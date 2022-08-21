理財｜丫頭5年成功存「人生一桶金」！變富婆擁千萬身家親揭4關鍵

【理財方法｜丫頭】《黑澀會美眉》出身的詹子晴（丫頭）投資有道，自23歲就儲到人生一桶金，年紀輕輕不但創業成功兼擁有上千萬身家，並且坐擁2層逾千萬台幣的物業，讓大眾對她的創業之路及理財方法相當感興趣。丫頭不時都會在個人頻道大方分享其獨有創業心法，希望自身經歷能夠幫助到有心創業的人士。日前，身為「副業女王」的丫頭被邀請到李岳訪談節目《李岳Fun4夜》，節目上丫頭再度跟大眾分享個人投資經驗，吸引不少觀眾收看。



【理財方法｜丫頭】詹子晴、李岳開直播聊創業。（17LIVE 截圖）

近日丫頭到節目《李岳Fun4夜》講述她個人的創業心得，她坦言創業之路不可能一帆風順，總會遇到一些難關。丫頭回想自己當初投資經營的飲料店「不要對我尖叫」的商標之痛：「相信很多人第一次創業根本沒想那麼多，提醒只要你有想創業，自己的品牌、logo真的先註冊再說，不會花你太多錢，一定比你之後被註冊走要花的錢來得划算多了。」大眾現時看到丫頭的成功，並沒有看到她辛苦努力的一面。現時丫頭所投資的飲料店，在台灣已有11家分店，其中3家是直營店，在台灣、香港、北京、廈門、大阪皆開設分店，果然「副業女王」不是盲喊！

【理財方法｜丫頭】《黑澀會美眉》出身的詹子晴（丫頭）投資有道，自23歲就儲到人生一桶金，年紀輕輕不但創業成功兼擁有上千萬身家。（Youtube@小晴人BabyChing 截圖）

我覺得就算失敗了，也比同一起跑點的人優秀的原因是，至少我曾經當過老闆，我學過怎麼做生意，失敗了，我也比大家強得多。 詹子晴（丫頭）

不要小看自己，做任何副業或投資一定要是自己有興趣的。 詹子晴（丫頭）

丫頭4大理財術 5年成功存100萬

丫頭理財方法｜1. 需要一個備案



詹子晴（丫頭）建議大家不論投資創業或是其他事，她認為大家都需要一個備案。儘管現時生活工作多穩定，做人最好一定要未雨綢繆，當遇上突然事件都有「兩手準備」。

【理財方法｜丫頭】需要一個備案（IG@ava112411）

不管是不是演藝圈的人，即使你現在有個穩定的工作，你都應該有個Plan B，永遠都要想好我的Plan B在哪，如果今天突然被炒魷魚、被減薪、突然身體出狀況無法工作沒了經濟來源，這不是每個月存一點錢就可以解決的問題，多一個Plan B是讓你的生活更有機會財富自由，有意外狀況也能比較安心。 詹子晴（丫頭）

丫頭理財方法｜2. 錢先存再花



23歲儲到人生一桶金，丫頭全靠她個人超強存錢法。她曾在個人頻道提及「錢先存再花」才有效把錢存下來。現今的人用錢相當隨意，想吃什麼就吃，想買什麼就買什麼，每個月不是身上剩下2、3千塊或者就是成為一個徹頭徹尾的月光族，那麼人生一桶金只會離自己愈來愈遠，因此大家真是決心存錢，第一步絕對要改掉自己花錢的習慣。

【理財方法｜丫頭】理財方法｜2. 錢先存再花（Youtube@小晴人BabyChing 截圖）

丫頭理財方法｜3. 養成記帳習慣



丫頭控制自己的消費的習慣之外，她還會限制自己每一個月的洗費。丫頭憶述當初買下自己人生第一層樓時感到開心，同時亦因房貸壓力感刑壓力，因此至今一直嚴緊控制自己的洗費，丫頭亦會把每天的洗費一一紀錄下來，並訂立了自己每月的花費上限。盡可能減少出席朋友聚會及和不必要開支。

【理財方法｜丫頭】理財方法｜3. 養成記帳習慣（IG@ava112411）

丫頭理財方法｜4. 取消追蹤名牌帳號



丫頭發現身邊的朋友購物是因為看見了商品，或者追蹤了名牌的新品通知。因此丫頭明智地取消關注所有品牌。丫頭：「你不去看，你就不會有物欲。」

【理財方法｜丫頭】理財方法｜4. 取消追蹤名牌帳號（IG@ava112411）

【丫頭理財方法 Q&A】