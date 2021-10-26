陳松伶抑鬱遇張鐸　姊弟戀恩愛15年：暱稱松公主　幫忙敷面膜

陳松伶｜於周末播出的《童你一起長大了》，邀來昔日兒童節目的主持與嘉賓話當年，上周就邀來有「兒歌天后」之稱的陳松伶，在節目中亮相，一開場就唱《閃電傳真機》主題曲及《相聚一刻》，歌聲依然甜美，但就有網友感嘆陳松伶樣貌大變，不復當年青春。



陳松伶｜即使分隔兩地，也會一起放閃。（陳松伶＠微博）

陳松伶在《童你一起長大了》中分享感慨，指當年是穿着校服進錄影廠，雖現在已年過半百，唱起兒歌，並沒有格格不入，認為兒歌令她學識不少人生哲理：「人生其實起起跌跌，如小甜甜那種精神一直在你心中，如果感情好像《相聚一刻》那樣美滿單純就好。」陳松伶有感而發，而她半生確是充滿起伏，幸運地有與她相差8年的丈夫張鐸相伴，快樂加倍，哀傷減半。

陳松伶｜於2007年，她接拍內地電視劇《血未冷》，認識比她小8歲的同劇演員張鐸。（陳松伶＠微博）

人生低潮遇丈夫：他不只是我的先生，還是我的恩人

陳松伶自出道以來就大受歡迎，當年只有15歲，就獲歌唱大賽獲冠軍，後來與無綫簽約，主演電視劇《天涯歌女》一炮而紅。有指當年因母親迫她放棄學業、全身投入演藝圈賺錢養家，而令陳松伶心灰意冷，決意離家出走，與家人斷絕來往20年。後來，又有傳她投靠的好姊妹兼經紀人，騙光她的所有血汗錢，令她因此患上抑鬱症，父親也突然離世，禍不單行，將她推向絕望深淵。

身心相連，心情抑鬱，也會鬱出病來。當時陳松伶更患上卵巢腫瘤，雖然她也有想過輕生，可是最後她也沒有放棄，決定離開香港這傷心地，轉戰內地拍劇。於2007年，她接拍內地電視劇《血未冷》，認識比她小8歲的同劇演員張鐸，一拍即合。雖然陳松伶曾以「姊弟戀」為由而拒絕，但張鐸卻堅持：「沒有甚麼好怕的。」成熟又可靠，給予陳松伶勇氣，最終他們在2011年註冊結婚，而陳松伶也曾表白：

他是一個很傳統很認真的中國男人，也是一個暖男，而且成熟可靠。跟他一起會感到安心⋯⋯他不只是我的先生，還是我的恩人。 陳松伶

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15年恩愛靠「兩星期條款」：我們相愛相殺，常常笑到有腹肌

陳松伶與張鐸相伴15年，一起走過人生低谷，於今年年初陳松伶更在微博分享多張合照與「情書」，指他們是「時髦姊弟戀」，寫：

我們相愛相殺，相互扶持，一起去過很多地方，開心的日子有太多，每天都能笑出腹肌。

但快樂的婚姻並非一拍即合，也不是必然，也需二人合力，悉心灌溉。陳松伶形容張鐸有如爸爸，寫：

他比起老公更像我的爸爸，一邊教我注意身體養身，一邊提醒我護膚，就連敷面膜也是他幫我的。 陳松伶

旅行時，夫婦也更易吵架，而張鐸則曾分享「3大法則」：「一，老婆說帶什麼就帶什麼；二，老婆不讓帶的堅決不帶；三，如果出現異議請遵守前兩項原則。」張鐸更暱稱陳松伶「松公主」，更不時在微博稱讚：「松公主太美太可愛。」

▼▼▼陳松伶（松松）凍齡得宜，有愛情滋潤的女人特別美?▼▼▼

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陳松伶也曾在訪問中說到，夫婦同是藝人，工作忙碌，有一段時間婚後很少時間見面，為此兩人訂好了「不可分開超過兩星期」的「相處條款」，多忙都要抽空相處。而陳松伶也指事業不比婚姻重要，她說：「婚姻還是最重要的，因為組成了一個家庭，這對我來說是最重要的，我還是一個比較屬於家庭型的人。在家人，特別是老公的支持下，我覺得我能夠做很多事情，家人是我很強大的後盾。」人會隨年歲長大，但最成熟的表現，莫如保持童心，真摰地愛惜身邊人。

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