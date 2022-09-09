英女王逝世｜伊利沙伯二世8個秘聞　一年2個生日、配給券買婚紗？

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II） 驚傳逝世，享耆壽96歲 。白金漢宮也已經發布聲明證實。



長期以來，女王深受人民愛戴，而這位英國史上在位最久的君主，其實有許多不為人知的軼事，「HISTORY」網站就整理了8個關於女王的「冷知識」。

8個英女王不為人知的秘聞，沒有護照、車牌卻暢通無阻？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 她沒有護照和駕照

英國女王是歷史上旅行次數最多的國家元首，她在位期間訪問過116個國家，但她其實沒有護照。因為所有英國護照都是以女王名義簽發，所以她不需要護照。此外，儘管女王過去常駕著越野車在莊園兜風，但她其實也沒有駕照。

2. 她有兩個生日

英國女王的生日是1926年4月21日。但按照傳統，6月的其中一個星期六是她的「官方壽辰」。1748年，出生在11月的佐治二世國王想要大肆慶祝，但英國秋冬天候不佳，他決定將「官方壽辰」訂在天氣相對穩定的5、6月，並結合每年的皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）進行慶祝。因此英國女王擁有兩個生日，她會在真正的生日，與家人度過私人時光。

3. 她在二次大戰時開過卡車

18歲的女王還是登基前的公主時，在第二次世界大戰期間，她加入過女子輔助服務團，被稱為第二副官伊利沙伯溫莎。她當時穿著工作服，在倫敦接受機械師和軍用卡車司機的培訓。女王是王室中唯一進入武裝部隊的女性成員。

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4. 她用配給券購買婚紗材料

女王和菲臘親王的婚禮在戰後恢復時期舉辦。由於當時實施緊縮政策，對布料等生活用品採取配給制度，因此女王只能靠配给券來購買部分婚紗材料。她穿著時裝設計師哈特內爾（Sir Norman Bishop Hartnell）設計的象牙色緞面禮服，上面鑲嵌著1萬顆白色珍珠。

5. 她沒有冠夫姓

女王的父親佐治六世的家系其實源自於德國「韋廷家族」（House of Wettin），因此他擁有德國姓氏「薩克森-科堡-哥達」（Sachsen-Coburg und Gotha），但在第一次世界大戰後，受到反德情緒影響，英國王室將姓氏改為英國傳統姓氏「溫莎」。女王的丈夫菲臘親王也在訂婚期間，放棄父親的日耳曼姓氏，採用外祖父母的姓氏「蒙巴頓」。

為了避免讓「溫莎王朝」成為「蒙巴頓王朝」，女王的母親和當時的首相邱吉爾，極力阻止女王成為蒙巴頓家族的一員，因此女王婚後並未從夫姓。但菲臘親王似乎為此感到不滿，為了安撫他，女王後來宣布後代的姓氏將使用「蒙巴頓-溫莎」。

6. 她在1976年發過Email

1976年3月26日，女王在英國國防內的一間研究機構「皇家信號與雷達機構」，參加網路技術演示時，發送了她的第一封電子郵件。該郵件是透過現代互聯網的前身ARPANET傳輸，女王被視為首位使用電子郵件的國家元首。

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7. 她在紐西蘭遭到暗殺未遂

1981年，女王造訪紐西蘭南島時，一名17歲青少年路易斯（Christopher Lewis），使用點22口徑手槍企圖暗殺女王。由於當時環境吵雜，沒人查覺到槍聲，幸好子彈並未擊中女王。後來該少年犯下其他武裝搶劫案，被捕後才供出這件事。

8. 曾有陌生男子闖入她的房間

1982年7月9日，一名叫做費根（Michael Fagan）的31歲男子，爬上白金漢宮的排水管，大搖大擺地走進女王的房間。女王醒來後發現，一名陌生男子趴在她床邊，他的手在宮殿走廊遊蕩時遭到割傷，流著鮮血。一開始，女王聯絡不到維安人員，與費根交談了至少10分鐘，聽他聊個人問題，後來維安人員才進來逮住男子。而費根在幾週前其實就曾潛入王室，拿走查理斯王子的一瓶葡萄酒。

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