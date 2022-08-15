52歲李嘉欣Staycation曬好身材　3招凍齡保養法曾4個月減13.5公斤

李嘉欣｜夏日炎炎，一眾香港女生的最佳避暑聖地非Staycation莫屬，「大美人」李嘉欣亦不例外，昨天 (14/8) 她於IG story大派福利，曬出性感Deep V長袖泳衣照，露纖細嫩滑長腳。現年52歲的李嘉欣天生麗質，加上後天保養得宜，身材看起來與年輕少女無異。到底李嘉欣有什麼獨門修身秘方嗎？怎樣才可以百年如一日，維持曼妙身材？



李嘉欣Staycation曬泳衣好身材。（李嘉欣IG）

李嘉欣長腿超白滑。（李嘉欣IG）

18歲就獲得「最美港姐」頭銜的李嘉欣可謂八、九十年代，香港人心目中的女神。李嘉欣身材一向苗條，唯獨是2018年2月，她分享兒子慶生照時，網友留言紛紛留言說她「腿好粗」、「胖了」，但李嘉欣不但沒有反擊，還一一點讚，大方承認自己變胖了。4月的時候，李嘉欣再在微博分享一張工作照，寫到：「我承認，胖了。」但卻在短短兩個月內成功瘦身，一起來看看她的保養妙法吧。

李嘉欣年逾50仍保養有道。（李嘉欣IG）

李嘉欣3招凍齡保養法 | 1. 做運動不鬆懈

李嘉欣認為運動是維持好身材的重要一環。（李嘉欣IG）

我們在社交媒體不時可以看到她發佈做運動的照片，例如：瑜珈、游泳、跑步、健身和滑雪。將運動融入日常生活習慣當中，就是維持年輕體態的秘訣之一。正所謂「世上沒有醜女人，只有懶女人」，隨著年紀增加，女性荷爾蒙產生變化，新陳代謝變慢，便需要更加多的努力去維持美好體態。

李嘉欣3招凍齡保養法 | 2. 拒吃垃圾食物

李嘉欣偶爾會吃點自己喜歡的甜食，來平衡心理和減壓。（李嘉欣IG）

年逾50的李嘉欣，經常被媒體問到怎樣做保養的，其回答就是「忍」。她曾經說過：「40歲前，女人的容貌是上天賜予的，45歲之後，主要靠內在的心態修養。」李嘉欣表示自己懂得珍惜身體，因此會嚴格控制飲食，平常很少吃零食和油炸食物。李嘉欣曾說過，「要變美麗，就有足夠的衝動，你才會勇往直前！」她坦言自己喜歡美食，尤其是高熱量食物，但她會用意志力戰勝食慾，最多嚐嚐味道就好，或者上跑步機跑半小時，有助壓抑慾望，也能鍛鍊身材。

李嘉欣3招凍齡保養法 | 3. 維持均衡飲食

李嘉欣直言她不會為了瘦下來而刻意節食。（李嘉欣IG）

日常的營養攝取對維持完美體態至關重要，李嘉欣直言，她不會為了瘦下來而刻意節食。相反，她會選擇對身體有益的食物，李嘉欣經常以雞湯、魚湯進補。她補充，由於雞肉的脂肪量較少，鈉含量也比多數肉類低，所以她會用雞熬成湯。完成之後，她會把上面那層油去掉，滋補養生之餘，也不用吸收多餘脂肪。

另外，李嘉欣還會把魚湯當下午茶喝，或是在午餐前喝。蔬果方面，椰菜花和車里子有助抗氧化，後者更為美肌食材，有補血之功效，也能籍此吸收維他命C和鐵質。此外，就她個人經驗而言，李嘉欣亦建議女性們早上起床，可以吃水果和多喝水，她認為這樣對身材和肌膚皆有很大幫助。

李嘉欣曾在4個月減13.5公斤

事實上，李嘉欣也曾在產後短短4個月，就成功減磅13.5公斤，不過這份減肥餐單其實一點也不沉悶寒酸，還蠻豪華的，新手媽媽們也可以借鑒一下。首先，早餐是雞蛋兩隻，並且只能吃一顆蛋黃、配上全麥麵包和胡蘿蔔蘋果汁。午餐可以吃少量碳水化合物，例如：麵條，配合起司和綠黃色蔬菜沙拉，一份魚肉，以及草莓奇異果做甜品。晚餐的食材可以用牛肉等肉類切成片，以容易控制分量。同樣須進食大量綠色蔬菜，配以牛尾營養湯。偶爾也可以吃點自己喜歡的甜食，來平衡心理和減壓，但需注意其份量不能過多。