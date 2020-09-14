「一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深」這句俗語淺顯易懂，可是若要應用在現實中的愛情，卻叫人知易行難。前商台DJ林曉峰（阿Lo）與康子妮相愛18年，二人育有兩子仍未能牽手到白頭，令旁人看盡愛情裏的唏噓，但陳松伶（松松）與張鐸曾未被他人看好的「姐弟戀」，卻成為現時叫人羨慕的幸福愛情。

陳松伶曾在出演內地綜藝節目《跨界歌王》時演唱《那個男人》，並透過這首歌在節目上深情告白丈夫張鐸 (張鐸@微博)

現年49歲的陳松伶（松松）很早便成為「收視福將」，凡是陳松伶擔任女主角的劇集例如：《天涯歌女》、《月兒彎彎照九州》和《福爾摩師奶》等也均是收視報捷，但在鎂光燈下，陳松伶有一段時間的生活卻是支離破碎，年輕時陳松伶曾與母親關係割裂，後來又被相處多年如親人的經紀人背叛，積蓄盡失。同年陳松伶又遇上父親離世與身患卵巢腫瘤，那時陳松伶無力支付手術費，不堪生活變故與壓力而患上抑鬱症，想過輕生，但丈夫張鐸卻從死亡邊緣拉她一把，給予陳松伶一個感受愛與希望的新生命。

「恩愛夫妻」：沒有恩，哪來的愛？ 陳松伶：「他不只是我的先生，還是我的恩人。」

陳松伶與年輕自己8歲的張鐸，於2007年合演電視劇《血未冷》時而結緣 (陳松伶@微博)

「恩愛夫妻」：沒有恩，哪來的愛？「恩愛夫妻」或許就是陳松伶與張鐸兩人的代名詞，陳松伶與張鐸兩人結緣於劇集《血未冷》，外表與思想成熟的張鐸令陳松伶拋開對「姐弟戀」很難成功的觀念，兩人於2007年相戀並於同年在北京開展開同居生活，在陳松伶患上抑鬱症時，張鐸並沒有離她而去，反而接納、扶持和體諒陳松伶。

他（張鐸）在我最艱苦的時候，然後扶持着我走下去。他（張鐸）努力地每一天去工作，然後就讓我在家療傷，重整我自己，這足足有四五年的時候。他沒有放棄過我，沒有嫌棄在那個時候的我。 陳松伶（松松）

陳松伶在2016年出席內地綜藝節目《跨界歌王》時，向丈夫張鐸深情表白 (《跨界歌王》截圖)

張鐸不只是我的先生，還是我的恩人，他確實在某種程度上拯救了我 陳松伶（伶伶）

現時觀眾所看見的陳松伶積極投入生活，相信有一半原因也都是因為張鐸的關係，陳松伶在2016年出席內地綜藝節目《跨界歌王》時，在台上演唱《那個男人》，歌詞唱到：「有個男人愛着你，用心愛着你；那個男人愛着你，徹底愛着你。」彷彿每一個人也知道陳松伶口中「那個男人」指的是張鐸，因為陳松伶在《星里話》的訪問上深情告白老公，指丈夫不只是她的另一半，更似是恩人。

陳松伶也在真人秀節目《的禮物》上敞開心扉對丈夫張鐸剖白深情，感恩張鐸不但挽回她的生命，更澆灌很多愛在她的生命，令她走出陰霾。陳松伶曾透露，二人開始戀愛時，一天，陳松伶無意中發現張鐸為他們預備了一份十年計劃，「原來是我們將來的養老計劃，他竟然為我們訂下十年以上的計劃，一直默默在我背後做很多事，令我很感動。」同時令陳松伶更認定張鐸就是人生伴侶。

結婚後很多的伴侶也忘卻當初如何互相欣賞對方，有時更會無視對方為自己所做的一切，忘記發自內心的感恩，但沒有一種愛是理所當然的，顧念與懂得感恩才讓愛經營得更穩固。

【按下圖看更多】現年49歲的陳松伶（松松）凍齡得宜的近照

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婚姻賦予重生機會 豁達看所有事

陳松伶在訪問《星里話》曾說只有令自己變得強大，才有能力去愛人 (陳松伶@微博)

張鐸待陳松伶猶如掌上明珠，也得知陳松伶當初進入演藝圈並不是自己意願，在張鐸打從心裏希望陳松伶可以做自己喜歡的事，捨不得陳松伶受丁點的委屈。陳松伶有了張鐸的體貼，也學會在重新的生活中，豁然處事。陳松伶在過去的訪問中曾分享，丈夫張鐸總是讓她做喜歡的事，從不會帶煩惱給她：「他好像待我如女兒般，笑言現在我看來更年輕，都是歸功他。」

曾經有5年的時間，我讓自己獨處，把自己打碎再重組，讓自己變強大，才有能力去愛別人、理解別人、大步往前走。 陳松伶（松松）

年輕是從身體裏面散發出來的，哪怕經歷了再多的人生風浪，你還是要保持你心裡面的那朵鮮花。 陳松伶（松松）

陳松伶與張鐸結婚9年，相愛13年，還望兩人可牽手到老 (陳松伶@微博)

陳松伶在訪問《星里話》曾說只有令自己變得強大，才有能力去愛人，哪怕人生經歷多次的驚濤駭浪，也需要保持初心，突破自我框架，所以陳松伶以49歲之齡參與內地真人秀綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，猶如年輕女團般載歌載舞，雖然最後被淘汰，但陳松伶卻感恩，讓她不要忘記失敗才有機會令人成長。

丈夫張鐸也在微博發文支持陳松伶，而有了丈夫張鐸的支援，陳松伶現時也不用為生活操心，每當她接洽每一個工作的時候，第一個會考慮的地方便是這值不值得她與家人分離，如果一天有24小時，那她可以給多少年時間予丈夫張鐸，那又會有多少時間給朋友和家人？就是這樣陳松伶與張鐸相愛13年，看似難以維繫的姐夫戀卻能編成一埸愛情佳話，而兩人的關係猶如齒輪般一長一短互補契合，繼續以「愛」靠攏向前行更多的路。

【按下圖看更多】陳松伶（伶伶）與丈夫張鐸的恩愛合照