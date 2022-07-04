倪匡逝世｜倪匡10大愛情智慧「遠離渣男」？不受道德規範文學作品

倪匡逝世｜香港著名作家倪匡昨（3日） 突傳出死訊，於昨下午時分著名作家沈西城在個人社交平台發帖文表示：「倪大哥今午走了！」據知倪匡於昨下午一時在家中安詳離世。倪匡離世消息讓演藝圈及文學界的人士都發文哀悼。倪匡一生中花了大量精力撰寫不少精彩的文藝作品，包括武俠、偵探、靈異等不同題材，其中最為有名的作品包括《衛斯理系列》、《原振俠系列》都獲不少人讚不絕口。其後《衛斯理》先後改編成電影、電視和廣播劇，從倪匡的作品可見他甚感遠見，絕不受社會道德規範而改變其寫作風格，連香江才子都表示倪匡是全球華人世界70年來大腦最清醒的人，果然是「智慧老人」！



倪匡逝世｜香港著名作家倪匡昨日（3日） 突然傳出死訊。（視覺中國）

倪匡年少氣盛坦承自己是一個風流成性的人，才華橫溢的他多年來譯撰寫不同類型的文學作品，愛情小說的內容更是一針見血，讓不少女生閱讀後另有一番頓悟。他本人的愛情中敢愛敢恨，在當年保守的社會環境下跟太太認識40天立馬同居，交往4個月就「閃婚」。現今社會大眾面對愛情抉擇時，總是拖泥帶水藕斷絲連，使一切都變得複雜化。根據有線前新聞之花張寶華小姐分享的影片中，整理出「倪匡愛情十誡」，女生們不妨把倪匡獨有的愛情哲學參考一下，相信大家都能具有另一番想法。

倪匡逝世｜倪匡跟太太認識40天立馬同居，交往4個月就「閃婚」。（WEIBO@蔡瀾）

愛情哲學｜倪匡愛情十誡

倪匡愛情智慧第1誡：遠離自卑男



在傳統華人社會上，男士是擔起養家保護家庭的一家之主，所謂一家之主是要有承擔且尊重妻子或另一半，為對方遮風擋雨。倪匡說，自卑的男人要不得。自卑是一種性格缺陷，感情中只有單方面付出，怎能會有完美幸福的愛情呢？一般內心敏感兼猜疑，對自己不感自信且基於他們沒有主見，當女士們跟這樣的男士一起不但無法一同進步，他們只會安於現狀不願接受歷練，最終只會令雙方飽受痛苦。

倪匡愛情智慧第1誡：遠離自卑男（電影《紀念日》劇照）

倪匡愛情智慧第2誡：遠離吝嗇男



大家要分清楚「節儉」跟「吝嗇」的分別，節儉絕對是美德，但吝嗇就是一種消極的人格。現今不少女士的能力都比男士強，不論在事業或賺錢能力，但那有女士不想成為男朋友或丈夫眼中的可人兒呢？男女平等，在感情上男士願意為對方花錢並不一定代表愛，反觀不願為自己心愛的女人花錢就是不愛，願意花費大量金錢或物質享受在自己身上，卻不願為另一半慶祝或花小心思在對方身上，這類人都可稱「吝嗇」。「節儉」的男士是指他把自己的擁有的都甘願跟你分享，只希望自己喜歡的人開心幸福。

倪匡愛情智慧第2誡：遠離吝嗇男（《無法成為野獸的我們》劇照）

倪匡愛情智慧第3誡：別花錢栽培男人



感情騙案都相當常見，大部分都離不開錢。倪匡告誡眾大女生千萬不要花錢栽培男人，只需在精神給予無限量的支持已然足夠，坊間常說「男人有錢就變壞」。倪匡表示當男人獲得成功及地位，多數男士都會不懂得感恩及把對方當初的付出及支持通通都忘記得一乾二淨，甚至拋棄你另結新歡。最後把一切精神金錢都付出卻換來自討苦吃，女生在感情世界容易迷失，緊記自愛才有資格被愛，因此女士們適當地支持就足夠了！

倪匡愛情智慧第3誡：別花錢栽培男人 （《愛的迫降》劇照）

倪匡愛情智慧第4誡：女人做女人事 男人做男人事



何謂女人做女人事？倪匡提醒，女士千萬別擔起男士的責任，他表示男人的責任是養妻活兒，出街吃飯付錢是必須，女士們千萬不要自己來付。明白現今提倡男女平等，但根據上一點，女士千萬不要花錢栽培男人，僅在精神上支持即可。若果男士該做的事變成女士做，不但反映出該名男士的無能，而且這段關係同樣是不幸福，女士最終都是自討苦吃。

倪匡愛情智慧第4誡：女人做女人事 男人做男人事 （《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

倪匡愛情智慧第5誡：愛情不存在了解



在昔日保守社會追崇盲婚啞嫁，雙方在不了解彼此的情況下卻能夠相守一輩子實屬不易。現今時代踏入自由戀愛的時代，人往往都以「速食」的態度面對，合則來不合則散。倪匡眼中認為愛情根本無需了解及三思，因為愛情世界正是充滿了衝動這回事，愛就愛，不愛就不愛，根本是毫無解釋餘地。在電影或電視劇看到男女主角大多是一見鍾情，要花時間思考，大多數都是錯過彼此。在倪匡小說中的主角都是見一眼就情定三生，而倪匡在現實世界他本人都是以這種態度，使他跟太太相守半世紀。

倪匡愛情智慧第5誡：愛情不存在了解 （《天堂餐廳》劇照）

▼▼▼【按圖看】倪匡逝世｜餘下倪匡愛情智慧5誡：倪匡獨有的愛情哲學或許會有另有一番頓悟！▼▼▼

【倪匡 Q&A】