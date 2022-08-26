姚瑩瑩因袁詠儀鼓勵入行？選美冠軍卻做綠葉：每人的人生都不一樣

【姚瑩瑩】女藝人姚瑩瑩近年在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，憑個性親切入屋的「Helen姐」，得到不少人喜愛。來自新加坡的姚瑩瑩，近日趁防疫措施放緩，帶仔仔返家鄉探親，並到許紹雄在當地開設的餐廳敘舊，引起不少網民留意，紛讚姚瑩瑩好氣色，並期待她回歸劇組。在不少觀眾的印象中，姚瑩瑩多年來擔任綠葉角色，演技自然不浮誇，但她從沒埋怨戲份少，更曾在訪問中表示做好本分就可以，「不要比較，每個人的人生都不一樣。」



【姚瑩瑩】來自新加坡的姚瑩瑩，近日趁防疫措施放緩，帶仔仔返家鄉探親，並到許紹雄在當地開設的餐廳敘舊。(IG@eileenyeow)

姚瑩瑩在新加坡長大，原是一位模特兒，卻因未有知名度，被公司要求參加選美，沒想到這一步為其開拓往後的演藝之路。她在新加坡小姐競選中奪冠，並出國競逐環球小姐，其後探望在港居住的大伯和嫲嫲期間，因緣際會簽約無綫，成為當時備受力捧的花旦之一。姚瑩瑩在演藝圈事業有起有伏，曾因咬字不清而經歷多次試鏡失敗，但其後接拍多部劇集，不僅與當紅小生有對手戲，還擔任多次單元女主角。

【姚瑩瑩】姚瑩瑩近年在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中與歐瑞偉有對手戲。(IG@eileenyeow)

姚瑩瑩因袁詠儀鼓勵入行？與靚靚家人感情深厚

能夠得到不俗的事業發展機會，有賴於好友袁詠儀（靚靚）的相助。兩人於參選環球小姐時，因住同房而認識，姚瑩瑩曾在訪問中憶述，當時自己不諳廣東話，但會用有限的國語為對方翻譯英文。由於該段時間朝夕相對，兩人感情變親密，而姚瑩瑩在港探親期間，兩人亦有相約到電視城參觀。

至於為何決定來港發展？姚瑩瑩曾在訪問中指出，是因得到袁詠儀的鼓勵和支持，不僅向導演引薦自己，還空出家裡的位置給她住宿，「我們差不多認識30年，未入行時，有段日子我住在靚靚家，她的父母也很錫我。」她還表示與對方父母感情深厚，不時會傳短訊問候對方，而在秘密懷孕期間，袁詠儀母親更是首個得悉消息的人，「最記得我懷孕時，靚靚問我有否告訴她的父母，然後我答『第一知道的便是你媽媽。』」

【姚瑩瑩】姚瑩瑩被指多年來獨力撫養兒子。(IG@eileenyeow)

姚瑩瑩失戀疑曾患厭食、出活動時感觸落淚

姚瑩瑩在私人生活上都很低調，曾奮身投入初戀，結果被傷得很深。她在入行初期，與化妝師發展地下戀，惜沒維持很久便分手，男方更飛至紐約學化妝。或許姚瑩瑩未能一時適應，因此疑似患上厭食症，體重暴瘦約15公斤，在穿婚紗出席劇集《大囍之家》宣傳活動期間，更一度落淚。姚瑩瑩其後戀上圈外男友，由於沒有公開有否結婚，她當時被傳媒懷疑未婚懷孕，有傳媒更指出，男方在姚瑩瑩產後鮮少露面，因此不少人推測，姚瑩瑩多年來都是獨力撫養兒子。

【姚瑩瑩】姚瑩瑩在《尋秦記》中被觀眾封為「最美朱姬」。(《尋秦記》劇照)

姚瑩瑩拍《尋秦記》得到注目卻有2個月沒工開？

姚瑩瑩過去有不少演出機會，所演的劇集都是為人熟悉，當中最印象深刻的角色，莫過於《尋秦記》中的「朱姬」，更被觀眾封為「最美朱姬」。不過，姚瑩瑩便曾在訪問中直言角色艱難，指不會講文言文，「那時我連秦始皇是甚麼年代也不知道。」雖然困難重重，但姚瑩瑩仍努力熟讀劇本，並請教劇組講對白，促使她的角色得到注意。

不要比較，每個人的人生都不一樣。 姚瑩瑩

不少人或認為飾演「朱姬」一角後，姚瑩瑩應該會有更大發展空間，但她卻在訪問中自曝當時失去了高層欽點，結果沒有工作2個月，其後更要主動回公司，向監製求演出機會，由原來的花旦降至綠葉角色。對此，她曾解釋或許「是在《尋秦記》中演得差，對白說不好」，但她依然沒放棄演員之路，還在訪問中指做女主角壓力大，「如果有一套不成功，可能要執包袱離開。」姚瑩瑩亦補充只要做好本分自然會得人賞識。而正正因為她這份知足常樂的個性，讓她所演的每個角色，都在觀眾心中留下印象。

【姚瑩瑩Q&A】