑，因此大家在家中亦可方便快捷重現亮麗的黑髮。不過近年不少女星在個人社交平台或公開場合大方展示滿頭白髮，完全毫無懼怕。演藝圈不少女星都紛紛掀起一股白髮熱潮，而她們依舊有另外一種優雅獨特的韻味。



演藝圈不少女星都紛紛掀起一股白髮熱潮，而她們依舊有另外一種優雅獨特的韻味。（unsplash@natashabrazil）

經常有一些久違露面的女星近照被曝光後，總會受到網民們直批她們變老及「女神不再」等言論。但每人總會有老去的一天，何需為了老去及年齡的事情糾結，選擇自然地老去人生不是活得更精彩嗎？變老是一個無法改變的事實，倒不如好好享受當下。無論多大的年紀，過上充實的人生才是最為重要。以下盤點了5位女星正面面對「優雅老去」過程，女生們趕快學習起來吧！

女星們不懼白髮、皺紋「優雅老去」 位位優雅氣質

1. 60歲葉倩文



現年60歲葉倩文憑著由林子祥作曲、其初試啼聲粵語流行曲《零時十分》一炮而紅，同時亦接拍多齣香港電影演出。自本年以一頭白髮的造型登上《聲生不息》的舞臺，隨即登上各大平台的熱搜，一度引來網民的熱論。雖則一頭白髮卻無減當年氣質，且白髮更讓她增添了不少個人魅力。私下葉倩文亦不時在個人社交平台上分享自拍，她大方自然地曬出白髮、皺紋，引來不少網民大讚她的正面思想。白髮可以輕易遮擋，但是年輕心態單靠自己維持。

我曾經所理解的美，對於現時的我而言，已經沒有了當初的意義。現在，我所抱持的真正的美，是內心的愛與美。 葉倩文

女星不懼白髮代表：葉倩文（Weibo@葉倩文 SallyYeh）

2. 59歲葉童



59歲的葉童日前都加入抖音，跟大眾們拍片分享生活，葉童一臉陶醉大曬結他，不過網民都把焦點放到她的外觀上。片中葉童穿著簡樸，滿頭白髮加上整個人消瘦了不少，跟昔日的樣子判若兩人。對於外界批評自己的外觀，葉童毫不在意，而且她亦曾透露自己不執著年紀，認為心態取決一切，比起一切的保養品更優勝，一套正面的生活態度讓不少網民大讚。加上她認為年齡只是數字，人老去才可以累積更多智慧及經驗，因此活在當下即可，何必過份執著。

心態是最佳保養品，年齡只是數字 葉童

女星不懼白髮代表：葉童（抖音@葉童 截圖）

3. 46歲舒淇



46歲舒淇早年在個人社交平台上傳跟圈中閨密林熙蕾的女兒慶祝生日的照片，不料當時一眾網民都把焦點放在舒淇的白髮上，即時引來部分網民大嘆女神老了，但都有部分網民直斥其言論「別要求太高！誰都會老」，更大讚舒淇毫無偶像包袱。其實這次非舒淇第一次大方展示她的白髮照，早於2017年她上載了一張自拍照，相中舒淇頭頂有明顯的白髮，可見她毫不在意他人看法，而且接受自己老去的事實。

這是一個智慧飛躍的年代！ 舒淇

女星不懼白髮代表：舒淇（IG@sqwhat）

舒淇頭頂有明顯的白髮，可見她毫不在意他人看法，而且接受自己老去的事實。（Facebook@舒淇 截圖）

4. 42歲高圓圓



向來有「京城第一美女」之稱的高圓圓，去年跟好友韓火火的合照曝光後，網民發現了女神高圓圓頭頂的白髮，不禁吐嘈女神都逃不過白髮魔咒。現年42歲高圓圓其實一直都保養得宜，儘管頭上出現白髮女神的美貌絲毫看不到歲月痕跡。最近復出後出演的首部電影再被網民批評外貌憔悴，但女神高圓圓反擊並以平常心態接受自己老去的事實，並不刻意去追求年輕。

我比你自己更知道老這件事。 高圓圓

女星不懼白髮代表：高圓圓（weibo@韓旭你出息了）

5. 54歲伊能静



伊能静一直都是保養得宜，對於美容打扮都相當著重，她曾自爆自己豪花7位數在美容方面，多年來她的狀態一直保持得不錯，而且她愛運動的緣故，外貌及身材整體都毫不像54歲，十分年輕。不過伊能静在抖音上傳短片不小心把白髮露出來讓眼尖的網民發現，且有網民調侃道叫伊能靜「奶奶」，她不但不介意反而大方回應網民的評論，可見伊能静同樣是平常心看待這回事。

女星不懼白髮代表：伊能静（抖音@伊能静 截圖）

伊能静被網民調侃道叫伊能靜「奶奶」，她不但不介意反而大方回應網民的評論（抖音@伊能静 截圖）

【白髮女星Q&A】