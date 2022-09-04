IG Story設計教學︳以表情符號、空格標點製作　黑白菲林效果極美

IG Story設計教學︳IG近日更新推出新功能，用家對此也議論紛紛。而原創性和自由度高的IG Story自2016年推出以來一直備受關注和歡迎，不過撇除官方的功能外，我們也可以巧妙利用手機內置的表情符號、空格和標點等等作變化，創造出有趣及具個人風格特色的影片。



IG Story設計教學︳創意示範1

IG Story設計教學︳相中人彷彿探頭出相框外面一樣。（IG @baycopz）

這款創作非常適合喜歡到café打卡的女生們！不經意的側臉，手拿著咖啡，配上純白的韓系背景牆，本來已經很有質感。加上DIY拼貼之後，相中人彷彿探頭出相框外面一樣。有畫面感之餘，也非常生動，觀看照片的人就像置身現場一樣。

IG Story設計教學︳揀選中間螢光筆形狀的刷頭，然後選擇喜歡的顏色。（IG @baycopz）

首先，選定你想要分享的照片，按下畫筆，揀選中間螢光筆形狀的刷頭，然後選擇喜歡的顏色，或者拖曳下方的顏色盤到照片的任何一個地方，畫筆功能就會像吸管一樣，吸到圖片裡面的顏色，這樣就不用怕出來的顏色跟照片的色調不相容了。

IG Story設計教學︳在相中人頸部以下的位置將4條直線堆砌成一個框。（IG @baycopz）

選定顏色後，長按圖片背景，整個畫面就會有一層相同顏色但具透明度的圖層覆蓋著，我們還是能隱約看到原本的照片。然後輸入底線，直到一條比較長的橫線形成為止，總共輸入4條線。在相中人頸部以下的位置將4條直線堆砌成一個框。接著，點開橡皮擦工具，塗滿框裡面的部分，還有外面接連著的臉部線條。塗抹邊緣位置時，可調整橡皮擦工具的粗幼度，以免畫出界。

IG Story設計教學︳塗抹邊緣位置時，可調整橡皮擦工具的粗幼度，以免畫出界。（IG @baycopz）

IG Story設計教學︳創意示範2

IG Story設計教學︳第二款是具時尚雜誌封面感的設計。（IG @Marthamarchut）

第二款是具時尚雜誌封面感的設計。同樣地點開你想要分享的圖片，然後點按文字，字體選用下方右邊數上來的第3個。上方按下字體陰影，按數下空格鍵，形成一個稍微重疊的平行四邊形。我們可以用吸管吸取照片裡面的顏色，以確保兩者有足夠配合度。兩根手指向相反方向滑，把平行四邊形拉大，直至覆蓋一部分的螢幕和照片上角。

IG Story設計教學︳上方按下字體陰影，按數下空格鍵，形成一個稍微重疊的平行四邊形。（IG @Marthamarchut）

然後再重複一遍，隨意放在下方，喜歡的話也可以打字，並移動到平行邊緣的位置。作為點綴，可以另外多吸一種相片中的顏色，選取最右邊的字體，按下字體陰影，然後放大至跟照片差不多的大小，微微傾側並與照片重疊。最後記得點按照片，讓它跳回最前面的圖層。

IG Story設計教學︳創意示範3

IG Story設計教學︳相紙裡的彩色代表相片記錄著以往的一點一滴。（IG @den.den_insta )

這款設計富有時代感，黑白底色寓意飛逝過去的時光，相紙裡的彩色代表相片記錄著以往的一點一滴，使這些回憶歷久彌新。事不宜遲，立刻看看怎麼做吧！

IG Story設計教學︳選取一張風景照，利用手機相簿內置的裁剪功能，把所選照片的中間偏側位置裁成正方形並另外儲存。（IG @den.den_insta )

首先，選取一張風景照，利用手機相簿內置的裁剪功能，把所選照片的中間偏側位置裁成正方形並另外儲存。點開IG Story後，選取風景照的原圖，然後向右滑兩下（「Tokyo」濾鏡），也就是黑白照片。

IG Story設計教學︳打開相簿並點開剛才已裁剪的正方形照片，將其移動到與黑白照片重疊和相符的位置。（IG @den.den_insta )

再點開貼圖標誌，打開相簿並點開剛才已裁剪的正方形照片，將其移動到與黑白照片重疊和相符的位置。然後搜尋「Instagram」的GIF檔，點選白色相紙邊框，將其移至正方形照片外圍。

IG Story設計教學︳創意示範4

IG Story設計教學︳營造歌單頁面和歌曲播放中的效果。( IG @koji_creative )

接下來是營造歌單頁面和歌曲播放中的效果。在IG Story中選取由左邊數起第2款字體，並勾選陰影，選白色，然後輸入「一點」和「10個空格」，將其打直並放大，作為手機外殼。然後同樣的方法，不過選白色，把它放大至剛好小於黑色的，以作為手機屏幕。

IG Story設計教學︳揀選喜歡的歌曲，放在中間。( IG @takomaebi_kurabu )

揀選喜歡的歌曲，放在中間。之後在GIF庫裡面搜尋「music play」，選擇「歌曲播放中的時間線」和「聲波」，營造出歌曲正在播放中的感覺。

IG Story設計教學︳最後點選想要分享的照片，再點4次，使其變成正方形。( IG @takomaebi_kurabu )

最後點選想要分享的照片，再點4次，使其變成正方形。再高階一點的話，可以直接在IG story中引入歌曲和播放中的歌詞，還有點選「Spotify」的GIF檔，出來的效果會更專業一點。

IG Story設計教學︳直接在IG story中引入歌曲和播放中的歌詞，還有點選「Spotify」的GIF檔。( IG @koji_creative )

IG Story設計教學︳創意示範5

IG Story設計教學︳簡單就能做出菲林底片的效果。（IG @Marthamarchut）

壓軸登場的這款可以說是專門為愛好復古的人而設的，非常簡單就能做出菲林底片的效果。首先點選照片當背景，然後依照示範1的方法減低透明度。

IG Story設計教學︳選左邊第四個字體，按下陰影及數個空白鍵。（IG @Marthamarchut）

接下來是做菲林底片，選左邊第四個字體，按下陰影及數個空白鍵。

把它放大和傾斜，覆蓋螢幕兩個對角的位置。（IG @Marthamarchut）

然後把它放大和傾斜，覆蓋螢幕兩個對角的位置。然後選擇左邊第二款字體，輸入一行「點」，把它放大並且移動到其中一邊的菲林底片，另一邊也是同樣作法，模仿菲林底片上下的勾。

再來是點選想分享的照片。（IG @Marthamarchut）

再來是點選想分享的照片，可以是不同的照片，也可以是重複的。最後加上一個詞彙，下方輸入「／」和斜體註釋就完成了。

如果你喜歡卡通版一點的菲林底片設計，可以在第一步將整個背景設定為單色，然後在輸入「點點」的時候選回跟背景一樣的顏色，同樣把它放大並調整至半粒原點蓋住了菲林邊緣就可以了。