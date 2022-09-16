陳松伶姊弟戀結婚11年仍相愛如初　節目大談夫妻感情保鮮秘訣

陳松伶對於八、九十後來說一定不陌生，是那個年代當家花旦之一。陳松伶1989年被電視監製蕭笙賞識，繼而開拍入行第一部劇集《天涯歌女》，當時年僅18歲的陳松伶需要兼顧學業與事業，曾一度趕不上功課的進度，幸得一位朋友匿名幫她做好功課，不過時至今日仍然不知道那位「恩人」是誰。而人稱「男神收割機」的陳松伶於前幾天播出的電視節目《有個閨蜜叫祖藍》中驚喜現身，與節目主持人王祖藍大談和老公的相處之道，更高調放閃！



陳松伶擔任《有個閨蜜叫祖藍》嘉賓，大方分享與老公的相處之道。（《有個閨蜜叫祖藍》截圖）

陳松伶在節目中自爆，其實老公對其第一印象並不好，因為那天的圍讀她遲到了，當時張鐸更親自質問她。其實那天陳松伶是趕飛機去的，她當時覺得這個人蠻有趣的，因為除了他以外，沒有人說過她遲到。王祖藍更打趣的說，女生可以儘管遲到！其後陳松伶補充，真正覺得丈夫可靠，原來是在拍完戲之後。到底結婚11年的陳松伶是怎麼維繫夫妻感情的呢？

陳松伶戀情初時不被看好，結婚11年卻仍相愛如初。（陳松伶微博）

1. 老公不介意為陳松伶獻醜

張鐸曾在歐洲為了買衣服送她，親自換上女裝並叫售貨員幫他拍照。（《有個閨蜜叫祖藍》截圖）

張鐸在外人眼中是個不折不扣的成熟大男人，不過陳松伶就爆料老公也有搞笑煩人的一面。陳松伶指張鐸曾經在歐洲為了買衣服送她，她剛好又不在，張鐸則親自換上女裝並叫售貨員幫他拍照，女店員都覺得他們非常甜蜜。一般亞洲人都很注重面子，能為另一半放下尊嚴，絕對是愛的表現。

2. 充分表達自己對伴侶的關心

陳松伶指張鐸是「緊張大師」，跟他相處彷彿多了個爸爸。（陳松伶微博）

陳松伶指老公張鐸是「緊張大師」，跟他相處彷彿多了個爸爸，與陳松伶外出吃飯的友人，不少都收過其丈夫的奪命追魂Call，不停問她何時回家。如果他們不是在同一個城市，陳松伶又剛好跟大家的共同朋友出去，他就會一整天打電話問她「什麼時候回去？車準備好了，你快點上車！」雖然陳松伶貌似表達不滿，但幸福的笑容早已洋溢在臉上。

3. 陳松伶與老公財政分配早達共識

陳松伶在節目中也大方承認自己不擅於計數及理財，更透露老公張鐸常常稱她是「金魚記憶」，故財政等事宜全歸張鐸管理。陳松伶亦大讚張鐸早已為二人做好理財計劃，更無意中看到他詳細列出了為此必須完成的事，直言「看到之後心裡面很有安全感」。

對於王祖藍愛妻心切，貼心盡責，陳松伶大表欣賞，更甜稱老公張鐸也是責任心很重的男人。（《有個閨蜜叫祖藍》截圖）

陳松伶更反客為主，問王祖藍的收入是否全歸老婆的，祖藍則表示已為愛妻立定遺囑、房產收租均會轉到老婆名下，萬一自己有什麼三長兩短，也確保妻子衣食無憂。而且兩口子之間已有默契，凡是兩人一起接的工作，酬金全數由老婆李亞男收取。對於王祖藍愛妻心切，貼心盡責，陳松伶大表欣賞，更甜稱老公張鐸也是責任心很重的男人，因為他們都會先為對方著想，深怕自己有一天不能照顧對方，那伴侶該怎麼辦。他們更一致認為祖藍和張鐸應該很投契，能成為好友。

松松認為祖藍和張鐸應該很投契，能成為好友。（《有個閨蜜叫祖藍》截圖）

4. 陳松伶與老公會互相體諒和接納彼此的一切

陳松伶在節目裡表示老公張鐸有「不洗澡就睡覺」的惡習。（陳松伶微博）

兩人由互不相識到走在一起實在不易，而磨合的時間永遠都是最難捱的。始終大家都是獨立個體，隨著成長背景不一，思維和生活習慣也可能截然不同，而箇中相處之道成為能否走下去的關鍵。

陳松伶在節目裡表示老公有「不洗澡就睡覺」的惡習，一次他上床之後，陳松伶問他洗了頭沒有，對方回答「明天洗」，陳松伶再追問明天什麼時候洗，張鐸竟然回答游泳的時候順便洗！陳松伶哭笑不得地說「差點被氣到暈倒」，更指張鐸是「嗌交王」，苦笑道原來自己有潛質成為一位好律師，因為和張鐸交往之後提升了自己吵架的技能，可見他們真的是相愛相殺。

5. 陳松伶給予老公適當的欣賞和稱讚

松松認為女人想要的安全感是哪怕全世界都很愛慕這個男人，他也只愛你一個。（陳松伶微博）

陳松伶數個月前曾在抖音拍片，分享過自己如何對待老公。她直言很了解自己老公是個很自律的人，所以她從來不會管他什麼。她覺得如果伴侶本身沒有抵擋誘惑的自覺性，你再怎麼要求也是徒勞無功的的。

陳松伶提到：「男人的安全感是就算全世界都離開他，伴侶還對自己不離不棄；而女人想要的安全感是哪怕全世界都很愛慕這個男人，他也只愛你一個。陳松伶歸納了自己對待男人的兩個方式，分別是：適當的依賴對方，表露出未有他不行。另一方面也要肯定對方的付出，不要辜負他的心意，例如：掃地和洗碗等，可能打掃得沒有很乾淨，也要學會欣賞對方，這樣相處下來才會有溫度的。

【陳松伶Q&A】