人妻每天穿婚紗做家務和外出　不在乎異樣眼光︰不喜歡就不要看

結婚是女孩們的人生大事，當然要打扮得漂漂亮亮的。不過籌備婚禮、挑選婚紗等等很花時間，而且洗費也相當大。花那麼多心思準備，到頭來華麗優雅的婚紗也只能穿上那一次，不禁覺得有點可惜。一位來自紐波特的女子就是因為太喜歡自己的婚紗，婚禮結束後仍不捨得脫下，因此每天在家中都會穿著婚紗做家務，簡直將婚紗作為衣服的「本能」發揮得淋漓盡致！



英國紐波特的32歲女子Christie Hewings，本月2日與丈夫Kyle在威爾士凱爾特莊園度假村舉行婚禮。（FB：Weddings by Tina Louise）

來自英國紐波特的32歲女子Christie Hewings，本月2日與丈夫Kyle在威爾士凱爾特莊園度假村舉行婚禮。Christie對大婚之日非常期待，積極準備當日要穿上的婚紗，不停在網上瀏覽不同款式。直至今年1月，她在網上看到一件心儀的露肩婚紗，立即前往婚紗店試穿，未料一試愛上。她每隔一段時間就會去試穿該件婚紗，更不想把它脫下。

婚禮結束後，Christie仍不願意脫下婚紗。（Christie Hewings）

Christie表示自己從來不是一個喜歡打扮或有少女心的女生，但每次在店內穿上婚紗受到店員和其他客人的注視，都讓她覺得自己像一個公主。最後她花費2,000英鎊（約1.8萬港元）買下該件婚紗後，表示每天都要穿著婚紗到處走，當時親友皆以為她開玩笑。

如果你要結婚，你必須感覺自己像一個公主。 Christie Hewings

婚禮結束後，Christie仍不願意脫下婚紗，她覺得心愛的婚紗只穿一日就收起，是對婚紗的一種恥辱。從此以後這位新娘子每天在家中都會穿著婚紗做家務，包括：吸塵、洗碗，甚至計劃穿著婚紗外出跑步、購物、剪草，以及送10歲兒子和5歲女兒上學，還計劃每星期最少有一天「婚紗日」。只是「天意弄人」，近日一直下雨，她不想把婚紗弄濕才未有穿婚紗外出。

丈夫表示尊重其意願，更幫她拉拉鍊穿上婚紗。（Christie Hewings）

丈夫知道她的想法後直言她「發瘋」，但沒有阻止，表示尊重其意願，更幫她拉拉鍊穿上婚紗，相當寵妻。Christie也坦言婚紗實際上頗為笨重，覺得自己可能患上了「婚禮憂鬱症」。雖然外出時會惹來異樣目光，但一生人只有一次婚禮，所以她並不在乎別人的想法，道：

如果不喜歡就不要看，它非常昂貴，你必須讓它物有所值！ Christie Hewings

夫婦倆計劃明年到墨西哥度蜜月，她稱屆時也會以婚紗示人。網民聽到之後反應亦很兩極，一邊廂網民認為自己開心又沒有影響到其他人，無傷大雅，也輪不到其他人評頭品足，況且不浪費衣服也很環保；另一邊廂，亦有人覺得珍惜衣服本來是好的，但是過猶不及，過於極端往往都不是好事，不知道大家又怎麼看呢？