跨性別夫婦靠代母生2胎！變性男披婚紗：我只是出嫁的普通女孩

跨性別夫婦︳《丹麥女孩》這部2015年的英國跨性別傳記鉅獻，大家一定不陌生。曾參演劇中角色的英國演員Jake Graf的男性魅力十足，作為觀眾很難想到戲外的他，其實是一名真實的變性人。作為編劇、導演和跨性別權利活動家的Jake Graf曾經是一名女性，骨子裡卻是一位不折不扣的男子漢。



Jake曾跟Eddie Redmayne出演《丹麥女孩》。（Twitter）

Jake Graf從小就直言不諱表達自己是一位男孩子，但是內心卻感到孤立無援，覺得自己缺少其他男孩所擁有的部分。儘管家人一直都在勸喻他要有「女孩的模樣」，但是Jake一直本能地在抗拒着。到了青春期，Jake學會了把這些感覺藏在心裡。

我每天晚上都會祈禱，希望自己在第二天早上醒來時變成一個正常的男孩。 Jake Graf

Jake Graf深知自己的性取向，他向來對男孩子無感，反而對女性有悸動。2015年的某一天機緣巧合下，他在雜誌頭版故事看到了變性英國陸軍工程師－Hannah Winterbourne。身為皇家電氣和機械工程師的上尉、英國陸軍前軍官，他負責監督一個由一百名士兵組成的連隊，更曾被派駐阿富汗。跟Jake恰巧相反，原為男兒身的Hannah，心底渴望成為女性。

Jake非常敬佩Hannah無畏無懼的精神，因此主動要了Hannah的電話。（IG @jake_graf5 )

早在21世紀剛開始的時候，LGBT都是被英國法律禁止參軍的。雖然在Hannah Winterbourne參軍的時候這條法例已經被廢除掉，但是同性戀者在軍隊中裏還是會受到異樣的目光，幸好Hannah的信念非常堅定。參軍後，想過冒險生活的Hannah沒有刻意地隱瞞自己的身份，更坦誠訴說自己的性取向及内心的性别。戰友們不但沒有岐視他，反而欣賞和看重他執行任務的能力。

我希望做出一些改变，希望可以不用再以男性身份示人，也希望大家可以接受我女性的身份。 Hannah Winterbourne

Hannah成為軍隊中最高級別的跨性別軍官。

2013 年Hannah前往了阿富汗服役，當時駐紮阿富汗的住宿條件欠佳，只能和7名男士兵們擠在一個屋子裡。這對於有著男兒身卻懷著女兒心的他來說非常痛苦，也十分不便。因此回來英國之後，她以變性人身份出櫃，並就跨性別問題向軍隊提供建議，成軍隊中最高級別的跨性別軍官。，2018 年更被當時的威廉王子授予 MBE榮譽。

在那之前，我總是有自己的空間，我可以關上門，安安靜靜地當個女孩子。但是在阿富汗服役期間，我沒有自己的私密空間，這讓我非常沒有安全感。 Hannah Winterbourne

Jake和Hannah經歷相似，相談甚歡，便發展為情侶。（IG @jake_graf5 )

Jake Graf非常敬佩Hannah Winterbourne無畏無懼的精神，因此主動要了Hannah的電話，並聊了起來。由於兩人經歷相似，相談甚歡，明白彼此的感受，便發展為情侶。經過兩年的相處，他們結婚了，雙方的父母也都同意了。

我們就像普通的新郎和新娘一樣，我就是一個出嫁了的普通女孩。我從來沒想過，這樣美好的事情會發生在我身上，披上婚紗一直都是我的夢想。 Hannah Winterbourne

經過兩年的相處，他們結婚了。（IG @jake_graf5 )

他們都非常喜歡孩子，因此Jake Graf在未變性之前，趁暫停激素治療期間選擇凍卵。2020年，他們透過代孕媽媽 Laura成功誕下第一個女兒。Laura更成為這對夫妻的密友，孩子也很喜歡她，把她當作乾媽一樣。

他們希望透過自身的故事消除大眾對跨性別者的固有印象。（IG @jake_graf5 )

2015年，Jake Graf成為第一個登上QX雜誌封面上的跨性別男人。他曾經說過：

我們都是正常人，不是怪胎，很多人根本沒有跟跨性別人士相處過便先入為主地作出判斷，直接判我們死刑，我認為這對我們很不公平。 Jake Graf

關於孩子未來的性取向，兩人也持開放態度，不會引導兩人成為跨性別人士，因為他們明白尊重的重要性。他們由2017年結婚至今，組織了一個與一般人無異的幸福美滿的家庭，希望透過自身的故事消除大眾對跨性別者的固有印象。