尖沙咀The Mira創新Staycation優惠　人均$950起包船P+酒店套房

【Staycation推薦2022】在新冠肺炎疫情影響下，Staycation成為了情侶及閨蜜的熱門消遣活動，如若厭倦了一般的酒店Staycation，不妨可以考慮創新Seacation！尖沙咀The Mira Hong Kong最新推出Seacation套票優惠，將Staycation結合船P，女生們可以最平人均$950起玩盡遊艇派對及入住酒店套房度假，有興趣的女生記得留意。



有別於一般的酒店Staycation，The Mira Hong Kong的創新Seacation包了私人豪華遊艇出海，可以容納情侶2人浪漫出遊至20人私人閨蜜派對。航行路線可按個人喜好選擇地點，亦可以額外$5,000優惠價升級至雙體帆船LAGOON 450F。豪華遊艇可提供充氣滑水道、充氣浮墊、香蕉船及滑水等刺激的水上體驗活動，更備有冷氣供應、開放式廚房、豪華沙龍及船頭日光浴區，不但可以暢玩水上活動，女生們更可出海拍攝泳衣打卡照。

Seacation包了私人豪華遊艇出海，可以容納情侶2人浪漫出遊至20人私人閨蜜派對。（The Mira Hong Kong）

享受完遊艇派對後，女生們可以回程入住The Mira Hong Kong的自選極致奢華庭園套房、尊貴白金庭園套房、Mira 套房 100或城景客房。當中，奢華套房配備頂級視聽設備，而白金庭園套房更設有戶外按摩池，可以一解玩水上活動的疲倦。另外，每位Seacation的住客可到酒店露天酒廊Vibes享用人氣雞尾酒乙杯，隨房更附贈酒店嚴選頂級香檳2支。

除此以外，入住期間可以額外8折尊享MiraSpa自選香氛水療療程以及所有酒店餐廳及酒吧餐飲優惠，更能進入Mira Wanderland環球樂園，暢玩模擬賽車以及密室逃脫體驗。

入住期間可以額外8折尊享MiraSpa自選香氛水療療程以及所有酒店餐廳及酒吧餐飲優惠。（The Mira Hong Kong）

The Mira Hong Kong Seacation詳情

2 人派對

尊貴白金庭園套房 / 極致奢華庭園套房

優惠價：HK$18,800起（69折）

組合原價：HK$27,503.6起



8 人派對

2 間Mira 套房 100

優惠價：HK$16,800起（79折）

組合原價：HK$21,374.4起



20 人派對

8 間城景客房

優惠價：HK$19,000起（71折）（人均低至HK$950）

組合原價：HK$26,716起



禮遇：

入住客房一晚並專享早餐及酒店嚴選頂級香檳2支，入住當天享用豪華遊艇 7 小時（上午 10 時至下午 5 時），並於 Vibes 享用免費飲品乙杯（優惠須於入住前 30 日預訂）。

免費專享酒店17樓專屬潮玩空間Mira Wanderland（部份項目需額外收費）。

入住期間專享所有酒店餐廳及酒吧餐飲8折優惠。

入住期間專享MiraSpa自選水療療程8折優惠。

