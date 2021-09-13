Lily Collins復古婚紗花2百小時人手製？2022年10大婚紗潮流趨勢

2022年婚紗｜Lily Collins與導演男友Charlie McDowel在9月4日終正式成為夫妻，二人同在社交媒體上分享婚照，Lily Collins更甜蜜寫道：「我從來沒有這麼想成為某人重要的人，而現在我終於成為你的妻子了。在2021年9月4日這天，我們正式成為彼此的永遠，我愛你。」數天後，她更分享更多絕美婚紗照，原來她身上所穿的婚紗，是出自這位大師之手？



Lily Collins與導演男友Charlie McDowel在9月4日終正式成為夫妻。（lilyjcollins@instagram）

Lily Collins穿Ralph Lauren復古婚紗出嫁

Lily Collins與老公Charlie McDowel選擇在美國科羅拉多州的溫泉度假村Dunton Hot Springs舉行婚禮，穿上復古婚紗的Lily Collins氣質出眾，在大自然的襯托下更加美麗動人。

Lily Collins在Instagram更大讚婚紗是夢想中的模樣：「這是我穿過的最漂亮，最令人難忘的禮服，我無法想像它從另一個方式呈現…」這套白色長袖蕾絲復古婚紗是由美國服裝品牌Ralph Lauren所設計，花了200小時手工縫製，結合英國維多利亞時代和美國西部的風格，正正表現出分別來自英國的Lily Collins與美國的Charlie McDowel的愛情故事，婚紗更特別設計高領及魚尾裙擺，整體充滿優雅氣質；Lily Collins的長頭紗還鑲嵌了美國設計師Irene Neuwirth的珠寶做為綴飾，是功夫之工作，也點亮了整體造型。

▼▼▼【按圖看】Lily Collins與老公Charlie McDowel在9月4日正式成為夫妻，她所穿上的Ralph Lauren的白色長袖蕾絲復古婚紗要花上2百小時以人手製成？▼▼▼

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10大2022年婚紗潮流趨勢。（Alexandra Grecco）

10大2022年婚紗潮流趨勢

由2021年開始，「復古婚紗（vintage）」與「二手婚紗（secondhand）」已成為趨勢，根據全球時尚搜索平台Lyst數據發現，兩類的婚紗每月平均搜索量多達2萬次。復古婚紗向來受不同年代新娘歡迎，加上Lily Collins的加持，相信來年也是勢不可擋。

從早前舉行的2022年春季婚紗時裝周上更可看到10大流行趨勢重點，例如泡泡袖宮廷風、斗篷（Capes）及羽毛等元素也是流行關鍵。除了傳統的婚紗設計，更有型格的褲款婚紗，而簡約兩件式設計也是注目的設計焦點，更非常適合疫情下結婚的新娘。

▼▼▼【按圖看】「10大2022年婚紗趨勢」疫情下結婚的新娘有何好選擇？▼▼▼

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（資料來源：《Who What Wear》、brides.com）

▼▼▼同場加映：2021年婚紗趨勢｜疫情下簡約兩件式最受歡迎 凱特王妃10年前帶起▼▼▼

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▼▼▼同場加映：婚宴穿搭｜丫頭粉嫩長裙獲讚 楊丞琳夠時尚 誰穿錯裙被罵終道歉▼▼▼