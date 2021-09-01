Emoji | 表情符號心形手勢、咬唇9月新登場　票選最期待第1位是？

「Emoji」（表情符號）成為日常生活溝通的必需品，能傳神又貼切地表達心情，為對話增添樂趣。每當有新Emoji推出總會掀起熱潮，Apple預計9月將推出全新一系列更貼近生活又有趣的Emoji，其中風靡全球的韓國「心形手勢」也將成為表情符號？



由韓星帶動的「心形手勢」風靡全球，人氣手勢即將成為表情符號的其中一員？（songjoongkifans@IG）

2021年全新Emoji即將登場 網民票選最期待「第1位」是...



推陳出新的Emoji發揮無限創意，將生活中的新鮮事物與個人情感，轉化成一個個生動的符號。Apple iOS預計9月推出全新Emoji，囊括更多有趣表情，例如「捂嘴」、「偷看」、「含淚」、「咬唇」等。當中還包括多種手勢，如由韓星帶動的「心形手勢」風靡全球，現在成為其中一個表情符號，方便傳達愛意，相信一定大受情侶歡迎。此外，還有「大肚男士」、「山怪」等有趣圖案，融合環境生態、多元文化、日常生活等元素，往後使用表情符號，情緒表達將更加豐富！網站「World Emoji Awards」綜合網民意見，票選出最令人期待的新Emoji前15位，快來看看有哪些人氣新符號！

全新Emoji包含「比心手勢」、「透明泡泡」、「咬唇」等等，生動又有趣。(Unsplash/denic)

▼▼▼【2021年全新Emoji排行榜 網民票選最期待「第1位」是...】▼▼▼

+ 26

同場加映：曖昧階段，表情符號能夠推波助瀾，也可能弄巧成拙？雙方溝通了解時少不免利用表情符號（emoji）作配合。但原來有些emoji在男女眼中看起來甚有不同意思，有些emoji更是令對方開展一段關係時卻步的原因？

外國交友程式Clover便分析300萬用戶中近9000萬條信息，數據發現使用emoji是否「適當」在一段良好溝通與關係中，發揮着重要的角色。調查研究報告更發現男性比起女性更喜歡收到夾帶有emoji的信息，當男性收到emoji信息比起純文字回覆訊息的機會更高8%；而女性收到附有emoji的信息時，她們回覆信息的機率也會增加5%。

▼▼▼【按圖看】調情初期忌用8大emoji 2個藏性暗示 以為這表情幽默實際惹反感▼▼▼

+ 13

▼▼▼【按圖看】女生與男生最喜歡使用的表情符號（Emoji），既能表達好感，對方亦易受落▼▼▼

+ 13

同場加映：交友APP｜本來互不相識，之後互發短訊，隔空傳情，下一步自然是約初見面，但如何令對方留下好印象？想有進一步發展，初約見面有3招要做對！

▼▼▼交友APP 10大攻略｜2類照片增好感忌性感修圖 這開場白注定失敗▼▼▼