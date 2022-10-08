俄羅斯真人芭比破百萬粉絲追蹤　失一切自主權：只是活著的洋娃娃

「芭比娃娃（Barbie）」是不少女生兒時最愛的玩偶，擁有洋娃娃般的樣子、芭比的身材比例及夢幻的公主生活更是女生夢寐以求的幻想，而俄羅斯確實有一位「真人芭比」，自6歲起就被父母一心一意打造成芭比娃娃，體重長期維持在40公斤、腰圍20吋，加上一頭金髮簡直與童話故事中的芭比並無分別！不論是樣貌和身材，這位「女神」都可說是完美無瑕，但就因為1個原因至今從未拍過拖！



俄羅斯有一位「真人芭比」，自6歲起就被父母一心一意打造成芭比娃娃！（russian_barbie＠IG）

控制狂父母打造女兒成真人版芭比 失一切自主權：只是活著的洋娃娃

很多母親都希望將女兒打扮得美美的，一圓公主夢，俄羅斯就有一位網紅Angelica Kenova，自6歲開始就被父母悉心打造成活著的「芭比娃娃（Barbie）」，從飲食、生活習慣，甚至交友都受到父母的嚴格監管，如今的她擁有20吋的小蠻腰及32E火辣身材，體重更長期維持於40公斤。

完美的外貌及身材，以及如同公主般的生活本來應該惹來一眾女生的羡慕，但如果告訴你，Angelica的人生就像洋娃娃一樣，失去所有自主權，就連吃甚麼、穿甚麼都沒有權利決定呢？你還想成為「芭比」嗎？

如今的她擁有20吋的小蠻腰及32E火辣身材，體重更長期維持於40公斤。（russian_barbie＠IG）

Angelica 媽媽是芭比娃娃的忠實粉絲，見到女兒樣貌精緻又有一頭金髮，就決心把她打造成「真人版芭比」，除了掌控她的飲食及生活習慣，維持完美身形體態，更從小就對女兒洗腦式教育，告訴她每個女孩都渴望成為芭比娃娃，要像芭比一樣喜歡粉紅色，甚至要令自己也相信「我就是芭比」，家人也以「芭比」稱呼她，令她漸漸失去了本來的名字。

媽媽為Angelica花重金聘請私人健身教練及營養師，嚴格控管女兒的飲食，每周要運動5天、每天訓練2－3小時，針對臀部及腰部進行鍛鍊，長年接受如此刻苦訓練，難怪 Angelica 長期維持傲人身材！

媽媽為Angelica花重金聘請私人健身教練及營養師，嚴格控管女兒的飲食，每周要運動5天、每天訓練2－3小時，針對臀部及腰部進行鍛鍊！（russian_barbie＠IG）

從小就對女兒洗腦式教育，告訴她每個女孩都渴望成為芭比娃娃，要像芭比一樣喜歡粉紅色，甚至要令自己也相信「我就是芭比」！（russian_barbie＠IG）

為了百分百符合芭比的人設，Angelica買新衣服一定要得到父母批准，每天穿甚麼都要由媽媽作主，Angelica 並不可以自行選擇。現年30多歲的 Angelica 從未試過單獨與異性約會，因為每次跟男生約會吃飯，媽媽都會在同桌監視，確保女兒像芭比般純潔，不被帶壞。

每天穿甚麼都要由媽媽作主，Angelica 並不可以自行選擇。（russian_barbie＠IG）

Angelica 如今人氣極高，社交平台擁有超過100萬粉絲追蹤，簡單擺個甫士拍張照就已經成功獲得過萬人點讚，但 Angelica 從小至今的人生就是被父母所擺佈，一直被困在「城堡」之中，她自己也感嘆道：「我就是活著的洋娃娃」。

Angelica 如今人氣極高，社交平台擁有超過100萬粉絲追蹤，簡單擺個甫士拍張照就已經成功獲得過萬人點讚。（russian_barbie＠IG）

芭比娃娃改變大眾對女性的想像 審美觀也應進步？

芭比娃娃除了是女孩喜愛的玩偶，亦改變了大眾的審美觀。芭比的金髮碧眼與傲人的身材比例，為女性設下難以達到的標準！在早年，美國曾有藝術家根據芭比娃娃的身型比例打造成1.75米高如同真人大小的芭比，發現三圍數字相當驚人，如此纖瘦的身材根本無法支撐到整個身體。過往甚至有研究指出，芭比有機會令女生對身形有錯誤觀念，或會增加患上厭食症的風險。

因為種種的研究，令芭比的身材一直成為別人的話柄，表示女人的身體不再只有「纖細」才叫完美，芭比的販售公司美泰兒推出了一系列體態的芭比娃娃，至少有3種不同身形，高挑、矮小、豐滿等等都有！芭比的改革象徵著社會大眾對女性的想像也應改變，過往大眾對美的定義就是像芭比娃娃一樣，要眼大、腰幼、上圍豐滿，既然芭比娃娃也開始多樣化，大眾的審美觀是否也應跟著進步呢？

芭比娃娃除了是女孩喜愛的玩偶，亦改變了大眾的審美觀。（russian_barbie＠IG）