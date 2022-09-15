從樹木希林人生觀學習　失明、患癌仍不自棄：死後要變閃耀的塵埃

【樹木希林】日本著名演員樹木希林逝世4周年，雖然再也看不到她的笑聲，但其積極正向的人生觀，依然長存不少人心中，值得我們一輩子學習。她的一生迂迴，個性帶點叛逆和固執，想法總是令人難以猜測，予人從新角度看待一件事。也許正是這種態度，使人由然對她心生敬畏，每當遇上任何困難，只要看過她的語錄及對人生的詮釋，都好像想通了般，煩惱全消。



【樹木希林】今天是日本著名演員樹木希林逝世4周年。(視覺中國)

不少人生活為追求安穩，然而樹木希林的人生，則是面對重重挑戰，雖則辛苦但就其而言是很熱鬧和充實的。她原名為內田啟子，生於音樂世家，父親和妹妹都是薩摩琵琶演奏家，有指她曾夢想成醫生，惜當時因摔斷腿而錯過大學藥劑系的最終入學試，其後輾轉參與演員選拔活動，憑幽默和討喜的形象，開展演藝生涯，並以「悠木千帆」作藝名。或許你會認為，醫生和演員大纜都扯唔埋，但這就是樹木希林的個性，永遠無法猜透她的想法。

已經錯過了成為一名醫生，就不能再錯過成為一名演員。 樹木希林

【樹木希林】樹木希林的人生面對重重挑戰，雖則辛苦但就其而言是很熱鬧和充實的。(《小偷家族》劇照)

把最具價值藝名賣掉，從字典取新名「樹木希林」

她在短短數年間，已得到不少名氣，不僅接拍電視廣告，還登上各大節目，成為當紅演員。但她卻對此不在乎，還在一次綜藝節目的競標拍賣環節裡，竟將各藝人珍而重之的藝名公開出售。她其後再從翻找字典，並從50音中隨意挑選一組，以新名「樹木希林」重新發展。不少人都會視藝名為一種商標，並苦心經營，恐怕失去了便等於沒有知名度，但樹木希林則對此豁達，更體現出其不受束縛的個性，彷如告訴人們「生不帶來，死不帶去」，名利沒什麼需要好在意的。

我不想活的太多限制。藝能界實在太有趣，所以比起作為演員而生存，我更喜歡作為藝人而生存。 樹木希林

【樹木希林】樹木希林於2007年憑《東京鐵塔：我的母親父親》，奪得日本奧斯卡影后。(Getty Images)

面對年老患疾絕不低頭：至少要變成閃耀著飛舞的塵埃

當然，憑樹木希林的演藝實力，依然得不少人賞識，哪怕沒有了代表人氣的名字，依然獲得不少演戲機會。不過，隨歲月流逝，縱然地位如何祟高，也難逃衰老命運。她在2003年因視網膜脫落致左眼失明，十年後於頒獎台上宣布患癌，「已經轉移到全身了。」不少人或都認為，這會影響其事業，然而她的演技已達爐火純青階段，不僅於2007年憑《東京鐵塔：我的母親父親》，奪得日本奧斯卡影后，其後拍攝《海街女孩日記》、《小偷家族》和《線野仙師：熊谷守一》等，都讓人對她留下慈母的深刻形象。而她在逝世前一年，更獲第10屆亞洲電影大獎的終生成就獎。

人總是理所當然地追求永不消失的東西，就如同幻覺一般。 樹木希林

面對死亡，她沒表現恐懼，反而坦然以對。她曾在拍攝廣告時，以「至少要以喜歡的方式死去」為題，拍下一輯相片，畫面的她漂浮於水上，看似心境平靜，並指「其實我們距離死亡並不遙遠，也毋須著急。如果人死後會成為宇宙的灰塵，至少要變成美麗且閃耀著飛舞的塵埃。」與其在意死亡，不與反省過去有否好好過活，以無悔人生畫上完美句號，「我不想再出生一次，我覺得人生很充實了。」

就算經歷各種試煉，也不怨天尤人，這就是身為女人的灑脫吧。 樹木希林

樹木希林對自己轄達，但其實也有放不開的一個人，他就是內田裕也。她過去曾結婚兩次，先與被譽為好男人的岸田森結婚，其後再嫁搖滾歌手內田裕也，並育有一女。也許男人不壞，女人不愛，她的女兒曾寫書引述兩母女間的生活點滴，其中樹木希林便提到，第一次婚姻很穩定，但同時深感若這樣過活會很絕望，而後來遇上內田裕也，不得不去面對自己的孤獨和黑洞。

【樹木希林】樹木希林相比面對死亡，更在意自己有否精彩活著。(Youtube@西武・そごう チャンネル)

「來生若再遇，還要重覆這狼狽一生」

她與內田裕也在1973年結婚，期間被對方多次施暴，不久後便分開居住，但仍堅決不會離婚。她曾在訪問中回憶這段經歷，指對方不知其與前夫岸田森的事，「我完全無意隱瞞，但內田先生非常生氣。」她還指自己與內田裕也真正一起生活時間不到3個月。雖然經歷家暴，顥然樹木希林仍是深愛對方，不僅在得悉對方提交離婚申請時，起訴離婚無效，還在分居期間一直保持聯絡，「我這種女人啊，因為從不抱怨，所以相處起來非常輕鬆。我們碰面時，因為累積很多話要跟對方說，還是會聊個不停。」她還是會愉快地說著兩個人的事，並珍藏著對方給她的情信。

人們都說「像這樣分居，不受限於夫妻形式，應該不錯吧 樹木希林

如果來生與你相遇，我還要重覆這狼狽的一生。 樹木希林

「母親的死是難以取代的大禮物」

樹木希林的女兒內田也哉子曾在接受媒體採訪時，憶述母親逝世當晚情況，指對方在與內田裕也視訊通話後，嚥下最後一口氣，「他們說了『謝謝』。」她形容母親非常堅強，即便臨終也不顯露任何恐懼，「她不會覺得因為要死了，所以孱弱，而是『明天如果還活著，要做什麼？』」她亦言「母親的死是難以取代的大禮物」，「悲傷、寂寞也是人類日常。」其中的「大禮物」也許便是指不需再經歷任何痛苦了。