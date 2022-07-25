愛回家｜李偉健神似元祖「威威豬」被讚　多年星途平平慶幸妻在旁

【李偉健｜愛回家】TVB熱門處境劇《愛·回家開心速遞》最近的題材一直貼近日常生活，日前最新一集「豬肉路人甲」引來不少熱話，劇中飾演Terry的李偉健一直醉心演藝圈工作，最新一集講述Terry為拍攝新劇集搖身一變成為一名街市肉類分割員而改變形象，染上金髮、右臂貼上紋身、穿上背心及圍裙，拿起屠刀扮演一名「豬肉佬」，其外形裝扮即時令人禁想起日前爆紅的荃灣街市豬肉檔型男劉宋威（威威）。劇集播出後，不少人都大讚李偉健入型入格，比起元祖劉宋威（威威）更帥氣，更表示：「Terry豬型好多！」



【李偉健｜愛回家】TVB熱門處境劇《愛·回家開心速遞》最近的題材一直貼近日常生活，日前最新一集「豬肉路人甲」引來不少熱話。（TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

【李偉健｜愛回家】日前爆紅的荃灣街市豬肉檔型男劉宋威（威威）。（IG@waiwai_608）

愛回家｜李偉健扮「豬肉佬」比元祖更神似

現年43歲的李偉健於2009年參選香港先生而入行，當年在香港先生的泳裝環節穿上三角泳褲加上健碩身形為他贏下不少分數，其後的才藝表演環節更展示出他的打拳實力，可惜最後敗給「送水輝」許家傑。不知不覺加入TVB已有13年，多年間未有任何的代表作，經常出演「二打六」的角色。不過自從加入《愛·回家開心速遞》飾演Terry一 角，憑著一股傻氣的性格及與「KC」區瑞偉的搞笑互動終於「入屋」，大受觀眾喜愛，更使其知名度大大增升。

【李偉健｜愛回家】最新一集講述Terry為拍攝新劇集換身一變成為一名街市肉類分割員而改變形象，染上金髮、右臂貼上紋身、穿上背心及圍裙，拿起屠刀扮演一名「豬肉佬」。（IG@liwaikinterryli）

【李偉健｜愛回家】李偉健於2009年參選香港先生而入行，當年在香港先生的泳裝環節穿上三角泳褲加上健碩身形成為為他贏下不少分數。（TVB《2009年香港先生競選》截圖）

【李偉健｜愛回家】自從加入《愛·回家開心速遞》飾演Terry一 角，憑著一股傻氣的性格及與「KC」區瑞偉的搞笑互動終於「入屋」。（IG@liwaikinterryli）

日前《愛·回家開心速遞》播出的一集，不但引起網民熱話，且李偉健入型入格的演出受到不少稱讚，甚至有人認為其造型不輸最近爆紅的荃灣豬肉檔男神威威。不過李偉健自爆這個角色其實是向周星馳的《國產凌凌漆》致敬。劇中除了造型相似，不少網民都把焦點放到李偉健的爆肌身形上，平日在劇中李偉健飾演Terry多數都是以西裝示人，不料西裝背後大藏「好身材」，跟當日參選香港先生時的狀態完全零差異。

【李偉健｜愛回家】日在劇中李偉健飾演Terry多數都是以西裝示人，不料西裝背後大藏「好身材」。（IG@liwaikinterryli）

愛回家｜入行13年星途平平 感激太太不離不棄

劇中李偉健飾演Terry因跟舅父KC相親相愛而成為劇中一大賣點，但現實中李偉健早已心有所屬，在劇外跟女友阿寶結束15年愛情長跑，於2018年結為夫婦在銅鑼灣酒店內筵開22圍舉辦婚宴，當晚《愛回家》的劇組上上下下演員都有出席，而當晚李偉健對太太大方發表愛的宣言，一度讓新娘子感動流淚。

我愛你！以後賺10蚊畀9蚊你，要你幸福快樂。 李偉健

愛回家｜原來曾是人氣漫畫家 自小愛畫畫

入行前李偉健原來是一名人氣漫畫家，更曾在80、90後最受歡迎的漫畫雜誌《CO-CO! 》推出連載漫畫，在20歲以「小甜健」為筆名，整個連載漫畫長達共六年，而他最為經典著作《校園大英雄》大獲讀者們欣賞。李偉健曾在《Think Big天地》受訪大談當年漫畫家的生涯，他表示自己自小就愛上畫畫，小時候因沒有錢買漫畫而到垃圾房撿二手漫畫來看，一邊看一邊學習，在十多歲開始擔任漫畫學徒，由基本功開始，一步一步踏上漫畫家之路，曾工作不分日夜，但相當享受。

其後李偉健因參加香港先生而入行，多年星途卻一直平平，曾被淋金油扮金像獎，花了足足3天才洗乾淨。李偉健沒有因而氣餒，反而抱著順其自然的心態面對困境，而且一路以來感謝太太的陪伴及支持。因此他從不忘太太對他的付出，一直都疼愛對方，凡事都以對方為先，絕對是圈中一位寵妻狂人。

【李偉健｜愛回家】入行前李偉健原來是一名人氣漫畫家，更曾在80、90後最受歡迎的漫畫雜誌《CO-CO! 》推出連載漫畫。（IG@liwaikinterryli）

【李偉健｜愛回家】最近，李偉健漫畫家身份「出山」推出繪本《娛樂圈愛回帶》 及《娛樂圈愛回帶之又再回帶》。（IG@liwaikinterryli）

最近，李偉健漫畫家身份「出山」推出繪本《娛樂圈愛回帶》 及《娛樂圈愛回帶之又再回帶》，當中分享了不少演藝圈的趣聞。此外他又建立了個人的Youtube Channel「小甜健李偉健」，經常上傳不少他個人練習拳擊的日常、健身工具開箱片，而且又親自教觀眾們一些瘦身及健身秘訣。

【愛回家｜李偉健 Q&A】