細龍太改名陳思圻即獲邀主持節目　擁雙學士身分、曾代表香港出賽

【細龍太｜陳思圻】不少人會為轉運而改名，「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）亦不例外，昨日宣布改名陳思圻，並透過活動訪問稱用6位數字邀高人相助，其中「圻」字更代表在各事業上都會有幫助、百花齊放。陳思圻在選美後入行，於處境劇《愛回家之開心速遞》中，憑令人又愛又恨的雷珍妮一角，開始嶄露頭角。不過，她於早年約滿無綫，轉行當KOL，並不斷周遊列國，至近日回港後轉投香港開電視，夥拍另一同樣離巢無綫的《愛回家之開心速遞》拍檔張明偉，開拍水著選美節目《Summer Girls》。



【細龍太｜陳思圻】「細龍太」陳偉琪宣布改名陳思圻，並將主持水著選美節目《Summer Girls》。(IG@vthechan)

陳思圻早年曾參加選美，2011年於溫哥華華裔小姐競選中獲亞軍、最上鏡小姐和最優雅模特獎，其後再戰2013年度港姐競選，最終獲得第5名，並入讀藝員訓練班。陳思圻擁有陽光和傲人的身材，在出道早期時，因常演性感角色，而曾被網民批評「賣弄身材」。她曾在訪問中直言，「剛開始時曾被母親問，為何高學歷的自己，要選做演員，加上都是演勾引人的角色，她很心痛。」不過，隨著陳思圻的努力，在美好機遇下成功突圍，開始為人熟悉，連父母亦放下心頭大石，「他們會在家翻看我的演出，甚至給我意見。」

「常聽說機會是留給有準備的人，以前覺得彈琴只是興趣，但做演員時這些武藝也會派上用場。」 陳思圻

【細龍太｜陳思圻】陳思圻擁有八級豎琴實力。(IG@vthechan)

【細龍太｜陳思圻】2019年，陳思圻在世界表演藝術錦標賽「WCOPA」中，橫掃8個獎項。(IG@vthechan)

獲國際獎項、為港人爭光

論高學歷的港姐，陳思圻必定在內。她畢業於加拿大University of British Columbia，同時修讀哲學和政治，並以優異成績獲取獎學金。陳思圻不僅能說4種語言，包括粵語、普通話、英語和法語，音樂造詣亦相當高，於鋼琴和豎琴皆獲取八級，連岑麗香也曾是其學生，曾在拍攝《溏心風暴3》時得其指導。陳思圻在2019年時得到更大成就，在世界表演藝術錦標賽「WCOPA」中，橫掃包括豎琴、鋼琴、演戲和模特等共8個獎項，為港人爭光。

【細龍太｜陳思圻】陳思圻閒時愛出遊玩水。(IG@vthechan)

陳思圻勇敢面對身形焦慮

除了靜態活動，陳思圻亦愛打籃球，閒時亦會慢跑、打網球、泰拳和到沙灘玩水，曬得一身漂亮的古銅肌膚，並擁有健身教練執照。由於身形較為健碩、偏向歐美風，陳思圻曾受網民批評，但她都勇於面對，並曾於IG發聲，指「其實女孩子，為何要在意生命中不值得佔有位置的人的意見呢？」她同時鼓勵所有因身形而感困擾的女生們，指自己之前曾對身形感焦慮，但最終發現其實沒女孩需要對此在意。

【細龍太｜陳思圻】陳思圻與Frankie原來是堂兄妹。(IG@vthechan)

陳思圻與Mirror這位成員是親屬？

由於畢業於政治系，陳思圻曾為溫哥華市長助選，負責聯繫年輕人組織和落區，其後亦曾在立法會助選團隊中擔任形象顧問。不過，她最終選擇投身演藝，於鄭裕玲的電台節目中，曾公開改變心意的原因，指藝人可用自己作例，「我寧願這樣去感染他人。」

不得不提陳思圻的意外人脈，原來她與Mirror成員Frankie為堂兄妹關係，兩人自小青梅竹馬，長大後每年新年於家庭聚會都會相見，關係超好。兩人亦曾在2019年透過社交媒體，一起上傳Mirror演唱會後台合照，並留言道「阿哥點解你咁靚仔？」，以公開親戚身分。