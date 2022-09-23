半島酒店Staycation+下午茶優惠　全新互動式歌舞劇Fine Dining

【半島酒店優惠】疫情下，很多女生都喜歡去Staycation度假、或是到酒店享用打卡下午茶、Fine Dining，當中，傳統五星級酒店半島酒店便是其中一個熱門之選。半島酒店的Felix餐廳10月至12月就推出《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗，女生可以一邊欣賞歌舞話劇，一邊享受美食。同時，半島酒店亦推出了Staycation及下午茶的限時優惠，想到半島酒店度假的女生生記得留意。



半島酒店優惠│《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗

香港半島酒店 Felix 餐廳與得獎互動劇團 Secret Theatre將於2022 年 10 月 6 日至 12 月 10 日，逢星期四至星期日上演《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗。期間，女生可以品嚐香檳、三道菜晚餐以及欣賞劇場表演，更有駐場DJ打碟助慶。此外，凡預訂《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗，可尊享半島優惠房價或「細意體驗」住宿優惠6折。

《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗詳情

時間：2022 年 10 月 6 日至 12 月 10 日，逢星期四至星期日晚上 7 時（設有不適用日期）

門票價格：

一般門票 $2,388 （包括一杯迎賓香檳，三道菜晚餐以及欣賞《Nights at Studio 54 傳奇之夜》劇場表演）

香檳門票 $2,888 （額外享用兩小時無限暢飲香檳）

Studio 54 貴賓體驗 $3,100（額外享用兩小時無限暢飲香檳及於貴賓區與名人會面）



半島酒店優惠│Staycation優惠

Klook最新推出半島酒店限時Staycation優惠，只需$3,168起即可入住豪華客房一晚、享用早餐、以及於Felix餐廳暢飲精選香檳，平均每人只需$1,584。另外，如果想享用半島酒店最著名的下午茶，則可以$3,388起 （即人均$1,694）升級，於退房日帶回家品嚐外賣雙人下午茶（11月入住不適用），入住時會送一瓶半島香檳。

半島酒店優惠│Klook最新推出半島酒店限時Staycation優惠（Klook）

半島美食住宿禮遇 – FELIX餐廳

包括：豪華客房 + 早餐 + 精選香檳兩小時暢飲

價錢：$3,168起



經典半島住宿禮遇

包括：一晚住宿 + 早餐 + 外帶下午茶(11月入住不適用) + 半島香檳

價錢：$3,388起

