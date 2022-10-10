租婚紗｜試身要付費？改衫逐次計？租婚紗易忽略5重點附10大婚紗

女生都想擁有一個完美的婚禮，在親友的祝福下，度過一個浪漫溫馨的時刻。新娘穿上一套純白的婚紗，絕對是全場焦點，不少準新娘都選擇租借婚紗，既可省下不少金錢，店舖亦會提供專業意見。不過，新人在選擇租借婚紗時，有什麼需要注意？



租借婚紗是婚禮中重要一環，宜及早準備，避免「臨急抱佛腳」做錯決定，輕則多花金錢，重則或會影響新人感情！坊間的禮服婚紗租借服務公司價錢參差，要選擇價錢合適、喜歡又舒適的婚紗，便須多花點時間留意5大細節。

準新娘想挑選最合適自己又價錢合理的婚紗，宜及早準備、留意5大細節。（圖片來源：Bridal Queen）

按圖看租借婚紗5大細節位：

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1. 價錢和租借期



在香港租借婚紗，價錢一般由$1500至$6000不等，視乎婚紗的質料、品牌及設計師。除此之外，租借日數亦會影響租借時的價錢，新人宜細心留意當中細則，避免受騙。另外，消委會亦提醒新人，切勿為「限時」及「限定」等優惠倉卒落訂，否則或會忽略優惠背後的附帶條件。部分租借公司亦只會供新人免費試穿指定數量的婚紗，或額外加錢才可再試，試穿後若不下訂金的話，租借公司或會收取費用。

延伸文章：【消委會】租借婚紗投訴倍增 勿因「限定」優惠倉卒決定

2. 婚紗尺寸修改



租借婚紗並不是為新娘度身訂造，因此每件的尺寸都略有不同，因此新娘試婚紗前，便須清楚了解能否改動尺寸。一般來說，除部分特別款式之外，租借用的婚紗都可以容許改動尺寸。不過，部分店舖需每次改動時，收取額外費用，故建議新娘在大婚前1至2星期再試穿，並進行修改。

按圖看藝人穿上婚紗的甜蜜婚照：

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3. 留意租約細則



法律規定，婚紗租借公司需與客人簽訂合約。為了保障自身的權益，新人在簽訂合約前，需要留意多項條款，避免有隱藏條款及細字，導致交還時增加支出，包括婚紗的編號、租借及交還日期、賠償的條件及範圍等。

4. 租借前必須檢查



每條婚紗裙可能經過多手租借，難免有機會出現破損的地方。因此，租借婚紗前，新人宜裡裡外外，仔細檢查一次，萬一發現破損，要立即通知店主並拍照留紀錄，避免交還婚紗時產生爭執。

5. 交還時檢查清楚



當交還婚紗時，新人緊記要陪同店主檢查，另外亦別忘取回按金。如發現婚紗有損毀，需問清楚賠償的情況，一切以合約內容為依歸。

最新婚紗款式 復古風展現準新娘高貴一面

租借婚紗除了價格相宜之外，另一個優點就是款式比較多，一條合適的婚紗既可以突出新娘線條的優點，同時隱藏累贅的部位，令新娘成為全晚的焦點。近年，婚紗界正大吹「復古風」，泡泡袖宮廷風、斗篷（Capes）及羽毛等元素，有如西式宮殿服飾，突顯了準新娘高貴的一面。

按圖看「10大2022年婚紗趨勢」

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（資料來源：brides.com）

延伸文章：Lily Collins復古婚紗花2百小時人手製？2022年10大婚紗潮流趨勢

尖沙咀曾是婚紗租賃店的集中地，但現時不少婚紗租借公司已散布港九，且各具特色，可供參觀及試穿。

DBR Wedding

地址：香港上環永樂街18號2樓全層

電話：2815 4592

網址：dbrweddings.com



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Vivo Bridal Boutique

地址：九龍觀塘巧明街106號冠力工業大廈7樓01室

Facebook專頁：www.facebook.com/VivoBridalBoutique/



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Ma Cherie Bridal

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈13樓17室

電話：3791 2183

網址：www.macheriebridal.com.hk/



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Le Soleil Bridal

地址：尖沙咀山林道20錦興大廈702室

電話：6939 8284

網址：www.lesoleilbridal.com



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Bridal Queen

地址：旺角廣東道1155號日昇廣場17樓1701室

電話：3173 8813

Facebook專頁：www.facebook.com/BridalQueen.wedding/



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