每個女人必經的6個理財儲蓄階段　從求學到退休資產應如何分配？

「理財」是每個人的人生規劃，由求學時期到退休，每個人生階段的理財策略各有不同。



在現今社會中，女性在家庭及事業中均擔起相當重要的角色，理財策劃更要精心安排，作出正確的理財決定，確保用得其所。

求學階段 學習理財

管理零用錢可算是人生首個理財決定。購買心愛物品、與朋友同學消遣，剩下的錢存放在「豬仔錢罌」還是銀行儲蓄戶口？在中學或大學時期，如果開始做兼職，一般都會開設儲蓄戶口。此時便會擁有人生第一張提款卡。

進入大學，與社會互動開始繁密，此時你會開始了解金錢世界，消費意慾也慢慢增加。這個時候，人生的第二張理財卡：信用卡便可能出現。「我應該申請信用卡嗎？哪張信用卡最好？哪張信用卡適合我？」最後你很可能發現，根本沒有最好的信用卡，因為每張信用卡都有它合適的用途。於是你開始申請多一張信用卡，然後又多一張，直到你認為足夠。

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大學畢業 投身職場

大學畢業後，畢業生多會選擇投身職場。此時你會面對另一個人生中重要理財規劃：強積金（MPF）。不同類型的投資組合，進取型、穏健型，保守型，十多二十種選擇，可能會覺得一頭霧水。

你可能會聽到「年輕可進取一點」、「後生可承受較高風險」的投資建議。你需要的可能是 MPF 強積金新手攻略。不過由於年紀尚輕，距離退休日子還很遙遠，如果不是轉工，很多職場新人在開設強積金戶口後都放在一旁暫不理會。

除了 MPF，身邊親友也會鼓勵你買保險。例如保障你患病時醫療費用的醫療保險、保障醫治長期高危疾病如癌症等的危疾保險。年紀愈小保費愈低，是經常聽到的意見。當然，也有親友持相反意見，勸你不要買含有儲蓄成分的保險、甚至不需要買保險，不過隨著年歲增長，你還是會考慮選購醫療和危疾相關的保險。

收入漸豐 投資增值

勸你不要買保險的朋友還會告訴你，若將那筆錢用作投資，回報更多。這時你已不再時職場新人，有一定資金作較大額的投資，於是你便考慮投入金融市場。

金融市場產品繁多，例如股票、基金（ETF） 及各類衍生工具，各有各投資技巧，要花不少時間鑽研。更重要的是，你需要開設一個投資賬戶。銀行或證券行好、虛擬還是實體、哪一間佣金及收費較抵，同樣要花時間比較。

證券以外，外匯如人民幣、美元、英鎊、澳元、紐元、加元也是熱門投資項目。然而投資外匯也有定期定額 （定存） 和零存整付等不同方式，不同方式將影響風險和回報。

成為人妻 成為業主

有云30歲左右是女人的人生轉捩點。如果有個穩定對象，差不多是時候共諧連理，踏入人生另一階段。婚禮的花費視乎規模可多可少，但安樂窩則是每對夫婦都要考慮的問題。現代人可選擇租樓或與父母同住，但經濟情況許可的話，還是會想「上車」，擁有一個真正屬於自己的物業。

找一個可信的地產代理、選一個心宜的單位，本身就可能要花不少時間。然後又要花精神比較不同機構的按揭計劃、按揭成數、供款年期，利息計算，P按還是H按等，還要計算供款能力、做壓力測試。畢竟供樓會影響往後二、三十年的生活，也得從長計議。

裝修也要準備一筆可觀裝修費。如果想家居變得美觀又實用，可能要找室內設計師設計，還要選用優質的材料。這時可考慮申請私人貸款支付裝修費，可保留流動資金以備不時之需。

創業還是生兒育女

結後生活，人人選擇不同。有人會希望生兒育女，亦有人會繼續為事業打拼，甚至創業。也有人同時兼顧，既計畫生育亦發展事業。不同的選擇，導致不同的理財考慮。

有統計顯示，生兒育女的開支可高達HK$200,000，開支包括懷孕前身體檢查、購買補品、產前檢查、育嬰班、購買孕婦及嬰身用品、分娩手術費、住院費、產後護理、聘請陪月員等。雖然耗費不菲，但都是「應使則使」。如果希望保留一些流動資金，又可以考慮申請私人貸款。

現今創業成本比以往低，很多女士都會嘗試創業，例如開網店。營商及開立銀行商業戶口需要申請商業登記（BR），今年財政預算案建議豁免相關費用，但如果準備開設實體店，會涉及租金、水電費、牌照、員工薪金及保險、以及其他雜費，需要做好規劃。

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退休生活 安享晚年

子女早已獨立，事業亦有成，步入人生收成期。多年來的投資應累積了一定回報。股票、基金、外匯、MPF、物業等，各種投資都可支持退休生活。如果有購買年金自製長糧；醫療保險和危疾保險亦可在「年紀大，機器壞」時發揮效用。退休以後，可以靠年輕時準備的被動收入，實現自主理財。

以上都是一位女性一生人可能要做的理財決定。每一個決定，除了影響自己，還會影響身邊的人。活到120歲是現代人類壽命預期。你這刻的決定，足以影響往後的漫長人生過得如何。

簡易理財技巧：100法則

坊間有所謂的「100法則」，粗略計算財富分布。方法是將100減去你現在的年齡，得出的數字可作為高風險投資的資產比例，剩下的數字（你的年齡） 便是穩健投資、固定收益資產或現金的比例。

例如你現年29歲，資產的71%可投資在高風險理財產品上，29%投資在穩健的固定收益資產，或保留作流動資金。當然，「100法則」只是粗略估計，實際上資產應如何分配，還是要視乎個人財政狀況而定。

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】