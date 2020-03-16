【Emoji】聊天好感度大增的表情符號　用錯Emoji會令人已讀不回?

市面上有很多途徑例如交友App又或者是社交媒體都能認識異性，但是要如何打開話題，並且讓對方對你有興趣是最重要的第一步，利用言語去調情是一門學問，但是原來懂得善用emoji也是調情當中的一大優勢。 外國交友程式Clover就分析了300萬用戶的9000萬條信息，並從這些數據中調查到底男生和女生最喜歡和討厭收到的emoji是什麼，原來同一個emoji傳達給男生和女生的訊息都大不同。

外國交友程式Clover調查發現原來emoji也是調情的重要工具。(misselvani@IG)

帶emoji的訊息的回覆機率更高

Clover的調查結果發現了一件有趣的事情，原來男生比女生更喜歡收到帶有emoji的訊息，男生如果收到陌生女生的第一個訊息裡帶有emoji，他們回覆訊息的機率比起純文字高8%！同樣的，女生收到夾帶emoji的訊息的回覆機率也會增加5%，但是調查發現在眾多用戶中，只有10%的人會在第一句句子中使用emoji。

原來在文字中加入emoji可以更加引起對方對你的興趣，但是使用什麼emoji也需要謹慎，畢竟男生和女生對於同一個emoji的解讀也不一樣，小心不要踩中男生的地雷，最後對方已讀不回，就可能錯過一段好姻緣了！

在文字中加入emoji可以引起對方的興趣，但是使用什麼emoji也需要謹慎。(unsplash)

根據調查顯示，男生和女生都很喜歡收到帶有心心眼、非禮勿視、奸笑、伸舌頭的emoji，心心眼可以顯示對方對妳有好感，而奸笑、非禮勿視和伸舌頭的emoji都帶點頑皮和調情的意思，正所謂「男人不壞、女人不愛」，看來同樣可以用在女生的身上。

女生喜歡收到的emoji

女生喜歡收到心心眼、奸笑、伸脷、太陽臉等等這些emoji，所有伸脷表情的emoji都讓女方認為對方覺得自己有魅力又性感，收到就會感到信心提升。太陽臉、微笑的emoji都可以帶來正面、陽光的印象，另外想不到奸笑的emoji一樣很受女生歡迎，可能「壞男人」真的會特別有魅力。

女生喜歡收到的emoji:(按圖查看)

+ 8 + 7 + 6

有喜歡收到的emoji自然也有討厭的，在女生眼中一些有性暗示或是有自戀自大意思的emoji也是會令女生反感，令人不想再聊下去。

女生討厭收到的emoji：(按圖查看)

在統計調查中又發現，女生在聊天的時候有喜歡常用的emoji，好像是臉紅紅、心心眼等。你們在傳訊息時又愛用什麼emoji？

女生喜歡使用的emoji：(按圖查看)

男生喜歡收到的emoji

男生喜歡收到的emoji包括有心心、唇印，這些可以顯露出女生對他們愛慕，另外伸脷表情、鬼臉和笑到喊這些emoji可以給予男生率真不做作、容易相處的感覺，放鬆等等的表情都能傳達出輕鬆的氛圍，那就更有意欲繼續聊下去了。

+ 8 + 7 + 6

在男生眼中有什麼emoji會引起他們的反感？女生們不妨參考一下，在跟心儀的男生傳訊息時要多注意一下，小心慎用了！

男生討厭收到的emoji：(按圖查看)

男生喜歡使用的emoji：(按圖查看)

資料來源：Clover、Daily Mail